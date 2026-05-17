பாபநாசம் வனப்பகுதி குறித்து தவறான தகவல்: ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வனத்துறை அதிகாரிக்கு உத்தரவு
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் செல்லும் சாலையை சீரமைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் உள்பட 14 கேள்விகளுடன் தகவல்கள் கேட்டு சமூக ஆர்வலர் பாலாஜி மனு அளித்திருந்தார்.
Published : May 17, 2026 at 10:34 PM IST
நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம், பாபநாசம் வனப்பகுதியில் நிலவும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆர்டிஐ சட்டத்தில் தகவல் கேட்ட சமூக ஆர்வலருக்கு தவறான தகவல் கொடுத்த வனத்துறை துணை இயக்குநர், 10 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
பாபநாசம் அருகே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் புகழ் பெற்ற சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் மற்றும் பிரசித்தி பெற்ற அகஸ்தியர் அருவி அமைந்துள்ளது. அகஸ்தியர் அருவியில் ஆண்டு தோறும் தண்ணீர் கொட்டுவதால் உள்ளூர் மட்டும் இல்லாமல் வெளியூரில் இருந்தும் பொதுமக்கள் நாள்தோறும் வந்து செல்கின்றனர்.
ஆனால், அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்குச் செல்லும் சாலை, பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில், வி.கே.புரத்தை சேர்ந்த பாலாஜி என்ற சமூக ஆர்வலர், இந்த சாலை பணிகள் தொடர்பாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் சில தகவல்கள் கேட்டு வனத்துறையின் பொதுத் தகவல் அலுவலரான களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குனருக்கு மனு அளித்திருந்தார்.
அதில், அகஸ்தியர் அருவிக்குச் செல்லும் சாலையை சீரமைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் செல்லும் சாலையை சீரமைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது உள்பட 14 கேள்விகளுடன் தகவல்கள் கேட்டு பாலாஜி மனு அளித்திருந்தார்.
ஆனால், பாலாஜிக்கு களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர், தவறான தகவலை அளித்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து அவர் தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை கடந்த மாதம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, தவறான தகவல் அளித்த காரணத்தால், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005-இன் பிரிவு 19(8)(b)ன்படி, அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்காக, களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குனர், பாலாஜிக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த உத்தரவு மிக தாமதமாக நேற்றுதான் சமூக ஆர்வலர் பாலாஜிக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது. அந்த உத்தரவில் மே 20-ம் தேதிக்குள் இழப்பீடு தொகையை கொடுத்துவிட்டு அதற்கான ரசீதை நேரில் கொண்டு வர வேண்டும் என மாநில தகவல் ஆணையர் நடேசன் உத்தரவிட்டிருந்தார். இன்னும் மூன்று நாட்களே அவகாசம் உள்ள நிலையில் தற்போது வரை சமூக ஆர்வலர் பாலாஜிக்கு இழப்பீடு தொகை கொடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.