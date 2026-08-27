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நேபாளம் வெள்ளம் தொடர்பான வீடியோவை பார்த்ததில் இருந்து அச்சத்தில் உள்ளோம் - பெற்றோர் பற்றிய தகவல் கிடைக்காததால் மகள் வேதனை

நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு சம்பவத்தை அடுத்து சிட்லபாக்கம் காவல்துறையினரும், தாம்பரம் வட்டாட்சியரும் சம்பந்தப்பட்ட டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியிடம் பயணிகளின் விவரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோபால், சரஸ்வதியின் மகள் பொற்செல்வி
கோபால், சரஸ்வதியின் மகள் பொற்செல்வி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 3:47 PM IST

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சென்னை: வெள்ளம் தொடர்பான வீடியோவை பார்த்ததில் இருந்து அச்சத்தில் உள்ளோம் என நேபாளத்துக்கு சுற்றுலா சென்ற கோபால், சரஸ்வதியின் மகள் பொற்செல்வி கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.

சென்னையை அடுத்த குரோம்பேட்டை ராதா நகர் ரங்கநாதன் தெருவில் செயல்பட்டு வரும் 'மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா' என்ற தனியார் ஆன்மீக சுற்றுலா நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த 49 பேர் கடந்த 14 ஆம் தேதி சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து நேபாளம் வழியாக சீன எல்லையில் உள்ள கைலாஷ் யாத்திரைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

குரோம்பேட்டை, பெரம்பூர், ஆழ்வார்பேட்டை, எஸ்.பி.கோயில், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, மதுரை, விருதுநகர், தேனி, நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, சேலம் மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த குழுவில் சென்றுள்ளனர்.

இவர்கள் யாத்திரையை முடித்துக் கொண்டு நேபாளம், சீன எல்லைப் பகுதியில் உள்ள குடியேற்ற அலுவலகத்தில் இமிகிரேஷன் நடைமுறைகளை மேற்கொண்டிருந்த போது திடீரென காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், அந்த குடியேற்ற அலுவலக கட்டிடமும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற சரஸ்வதி, கோபால்
குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற சரஸ்வதி, கோபால் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், அங்கிருந்த யாத்ரீகர்களின் நிலை குறித்து இதுவரை தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என அவர்களின் உறவினர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், "நேற்று (ஆகஸ்ட் 26) காலை 8.42 மணியளவில் குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த குழுவின் பயண வழிகாட்டியான சத்ய நாராயணனை (28) தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டதாகவும், அதன் பிறகு சுமார் 9 மணியளவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன் பின்னர் சத்ய நாராயணன் உள்ளிட்ட 49 பேரையும் எங்களால் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. அவர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளார்களா? எங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்? என்பது குறித்து எந்தவொரு தெளிவான தகவலும் கிடைக்கவில்லை" என டிராவல்ஸ் நிறுவன நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த 49 பேரில் குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த சத்யநாராயணன், விக்ரமன், மஞ்சுளா, வேழவேந்தன் ராஜலட்சுமி, அமுதா, கிஷோர் ஆகிய ஏழு பேர் அடங்குவர். இவர்களுடன் சேர்த்து 49 பேரையும் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரின் மகனான சத்ய நாராயணன் தலைமையில் அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அவரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாததால் அவரது உறவினர்கள் தற்போது அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற அருட்செல்வன், லதாபானுமதி
குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற அருட்செல்வன், லதாபானுமதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதே போல், காஞ்சிபுரம் ஷண்முகா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பரணிகுமார் என்பவரின் மாமனார் கோபால் (63), அவரது மாமியார் சரஸ்வதி (62) ஆகியோரும் இந்தக் குழுவில் யாத்திரை சென்றுள்ளனர். அவர்களுடன் அவர்களது நண்பர்களான லதா பானுமதி, அருட்செல்வன் கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்டோரும் பயணம் செய்துள்ளனர்.

சுமார் 14 நாட்களுக்கு மேலாக நேபாளத்தில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்த யாத்திரிகர்கள் யாத்திரையை முடித்துவிட்டு இன்று சென்னை திரும்புவதாக இருந்ததாக டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அதற்கு முன்பாகவே அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்றவர்களின் விபரம்
குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்றவர்களின் விபரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் 49 யாத்ரீகர்களின் குடும்பத்தினரும் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேபாளத்தில் சிக்கி உள்ள காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த கோபால் மற்றும் அவரது மனைவி சரஸ்வதியின் மகள் பொற்செல்வி குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் ஏஜென்சி நிறுவனத்திற்கு நேரடியாக வந்து கண்ணீர் மல்க அழுது தனது பெற்றோரின் நிலை குறித்து கேட்டது பார்ப்போரை கலங்கச் செய்யும் வகையில் அமைந்தது.

குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்றவர்களின் விபரம்
குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்றவர்களின் விபரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பொற்செல்வி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "எனது தந்தை கோபால், தாய் சரஸ்வதி ஆகியோர் கடந்த 14 ம் தேதி இரவு கைலாஷ் யாத்திரைக்கு புறப்பட்டனர். அவர்களுடன் எங்களது பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த லதா பானுமதி, அருட்செல்வன் ஆகியோரும் சென்றனர். அவர்கள் தினமும் இரவு செல்போன் சிக்னல் கிடைக்கும் நேரத்தில் எங்களிடம் பேசி வந்தனர். கடைசியாக செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சுமார் 6.30 மணியளவில் உறவினர் ஒருவரிடம் அவர்கள் பேசியிருக்கின்றனர்.

அப்போது கெராங் பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டதாகவும் அங்கு தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலை காத்மாண்டு புறப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர். அதன் பின்னர் அவர்களிடம் இருந்து எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. நேற்று காலை முதலே செல்போன் சிக்னலும் கிடைக்கவில்லை. இது தொடர்பாக சீனா, நேபாளம் மற்றும் இந்திய தூதரகங்களுக்கு எங்கள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இதுவரை அவர்களின் நிலை குறித்து எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. அதிகாரிகள் இது குறித்து விசாரித்து வருவதாக மட்டும் தெரிவித்தனர். வெள்ளம் தொடர்பான வீடியோவை பார்த்ததில் இருந்து குடும்பத்தினர் அனைவரும் அச்சத்தில் உள்ளோம். அவர்கள் குடியேற்ற அலுவலகத்தில் இருப்பதாக ஏஜென்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த 49 பேருடன் சேர்ந்து இன்னும் 150 பேர் அங்கிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற குழுவினர்
குரோம்பேட்டை டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ஆனால், குடியேற்ற அலுவலகத்திலேயே வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பது வீடியோவில் தெரிகிறது. இதனால் அச்சம் அதிகரித்துள்ளது. எங்களுக்கு தற்போது அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்த தகவல் மட்டும் தெரிந்தால் போதும். அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறோம்" என தெரிவித்தார்.

மேலும், நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு சம்பவத்தை அடுத்து சிட்லபாக்கம் காவல்துறையினரும், தாம்பரம் வட்டாட்சியரும் சம்பந்தப்பட்ட டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியிடம் பயணிகளின் விபரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

நேபாளம் வெள்ளம்
NEPAL FLOOD
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