தாய்லாந்தில் இருந்து வாக்களிக்க வந்த ராணிப்பேட்டை குடும்பத்தினர்

தமிழகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் தாய்லாந்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் என்று முரளி கூறினார்.

தாய்லாந்தில் இருந்து வந்த குடும்பத்தினர்
தாய்லாந்தில் இருந்து வந்த குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 8:54 PM IST

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டையை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினர், தாய்லாந்தில் இருந்து வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் மாற்றத்திற்காக வாக்களித்தோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், நவல்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர், தாய்லாந்தில் வசித்து வருகிறார். இவர் ஜனநாயகத்தின் மீது கொண்ட பொறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தாய்லாந்தில் இருந்து குடும்பத்தினருடன் வந்து வாக்களித்துள்ளார்.

நவல்பூர் பகுதியை சேர்ந்த முரளி என்பவர், கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேலை வாய்ப்பிற்காக தாய்லாந்து சென்றார். தனது குடும்பத்துடன் அங்கேயே வசித்து வரும் அவர், தமிழகத்தில் நடைபெறும் தேர்தலை முன்னிட்டு தனது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றும் விதமாக தாய்லாந்தில் இருந்து இந்தியா திரும்பியுள்ளார்.

முரளி இன்று தனது மனைவி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நவல்பூரில் உள்ள கங்காதர நிதி உதவிப் பெறும் நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார். அவர் குடும்பத்துடன் வந்து வாக்கு செலுத்தியதை அப்பகுதி மக்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முரளி, “புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கி தமிழகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் தாய்லாந்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம். வாக்களிப்பது ஒவ்வொருவரின் முக்கியமான கடமை. அதனை நிறைவேற்றுவதில் பெருமை கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

வெளிநாட்டில் வசித்தாலும் தாய்நாட்டின் ஜனநாயக திருவிழாவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற அவரது உணர்வை பலதரப்பினரும் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.

