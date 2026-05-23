சிறை சென்று திரும்பிய பிரபல இதய நோய் மருத்துவர் உல்ஹாஸ் விபரீத முடிவு

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பாலியல் புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவர் உல்ஹாஸ், 15 நாள்கள் சிறையில் இருந்த பின் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவர் உல்ஹாஸ்
மருத்துவர் உல்ஹாஸ்
Published : May 23, 2026 at 7:35 AM IST

சென்னை: பிரபல இதய நோய் மருத்துவர் உல்ஹாஸ் (59) தனது இல்லத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷின் மருத்துவமனையில் இதய மின் உடலியல் மற்றும் இதயத் துடிப்பு சீரமைப்பு துறையின் தலைவராக பணியாற்றி வந்தவர் மருத்துவர் உல்ஹாஸ். இவர் அனுபவமிக்க மருத்துவ நிபுணராக அறியப்பட்டவர். மருத்துவர் உல்லாஸ் சென்னை முகப்பேரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வந்த நிலையில், அவரது மனைவி மோனாவும் அதே மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் மருத்துவர் உல்லாஸ் மீது பெண் ஒருவர் திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பாலியல் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அப்புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 21-ஆம் தேதி திருப்பதியில் வைத்து அவரை கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை சென்னை அழைத்து வந்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆதர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். பிறகு மருத்துவர் 15 நாட்களுக்கு பிறகு பிணையில் வெளியே வந்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து மருத்துவர் உல்ஹாஸ், கடுமையான மன உளைச்சலில் மற்றும் உடல்நல பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவர் பணிக்கு செல்லாமல் வளசரவாக்கததில் உள்ள அவரது வீட்டிலேயே ஓய்வெடுத்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்றிரவு அவர் வீட்டில் மனைவி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். பின்னர் அவரது மனைவி வீட்டிற்கு வந்து, வெகு நேரம் கதவை தட்டியும் திறக்காததால் வளசரவாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். போலீசார் விரைந்து வந்து கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்த போது, மருத்துவர் உல்ஹாஸ் இறந்த நிலையில் இருந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து அவரது உடலை மீட்ட போலீசார், உடற்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து, தற்கொலைக்கான காரணம் மற்றும் அதன் பின்னணி குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மருத்துவத்துறையில் மிகப் பிரபலமான நிபுணரின் திடீர் விபரீத முடிவு சென்னை மருத்துவத்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம்.

டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

