வீட்டுக்குள் சிக்கிய பிரபல நடிகையின் மகள் - பூட்டை உடைத்து மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினர்
மூதாட்டி கழிவறைக்கு சென்றபோது வீல் சேரில் இருந்து கீழே தவறி விழுந்துள்ளார்; வீட்டின் கதவு பூட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் செய்வதறியாது தவித்தார்.
Published : October 26, 2026 at 8:45 PM IST
சென்னை: வீட்டுக்குள் சிக்கிய பழம்பெரும் நடிகையான சௌகார் ஜானகியின் மகளை பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்புத்துறையினருக்கு துரைப்பாக்கம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை, துரைப்பாக்கம், பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் யாக்னபிரபா (வயது 76); இவர் பழம்பெரும் நடிகையான மறைந்த சௌகார் ஜானகியின் மகள் ஆவார். இவரது பிள்ளைகள் அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் நிலையில், யாக்னபிரபா வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மூதாட்டி யாக்னபிரபாவிற்கு காலில் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவரால் வழக்கம்போல் நடக்க முடியாத நிலையில் வீல் சேர் மூலம் தனது அன்றாட பணிகளைச் செய்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.26) காலை 08.30 மணியளவில் கழிவறைக்கு செல்லும்போது வீல் சேரில் இருந்து கீழே தவறி விழுந்துள்ளார். அவரால் மீண்டும் வீல் சேரில் அமர முடியவில்லை. வீட்டின் கதவு பூட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் செய்வதறியாது தவித்துள்ளார்.
இந்த இக்கட்டான சூழலில், அவர் அருகில் இருந்த செல்ஃபோனை எடுத்து தனது உறவினரை தொடர்புக் கொண்டு நடந்தவற்றைக் கூறியதுடன் உதவிக் கோரியுள்ளார். இதையடுத்து, அவரது உறவினர் உடனடியாக துரைப்பாக்கம் தீயணைப்புத்துறைக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் அளித்துள்ளார்.
உடனே, துரைப்பாக்கம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் இளங்கோவன் தலைமையிலான தீயணைப்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்றனர்.
அங்கு வீடு பூட்டப்பட்டிருந்ததை அடுத்து, கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற தீயணைப்புக் குழுவினர், யாக்னபிரபாவை மீட்டு வீல் சேரில் அமர வைத்து தண்ணீர் கொடுத்தனர். பின்னர் அவரது குடும்ப மருத்துவரை தொடர்புக் கொண்டு வரவழைத்தனர். உடனே விரைந்து வந்த மருத்துவர், யாக்னபிரபாவிற்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தார். பின்னர், யாக்னபிரபாவை அவரது உறவினரிடம் தீயணைப்புத் துறையினர் ஒப்படைத்தனர்.
விரைந்து வந்து கதவை உடைத்து மூதாட்டி யாக்னபிரபாவை மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.