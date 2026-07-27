கலாம் நினைவிடத்தில் இஸ்லாமிய முறைப்படி சிறப்பு பிராத்தனை; அண்ணாமலை பங்கேற்பு
அக்னி ஏவுகணையின் தந்தை, கல்வியாளர், கவிதை ஆற்றல் மிக்கவர், நூலாசிரியர் என பல பரிமாணங்களைக் கொண்டவராக விளங்கியவர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம்.
Published : July 27, 2026 at 5:50 PM IST
ராமேஸ்வரம்: முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் 11 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்தில் குடும்பத்தினர் இஸ்லாமிய முறைப்படி சிறப்பு பிராத்தனை செய்து வழிபட்டனர்.
அக்னி ஏவுகணையின் தந்தை, கல்வியாளர், கவிதை ஆற்றல் மிக்கவர், நூலாசிரியர் என பல பரிமாணங்களைக் கொண்டவராக விளங்கியவர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம். இன்று (ஜூலை 27) அவரது 11 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த தினத்தையொட்டி ராமேஸ்வரம் பேய்க்கரும்பில் அமைந்துள்ள அப்துல் கலாமின் தேசிய நினைவிடத்தில் அவரது குடும்பத்தினர், மாவட்ட ஆட்சியர், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலரும் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
ராமேஸ்வரத்தின் சிறிய கிராமத்தில் பிறந்த அப்துல் கலாம், தன்னுடைய திறமையால் விஞ்ஞானியாக உயர்ந்தார். மேலும், அந்த துறையில் அவர் ஆற்றிய எண்ணற்ற சாதனைகளால் 'அக்னி நாயகன்' என்கிற பாராட்டுதலையும் பெற்றார். மேலும், இந்திய நாட்டின் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'பாரத ரத்னா' விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்தியாவின் 11வது ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்ற கலாம், மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு மிக சிறந்த வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் திடீரென ஏற்பட்ட உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மறைந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது உடல், அவரது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பேய்க்கரும்பு-வில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு, அங்கு தேசிய நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டது. இதனை 2017 ஜூலை 27 அன்று பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
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இந்த சூழலில், அப்துல் கலாமின் 11 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் இன்று அவரது நினைவகத்தில் இஸ்லாமிய முறைப்படி சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டனர்.
அப்போது, 'வீ த லீடர்ஸ்' இயக்கத்தின் நிறுவனரும், அதன் தலைமை வழிகாட்டியுமான அண்ணாமலை, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் ஜமால் சித்திக் ஆகியோரும் கலந்துக் கொண்டு கலாம் நினைவகத்தில் மலர் தூவியும், மாலை செலுத்தியும் மரியாதை செலுத்தினர். இதேபோல், பொதுமக்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களும் கலந்துக் கொண்டு அப்துல் கலாமின் நினைவிடத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.