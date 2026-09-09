பள்ளி மாணவன் மர்ம சாவு - ஆணவ படுகொலையா? வேறு ஏதேனும் காரணமா? - தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ள குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தல்
தமிழ்ச்செல்வனின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, அவரது குடும்பத்தினர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 9, 2026 at 3:55 PM IST
மதுரை: 11-ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் மர்மமாக உயிரிழந்த விவகாரத்தில், இறப்புக்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ள காவல் துறைக்கு மாணவனின் குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மதுரை ஆனையூர் பகுதியில் வசித்து வந்த தமிழ்ச்செல்வன், 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். சம்பவத்தன்று நண்பர்களுடன் விளையாடச் சென்ற நிலையில், பின்னர் ஆனையூர் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் குட்டையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
வீட்டின் அருகே வசிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவியோடு தமிழ்ச்செல்வன் பேசி பழகியதாகவும், இவ்விருவரும் வெவ்வேறு சமூகங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் இதற்கு மாணவியின் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் தமிழ்ச்செல்வனின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இந்தப் பின்னணியில்தான் தமிழ்ச்செல்வனின் மரணம் நிகழ்ந்திருப்பதால், இது குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சம்பந்தப்பட்ட மாணவியிடம் இருந்து கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் சில கடிதங்கள் இந்த விவகாரத்தில் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளதாக தமிழ்ச்செல்வனின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அக்குறிப்பிட்ட கடிதங்களில் இருவருக்குமிடையேயான பல்வேறு விஷயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்ச்செல்வனின் மரணத்துக்கும் மேற்கண்ட கடிதங்களில் உள்ள விஷயங்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதையும் காவல்துறை விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்ச்செல்வன் நண்பர்களுடன் விளையாடச் சென்றதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவர் எவ்வாறு ஆனையூர் குட்டைப் பகுதிக்கு சென்றார். மேலும், சடலமாக மீட்கப்பட்டபோது மாணவன் அணிந்திருந்ததாகக் கூறப்படும் சட்டை, பேன்ட், செருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை எனவும் அவை எங்கு சென்றன என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். அதேபோன்று மாணவனின் செல்பேசிக்கு வந்த அழைப்புகள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் தலையில் காயம் இல்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், கைகள், வலது முழங்கை மற்றும் முட்டிப் பகுதிகளில் சிராய்ப்பு காயங்கள் இருந்ததாகவும், மாணவன் தண்ணீரில் மூழ்கியதன் காரணமாக உயிரிழந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில், பிரேதப் பரிசோதனையில் நுரையீரலில் தண்ணீர் இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் உள்ளிட்ட மருத்துவத் தகவல்களையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
வயிற்றில் சுமார் 100 மில்லி அளவுக்கு வெளிர் பழுப்பு நிற திரவம் இருந்தது. அந்த திரவம் என்ன என்பதையும் ரசாயனப் பரிசோதனை உள்ளிட்ட மருத்துவ ஆய்வுகள் மூலம் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்ச்செல்வனின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, அவரது குடும்பத்தினர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டு, உரிய விசாரணை நடத்தி உண்மையான காரணத்தை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.