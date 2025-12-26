சுனாமி நினைவு தினம்: மயிலாடுதுறையில் தர்பணம் கொடுத்து கண்ணீர் அஞ்சலி
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமி ஆழிப்பேரலை தாக்கியதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள 28 மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் உயிரிழந்தனர்.
Published : December 26, 2025 at 2:36 PM IST
மயிலாடுதுறை: இன்று 21 ஆம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் தர்பணம் கொடுத்து கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி சுனாமி ஆழிப்பேரலை கடற்கரை பகுதிகளில் தாக்கியது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள கடற்கரை பகுதிகளில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த ஆழிப்பேரலை தாக்கியதில் உலக அளவில் லட்சக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர்.
தமிழ்நாட்டிலும் சுனாமி பெரியளவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தியது. இதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள 28 மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் பலியாகினர். குறிப்பாக தரங்கம்பாடியில் மட்டும் 315 பேர் உயிரிழந்தனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் சுனாமியால் உயிரிழந்த அனைவருக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினரும், கிராம மக்களும் ஆண்டுதோறும் நினைவஞ்சலி செலுத்தி வழிபாடு செய்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில் 21 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினமான இன்று, தரங்கம்பாடி மீனவ கிராமத்தில் சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அவர்களது குடும்பத்தினர் யாகம் வளர்த்து தர்ப்பணம் கொடுத்து, கடலில் பிண்டம் கரைத்து, அஞ்சலி செலுத்தி வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து கிராம மக்கள் 1000-க்கும் மேற்பட்டோர் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து, மவுன ஊர்வலமாக தரங்கம்பாடி கடை வீதியில் உள்ள நினைவு ஸ்தூபிக்கு சென்று, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பின்னர் தரங்கம்பாடி பழைய ரயில் நிலையம் அருகே சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்த இடத்திற்கு சென்று, மாலை அணிவித்து, மலர்வளையம் வைத்து கண்ணீர் விட்டு அஞ்சலி செலுத்தினர். இந்த நிகழ்வில் பூம்புகார் எம்எல்ஏ நிவேதா முருகன், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் பவுன்ராஜ், பாஜக முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் அகோரம், முன்னாள் எம்எல்ஏ பாலா அருட்செல்வன், ஞானவேலன், திமுக ஒன்றிய செயலாளர் அமுர்த விஜயகுமார் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு சுனாமியில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: சுனாமியின்போது திருச்செந்தூரில் நிகழ்ந்த அதிசயம்; முருகனை 'கடல் காத்த கந்தன்' என இன்றும் கொண்டாடும் பக்தர்கள்
இதேபோல் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலுள்ள சந்திரபாடி, சின்னூர்பேட்டை, சின்னங்குடி, குட்டியாண்டியூர், வெள்ளகோயில், மாணிக்கபங்கு, வானகிரி, உள்ளிட்ட பல்வேறு மீனவ கிராமங்களில் சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. இன்று 21 ஆம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.