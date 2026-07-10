விஜய் ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும்; அண்ணனின் கனவை நிறைவேற்றிய முதல்வர் | கரூர் துயரத்திற்கு பிராயச்சித்தமாக அரசுப் பணி பெற்றவர்கள் உருக்கம்
கரூர் துயரச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுத்தாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசுப் பணியை பாராட்டாவிட்டாலும் பரவாயில்லை; குறைச்சொல்ல வேண்டாம் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : July 10, 2026 at 11:01 PM IST
-BY எஸ்.கண்ணன்
கரூர்: 15 ஆண்டுகள் தவெக அரசு நீடிக்க வேண்டும்... அண்ணனின் கனவை முதலமைச்சர் விஜய் நிறைவேற்றியுள்ளார் என்று கரூர் துயரச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த வாரிசுத்தாரர்களுக்கான அரசுப் பணி நியமன ஆணைகளை முதல்வர் விஜய்யின் கையால் பெற்றுக் கொண்ட பயனாளிகள் உணர்ச்சிப் பொங்கத் தெரிவித்துள்ளனர்.
கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 10) நடந்த நிகழ்ச்சியில் கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுத்தாரர்கள் 31 பேருக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணி ஆணைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் வழங்கினார்.
அரசுப் பணிக்கான ஆணைகளை பயனாளிகள் கண்ணீருடன் பெற்றுக் கொண்டனர். அப்போது அவர்களை ஆறுதல்படுத்திய முதலமைச்சர் விஜய், ஒரு கட்டத்தில் அவரும் கண்ணீர்விட்டு அழுதார்.
பணிநியமன ஆணை பெற்ற பயனாளிகள் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தனர். அப்போது அவர்கள் உணர்ச்சி பெருக்குடன் கூறியவற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.
15 ஆண்டுகளுக்கு தவெக அரசு நீடிக்க வேண்டும்
மருமகன் மணிகண்டனை இழந்துத் தவிக்கும் தனது மகள் நிவேதிதா, பேரக்குழந்தைகள் குறித்து திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜயராகவன் கூறுகையில், "தவெக கட்சிக் கூட்டத்தில் விஜய் உரையாற்றுவதாக அறிந்து நண்பர்களுடன் வெள்ளக்கோவிலில் இருந்து கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்துக்கு வந்தவரை பிணமாகதான் பிறகு பார்க்க முடிந்தது. அதன் பின்னர் எங்களின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் நிலைகுலைந்து போனது.
அவரால் தான் (மருமகன்) ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் வாழ்வாதாரத்தைப் பூர்த்திச் செய்து வந்தது. இரண்டு பேரக்குழந்தைகள், தந்தையின் மறைவால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத துயரத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். தனது மகள் ஆசிரியர் பட்டப்படிப்பு முடித்திருந்தாலும், இப்போது வழங்கப்பட்டிருக்கும் கருணை அடிப்படையிலான அரசுப் பணி வாய்ப்பு குடும்ப பொருளாதாரத்திற்கும் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கும் நிச்சயம் உதவிகரமாக இருக்கும்.
கரூர் துயரச் சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள் யார் என்பதை இறைவனுக்குத் தான் தெரியும். பாவத்தின் கணக்கு தீர்க்கப்படும்போது நிச்சயம் அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும். புதிதாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு இன்னும் 15 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க வேண்டும். விஜய் முதலமைச்சராக தொடர்ந்து ஆட்சியில் அமர வேண்டும் என்பதற்காக தான் பழனி முருகனுக்கு திருக்கோயிலுக்கு முடி காணிக்கை செலுத்த உள்ளேன்" என்றார்.
