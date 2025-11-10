ETV Bharat / state

ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் 5 தமிழர்கள் துப்பாக்கி முனையில் கடத்தல்... மீட்டு தரக்கோரி அரசிடம் குடும்பத்தினர் கதறல்

மாலியில் துப்பாக்கி முனையில் 5 தமிழர்கள் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கடத்தப்பட்ட தமிழர்களின் குடும்பத்தினர்
கடத்தப்பட்ட தமிழர்களின் குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
தூத்துக்குடி: ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் பயங்கரவாதிகளால் கடத்தி செல்லப்பட்டுள்ள தமிழர்களை மீட்டுத் தருமாறு அவர்களது குடும்பத்தினர் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் 2020க்கு பிறகு பயங்கரவாத குழுக்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இதனால் அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு சூழல் மோசமடைந்து, பொருளாதார நெருக்கடியும் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், வெளிநாட்டிலிருந்து பணிக்கு வரும் நபர்களை கடத்தி சென்று பிணைத்தொகை கோருவதையும், அதன்பிறகு அவர்களை விடுவிப்பதையும் பயங்கரவாதிகள் வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரத்தை அடுத்த கொடியங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த புதியவன், நாரைக்கிணறு கிராமத்தை சேர்ந்த பொன்னுதுரை மற்றும் கலப்பை பட்டி பகுதியை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து ஆகியோர் கடந்த மார்ச் மாதம் டவர் அமைக்கும் பணிக்காக, கொடியங்குளம் மாரியப்பன் என்ற ஏஜென்ட் மூலம் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மாலி நாட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.

அவர்கள் வழக்கம் போல் வேலை முடிந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது குடும்பத்தினருடன் செல்ஃபோனில் பேசுவது வழக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், நவம்பர் 6ஆம் தேதி வழக்கம்போல் பணி முடிந்து அறைக்கு வந்த தூத்துக்குடியை சேர்ந்த புதியவன், பொன்னுதுரை, பேச்சிமுத்து மற்றும் தென்காசியை சேர்ந்த சுரேஷ், இசக்கி ராஜ் ஆகிய ஐந்து பேரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது திடீரென அறைக்குள் நுழைந்த பயங்கரவாதிகள் 5 பேரையும் துப்பாக்கி முனையில் கடத்தி சென்றுள்ளனர். அவர்களை விடுவிக்க பல கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை நவ.7 ஆம் தேதி பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் உறுதி செய்துள்ளன. இந்த கடத்தல் சம்பவம் அவர்களை அழைத்து சென்ற ஏஜென்ட்கள் மூலம் குடும்பத்தினருக்கு தெரியவந்துள்ளது.

மாலியில் கடத்தப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்தினர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடத்தப்பட்டவர்களை மீட்பதில் ஐந்து நாட்கள் ஆகியும் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாத நிலையில், நம்பிக்கையிழந்த கடத்தப்பட்ட தூத்துக்குடியை சேர்ந்த மூவரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் இன்று (நவ.10) தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குவிந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத்தை நேரில் சந்தித்த அவர்கள், கடத்தப்பட்ட நபர்களை உடனடியாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்கக் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: விரட்டி விரட்டி நடந்த கொலை! அலறிய திருச்சி காவலர் குடியிருப்பு!

அந்த மனுவை பெற்றுக் கொண்ட தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத், இச்சம்பவம் தொடர்பாக மத்திய அரசின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குடும்பத்தினர், "கடத்தி செல்லப்பட்டுள்ள நபர்களை திருப்பி அனுப்ப வேண்டுமென்றால், 30 மில்லியன் பணத்தை பணயத்தொகையாக பயங்கரவாதிகள் கேட்டுள்ளதாகவும், அவர்கள் எந்த நிலையில் உள்ளார் என்று தெரியவில்லை எனவும், கடத்தப்பட்ட நபர்களை பத்திரமாக மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை வைத்தனர்.

