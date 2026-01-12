கார், டிராக்டர், பைக் என பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டுக்கு குவியும் பரிசுகள் - விழா கமிட்டி தகவல்

ETV Bharat / state

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு வாடிவாசல்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 7:00 PM IST

மதுரை: பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சிறந்த வீரருக்கு கார், டிராக்டர், டூவிலர் என எண்ணற்ற பரிசுகள் வழங்கப்படவுள்ளதாக பாலமேடு ஜல்லிகட்டு குழுவினர் தெரவித்துள்ளார்.

தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ‘ஜல்லிகட்டு’ என்று அறியப்படும் ‘ஏறுதழுவல்’ போட்டி, மதுரை மாவட்டத்தில் ஜனவரி 15 அவனியாபுரத்திலும், ஜனவரி 16 பாலமேட்டிலும், ஜனவரி 17 அலங்காநல்லூரிலும் கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. இதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் தடுப்பு வேலி அமைக்கும் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஜனவரி 16-இல் பாலமேட்டில் நடைபெறவுள்ள ஜல்லிகட்டு போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரருக்கு முதல் பரிசாக கார், டிராக்டர், புல்லட், எல்.இ.டி டிவி, தங்கக்காசு, மிதிவண்டி என எண்ணற்ற பரிசுகளை பாலமேடு ஜல்லிகட்டு கமிட்டி அறிவித்துள்ளது. இந்த போட்டியை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார். அதேபோல, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து, வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குகிறார்.

இந்நிலையில், பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாலமேடு பொது மகாலிங்க சுவாமி மடத்து கமிட்டியின் செயலாளர் பிரபு, “ஜல்லிகட்டு போட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோலாகலாமாக நடைபெறும். இந்தாண்டு பாலமேடு ஜல்லிகட்டு போட்டியை தொடங்கி வைக்கும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, கிராம மக்கள் சார்பாக சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க உள்ளோம்.

மேலும், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் இந்தாண்டு ஜல்லிகட்டில் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். போட்டி காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும். போட்டியில் சுமார் 1,200 காளைகளும், 500 மாடுபிடி வீரர்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

முதல் பரிசாக சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு கார், டிராக்டர், சிறந்த காளை உரிமையாளருக்கு கார், கன்றுடன் கூடிய பசுமாடு உள்ளிடவை பரிசாக வழங்க உள்ளோம். அரசு வழிகாட்டுதல் படி அனைத்தும் முறையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெறும் மாடுபிடி வீரர்கள், காளைகளுக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பரிசுப்பொருட்கள்.
பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெறும் மாடுபிடி வீரர்கள், காளைகளுக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பரிசுப்பொருட்கள்.

பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக வீரர்களின் விபரம், சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை காண பெரிய அகண்ட எல்.இ.டி. திரை அமைத்து ஒளிபரப்பப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

பாலமேடு பொதுமகாலிங்கசுவாமி மடத்து கமிட்டி
பாலமேடு பொதுமகாலிங்கசுவாமி மடத்து கமிட்டி
இதற்கிடையில், அலங்காநல்லூர், பாலமேடு ஜல்லிகட்டு நடைபெறவுள்ள பகுதிகளில் வாடிவாசல் தயார் செய்யும் பணி, பார்வையாளர்கள் அமரும் பகுதியில் இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் அமைத்தல், காளைகள் செல்லும் பகுதிகளில் இரண்டடுக்கு தடுப்பு வேலி அமைக்கும் பணிகள், காளைகள் சென்று சேரும் இடம் பகுதிகளில் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கும் பணிகள், பார்வையாளர்கள் கேலரி அமைக்கும் பணியானது 80% முடிவடைந்துள்ளதாக விழா குழுவினர் தெரிவித்துள்ளது.