திருமணமான ஒரே மாதத்தில் மகள்- மருமகனைப் பறிகொடுத்த தாய் உருக்கம்
கரூர் மாவட்டம், உப்பிடமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் இளநிலை உதவியாளராக கரூர் மாவட்ட பதிவுத்துறையில் அரசுப் பணி ஆணை பெற்றது குறித்து அவரது தாயார் மாலதி அளித்த பேட்டியில், "தனது மகள் கோகுலஸ்ரீ, மருமகன் ஆகாஷ் ஆகிய இருவரும் திருமணமான ஒரே மாதத்தில் தவெக கட்சி கூட்டத்திற்கு சென்று உயிரிழந்துள்ளனர். இது ஆயுள் முழுக்க எங்களுக்கு வலி கொடுக்கும். மறக்க முடியாத சம்பவம் தான். வேலுச்சாமிபுரத்தில் சம்பவம் நடந்து முடிந்துவிட்டது. 23 ஆண்டுகள் மகளை வளர்த்து கூட்ட நெரிசலில் பலி கொடுத்துவிட்டோமே என்ற வருத்தம் நெஞ்சுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு தான் உள்ளது" என்று உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசினார்.
நிவாரணத்தொகையைத் திருப்பி அனுப்பியவருக்கு அரசுப் பணி
கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்த கோடங்கிபட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த டெய்லர் மணிகண்டனின் மனைவி சங்கவி, தனது மூன்று வயது கைக்குழந்தையுடன் ரூபாய் 20 லட்சம் நிவாரணத் தொகையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் தனக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க வரவில்லை எனக்கூறி அந்த தொகையைத் திருப்பி அனுப்பி இருந்தார்.
அவருக்கு தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையில் அலுவலக உதவியாளர் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. இது குறித்து சங்கவி கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தன்னிடம் நேரில் இரங்கலைப் பதிவு செய்தார். கணவரின் இறப்பு ஈடு செய்ய முடியாது என வருத்தம் தெரிவித்தார். அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் அலுவலக உதவியாளர் பணி வழங்கப்பட்டிருப்பது தனது குடும்ப வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவிகரமாக இருக்கும். இதனை நிரந்தரப் பணி வாய்ப்பாக அரசு வழங்க வேண்டும்" எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மக்களுக்கு தன்னால் இயன்ற பணிகளை செய்வேன்
தாயைப் பறிகொடுத்த கரூர் மாவட்டம், வெங்கமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரவி கிருஷ்ணா என்ற இளைஞர் கூறுகையில், "எனது தாய் கூலி வேலைச் செய்து தன்னை 10- ஆம் வகுப்பு வரை படிக்க வைத்தார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தனது தாயாரின் ஸ்தானத்திலிருந்து எனக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். தாயாரின் ஸ்தானத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை பார்க்கின்றேன். மக்கள் சேவையே, மகேசன் சேவை என இனி அரசுப் பணியில் மக்களுக்கு என்னால் முடிந்த பணிகளை சிறப்பாக செய்வேன்" என்று உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்.
எனது அண்ணனின் கனவை முதலமைச்சர் விஜய் நிறைவேற்றியுள்ளார்
கரூர் துயரச் சம்பவத்தில் அண்ணனை இழந்த கரூர் மாவட்டம், வேலுச்சாமிபுரம் அருகே உள்ள பாரதி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரியதர்ஷினி, "கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த எனது அண்ணன், என்னை பட்டப்படிப்பு வரை படித்து வைத்து எனக்கு ஒரு நல்ல அரசு வேலை வாங்கித் தர வேண்டும் எனக்கூறி வந்தார். இப்போது எனது அண்ணன் உயிரோடு இல்லை. எனது அண்ணன் ஸ்தானத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், எனது அண்ணனின் கனவை நிறைவேற்றி எனக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளார். தவெக சார்பிலும் எங்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்து வந்தனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு எங்கள் குடும்பம் சார்பில் நன்றி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
குறைச்சொல்லக் கூடாது- ஜோதிமணி எம்.பி.
கரூர் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கூறுகையில், "கருணை உள்ளத்தோடு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், அரசுப் பணிக்கான ஆணையை வழங்கிச் சென்றுள்ளார். இதில் சிலர் உள்நோக்கத்தோடு அரசியல் காரணமாக, பொதுவெளியில் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். குறைந்தபட்சம் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு கருணை உள்ளத்தோடு பணி வாய்ப்புகள் வழங்கி உள்ளதை பாராட்டாவிட்டாலும் பரவாயில்லை; அதை குறைச்சொல்லக்கூடாது" என்றார்.