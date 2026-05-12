நீட் தேர்வில் முறைகேடு இல்லை; நீட் தேர்வே முறைகேடுதான்: திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்
மாணவர்களின் வாழ்க்கையோடும், மாநில மருத்துவக் கட்டமைப்பின் எதிர் காலத்தோடும், மக்களின் உயிரோடும், விளையாடும் நீட் தேர்வுமுறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.
Published : May 12, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நீட் தேர்வில் முறைகேடு அல்ல; நீட் தேர்வே ஒரு முறைகேடு தான் எனவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்து பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், நாடு முழுவதும் கடந்த 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வை மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் ரத்து செய்வதாக தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று (மே 12) அறிவித்தது. மறு தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அது அறிவித்துள்ளது. இத்துடன், வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் தங்களின் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
#NEET – Never Been Neat:— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 12, 2026
இந்த ஆண்டும் #NEET Paper Leak முறைகேடுகள் வெளிவந்து, Exam Cancel ஆகியிருக்கு. இலட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருக்காங்க.
ஒரு தேர்வின் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் மோசடி நிறைந்ததாகவே நீட் இருக்கு. நான் தொடர்ந்து சொல்லி வருவதுபோல, நீட்ல Scam இல்ல,… pic.twitter.com/WilwYRPhmV
அதில், "இந்த ஆண்டும் நீட் தேர்வில் முறைகேடு அரங்கேறி, சமீபத்தில் நடைபெற்ற தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.
ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் மோசடி நிறைந்ததாகவே நீட் தேர்வு உள்ளது. நான் தொடர்ந்து சொல்லி வருவதுபோல, நீட் தேர்வில் முறைகேடு அல்ல; மாறாக, நீட் தேர்வே ஒரு முறைகேடுதான். ஆண்டுதோறும் மாணவர்களின் வாழ்க்கையோடும், மாநில மருத்துவக் கட்டமைப்பின் எதிர்காலத்தோடும், மக்களின் உயிரோடும், விளையாடும் நீட் தேர்வுமுறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: வினாத்தாள் கசிவு புகார்: நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து; அதிர்ச்சியில் மாணவர்கள்
மீண்டும் நீட் தேர்வு நடத்தப்படுவதனால் ஏற்படும் காலத்தாமதம், மாணவர்களின் உயர்கல்விக் கனவில் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும். எனவே, கடந்த கால வழக்கத்தின்படி 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வின் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலேயே மருத்துவப் படிப்பு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்திருக்கும் அரசும், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தனது உறுதியான நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வேண்டும். நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விலக்கு கோரும் திராவிட மாடல் அரசின் சட்ட நடவடிக்கைகளை, புதிய அரசும் கையிலெடுத்து, நம் முயற்சியில் வெற்றி பெற வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.