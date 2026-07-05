தமிழ்நாட்டு மக்கள் இப்போது தான் நிம்மதியாக இருக்கின்றனர்; தவெக விழாவில் முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி பேச்சு
தவெகவுக்காக உழைக்கும் ஒவ்வொருவரின் நிலைமையும் நிச்சயம் மாறும்; தலைமை யாரையும் கைவிடாது என்று சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ ஈசிஆர் சரவணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 5, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டு குடும்பங்கள் இப்போது தான் நிம்மதியாக உள்ளன என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட மேடவாக்கம் பகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா மற்றும் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நேற்றிரவு நடைபெற்றது.
தவெக ஒன்றியச் செயலாளர் சுதாகர் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் விஜயதாரணி, கே.பி.கந்தன், சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ ஈசிஆர் சரவணமூர்த்தி, கே.பி.கே.சதீஷ்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர். விழாவில் 1,052 ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
விழாவில் பேசிய முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி, "முதலமைச்சர் விஜய் ஊழலற்ற ஆட்சியைத் தந்துள்ளார். இதற்கு முன்பு அரசுத்துறை என்பது வெறும் வாங்கல் துறையாக, மக்கள் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய துறையாக இருந்தது. ஒரு சான்றிதழ் வாங்க வேண்டும் என்றாலும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால், இன்றைக்கு அந்த நிலை மாறியிருக்கிறது.
இன்றைக்கு ஒவ்வொரு அரசுத் துறையிலும் அதிரடி சோதனைகள் நடந்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இனி யாராவது பணம் கேட்பார்களா? ஊழலுக்கு இங்கு இடமில்லை. தப்பு நடக்கும் இடங்களை எல்லாம் சோதித்து, லஞ்ச அதிகாரிகளுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் ஒரு பயத்தையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார். இதனால் தமிழ்நாட்டு குடும்பங்கள் இப்போதுதான் நிம்மதியாக இருக்கின்றனர்.
பெண்கள் நாம் சரியாக வாக்களித்தோம், அதுதான் நாம் செய்த நற்காரியம். இன்றைக்கு பெண்களை மையப்படுத்தி, பெண்களுக்கான ஒரு அரசாக உருவாகி இருக்கிறது தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு. நான் மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவள். பாஜகவிலும் இருந்தேன். அங்கு மக்களைச் சந்தித்து குறைகளைக் கேட்பதற்கோ, ஒரு கடிதம் கொடுப்பதற்கோ கூட பல அடுக்கு தடைகள் இருக்கும். ஆனால், இன்றைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் மக்களுக்கு நேரடியாகச் சேவை செய்யும் நல்வாய்ப்பைத் தருகிறது.
முழு உழைப்பையும், நேரத்தையும், குடும்பத்தையும் மறந்து தினந்தோறும் மக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் தவெக தோழர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். கடந்த 60 வருடங்களாக ஆட்சிப் புரிந்தவர்கள் அரசியல் மட்டுமே செய்தனர். மக்களுக்கு நன்மைகளைக் கொண்டு சேர்க்கவில்லை. கேட்டால், மத்தியில் இருந்து நிதி வரவில்லை, வேலை நடக்காது என்று காரணங்களைத் தேடுவார்கள். ஆனால், இன்றைக்கு தவெக தலைவர் விஜய்யின் தலைமையிலான அரசு எங்கெல்லாம் நிதி இருக்கிறதோ, அதைத் தேடிப் பிடித்து, மக்களுக்கு எப்படியெல்லாம் திட்டங்களைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டோடு செயல்பட்டு வருகிறது.
வருகிற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 54 துறைகளுக்கான சட்டமன்ற மானியக் கோரிக்கைகள் நடைபெறவுள்ளன. இதற்காக மக்கள் திட்டங்களை எப்படி நிறைவேற்றுவது என்று இந்த ஒரு மாதம் முழுக்க ஒவ்வொரு துறையாக முதலமைச்சர் ஆய்வுச் செய்துக் கொண்டிருக்கிறார். நான் பல ஆண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவள் என்பதால் எனக்கு எல்லாம் நுணுக்கமும் தெரியும். இதற்கு முன்பு இருந்த எந்த அரசும், எந்த முதலமைச்சரும் இது போன்ற விரிவான ஆய்வுகளைச் செய்ததில்லை. இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தும் ஒரே முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மட்டும்தான் என்று 100% சொல்ல முடியும்.
ஊழலற்ற அரசு, மக்களின் பாதுகாப்பை விரும்பும் அரசு என்ற நல்ல பெயரை இந்த ஒரே மாதத்தில் தவெக அரசு பெற்றுவிட்டது. அதனால்தான் அலை அலையாக மக்கள் அனைத்துக் கட்சிகளில் இருந்தும் தவெகவை நோக்கி வருகின்றனர். இனி தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு கட்சிதான் இருக்கப் போகிறது. அது தமிழக வெற்றிக் கழகம் மட்டும்தான். தவெக அரசு உறுதியாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நாம் மிகக் கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். ஊழலற்ற ஆட்சியைத் தரக்கூடிய இந்த அரசுக்கு உறுதுணையாக உள்ளாட்சி நிர்வாகமும் இருக்க வேண்டும். எனவே, உள்ளாட்சி மன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். அப்போதுதான் அடிமட்ட ஊழலும் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும். மக்கள் இதில் மிகத் தெளிவாக உள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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அதைத் தொடர்ந்து பேசிய சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ ஈசிஆர் சரவணமூர்த்தி, "ஒரு ரூபாய் ஜெராக்ஸில் ஆரம்பித்ததுதான் என் வாழ்க்கை. அங்கிருந்து பல்வேறு கட்சிப் பொறுப்புகளை வகித்து, இன்று உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக, ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த மேடையில் நிற்கிறேன். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இந்த மேடவாக்கம் பகுதியில் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் திமுக தான் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறது. ஆனால், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நம் தளபதி யாரை வேட்பாளராக நிறுத்தினாலும், இந்த பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான் மாபெரும் வெற்றி பெறப் போகிறது.
கட்சிக்காக 32 வருடங்கள் கஷ்டப்பட்ட சாதாரண தொண்டனான என்னையே, தலைவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக மாற்றியுள்ளார். அப்படியிருக்கும் போது, கட்சிக்காக உழைக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் நிலைமையும் நிச்சயம் மாறும்;தலைமை யாரையும் கைவிடாது. புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கும் உரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். அனைவரும் ஒற்றுமையோடு செயல்பட வேண்டும்" என்றார்.