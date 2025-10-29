ETV Bharat / state

விஜய் கதறி அழுது காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டார்! உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் பேட்டி!

பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் வந்து சந்திக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதாகவும், கரூருக்கு மீண்டும் ஒருமுறை வந்து அனைவரையும் நேரில் சந்திப்பேன் என்று விஜய் கூறியதாகவும் தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் பேட்டி
உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 29, 2025 at 1:30 PM IST

கரூர்: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர், விஜய் கதறி அழுததுடன், தங்களுடைய காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதாக தெரிவித்தனர்.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்ட பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை தவெக தலைவர் விஜய், மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு நேற்று முன்தினம் (அக்.27) நேரில் அழைத்து ஆறுதல் கூறினார். அதற்காக 7 ஆம்னி பேருந்துகளில் 35 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 235 பேர் கடந்த செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி கரூரில் இருந்து மாமல்லபுரம் சென்றனர். அப்போது, ஒவ்வொரு குடும்பமாக தனித்தனியாக சந்தித்த விஜய், அவர்களிடம் ஆறுதல் கூறினார்.

இதில் கரூர் ஏமூர் புதூரைச் சேர்ந்த இறந்த சந்திரா (41) என்பவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி, அஞ்சலை தேவி, சந்திராவின் கணவர் செல்வராஜ் ஆகியோர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் செல்லவில்லை. இதனையடுத்து, செல்வராஜின் சகோதரர் முருகேசன், உறவினர்கள் ரமேஷ், தண்டபாணி உள்ளிட்டோர் மாமல்லபுரம் சென்று விஜயை சந்தித்தனர்.

தவெக சார்பில் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் உயிரிழந்த பிரியதர்ஷினியின் குடும்பத்தினர்
தவெக சார்பில் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் உயிரிழந்த பிரியதர்ஷினியின் குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து முருகேசன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “தவெக தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். எங்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட உதவிகளை செய்து தருவதாகக் கூறினார். கரூர் வர முடியாத சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் அனைவரையும் எப்படியாவது சந்திக்க வேண்டும் என்பதால் தான், பேருந்து மூலம் அழைத்து வரச் சொன்னேன் என விஜய் உருக்கமாக கூறினார்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் கதறி அழுத விஜய்!

அதே போல, ஏமூர் புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த உயிரிழந்த பிரியதர்ஷினி, தர்ணிகா ஆகியோர் குடும்பத்தில் இருந்து, பிரியதர்ஷினியின் கணவர் சக்திவேல் உள்ளிட்டோர் விஜயை சந்தித்து ஆறுதல் பெற்றனர். அப்போது, விஜய்யால் பேசவே முடியாததால் 5 நிமிடங்கள், தங்களை பார்த்துக் கொண்டே இருந்ததாகவும், பின்னர் நடந்த துயர சம்பவத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவித்தாகவும் கூறினர்.

தவெக கூட்ட நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பத்தினர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் தான்தோன்றிமலை சிவசக்தி நகரைச் சேர்ந்த ஆனந்தஜோதி என்பவரின் மனைவி ஹேமலதா (28), இரண்டு மகள்கள் சாய்லக்சனா (8) மற்றும் சாய் ஜீவா (6) ஆகிய மூவரும் பலியான நிலையில், அவரது குடும்பத்தில் இருந்து ஆனந்தஜோதி, அவருடைய தாயார் கிருஷ்ணவேணி ஆகியோர் விஜயை சந்தித்து ஆறுதல் பெற்றனர்.

அப்போது கிருஷ்ணவேணி மற்றும் ஆனந்த ஜோதி ஆகியோரிடம் விஜய் ஆறுதல் கூறிய போது, நடந்த துயர சம்பவத்திற்கு மனம் உடைந்து அழுததாகவும், என்னை உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக நினைத்து உங்களுக்கு எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள், அதனை நான் செய்து தருகிறேன் என்று விஜய் உறுதியளித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.

மேலும் அவர்களை நேரில் வந்து சந்திக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதாகவும், கரூருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வருவேன், அப்பொழுது அனைவரையும் நேரில் வந்து சந்திப்பேன் என்று கூறியதாகவும் விஜயை நேரில் சந்தித்த குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் அனைத்து குடும்பத்திற்கும் ரூ. 5 லட்சத்திற்கான மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கியதுடன், குழந்தைகளின் கல்வி, திருமண செலவு உள்ளிட்டவைகளை செய்து தருவதாக உறுதியளித்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

