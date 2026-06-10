போலி தமிழ் வழிக் கல்வி சான்று வழங்கிய விவகாரம் - விசாரணையை விரைவில் முடிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவு
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற 4 பேர் போலியான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர் என்று நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 10, 2026 at 11:00 PM IST
மதுரை: மதுரை காமராஜர் பல்கலை.யில் போலி தமிழ் வழிக் கல்வி சான்றிதழ் வழங்கியது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையை விரைவில் முடிக்குமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
மதுரை திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் சக்திராவ். இவர், டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய குரூப் 1 தேர்வில், தொலை நிலைக்கல்வியில் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு தமிழ் வழிக்கல்வியில் படித்தவர்களுக்கான 20 சதவீத இடஒதுக்கீடு சலுகை வழங்கப்பட்டதற்கு எதிராக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், "தொலைநிலைக் கல்வியில் பயின்றவர்களுக்கு தமிழ்வழி கல்வியில் படித்தவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சலுகை வழங்குவது சட்டவிரோதம் என அறிவித்து, பல்கலைக் கழகங்களில் போலி தமிழ் வழிக்கல்வி சான்றிதழ் பெறப்பட்டது தொடர்பாக விசாரிக்கவும் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரிகள் நிறைவேற்றவில்லை. இதையடுத்து, டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் உமா மகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி, சக்திராவ், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை, நீதிபதிகள் வேல்முருகன், புகழேந்தி அமர்வு விசாரித்தது. இதுதொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு டிஎஸ்பி தாக்கல் செய்த மனுவில், "தமிழ் வழியில் பயின்றோருக்கான இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் குரூப் 1 அலுவலராக 34 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற 4 பேர் போலியான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அவர்கள் மீது தற்போது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், சென்னை பல்கலைக்கழகம், சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றோர் வழங்கிய தமிழ் வழியில் பயின்றோருக்கான சான்றிதழ்களில் பிரச்சனை இல்லை. சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற 16 நபர்கள் தமிழ் வழிக்கல்வி சான்றிதழை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அவர்களின் 3 நபர்கள் மீது சந்தேகம் உள்ளது. அது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதையடுத்து நீதிபதிகள், "தமிழ் வழி போலி கல்வி சான்றிதழ் மோசடி வழக்கில் பல்கலைக்கழகங்கள் ஊழல் தடுப்புத்துறைக்கு போதிய தகவல்களை வழங்கவில்லை. இதனால் பதிவாளர்கள் மீது குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்த பிறகே விசாரணை அமைப்புக்கு தேவையான ஆவணங்களை பல்கலைக்கழகங்கள் வழங்கியது.
பின்னர் முறைகேட்டில் தொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற கூறி ஓராண்டுக்கு மேல் விசாரணை தாமதப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், முன் அனுமதி தேவை இல்லை என உயர்கல்வித்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் பல்கலைக்கழகங்களின் நடவடிக்கை நீதிமன்ற அவமதிப்பாக இருந்தாலும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. போலி சான்றிதழ் அளித்தவர்களின் தேர்வை ரத்து செய்ய டிஎன்பிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதனால் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை. பணபலமும் செல்வாக்கும் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியை சீரழித்துவிட்டது. அதற்கு கல்வி நிறுவனங்களும் விதிவிலக்கு அல்ல. போலி பட்டங்கள் வழங்கப்படும் மோசடிகள் வெளிப்படையாக நடைபெற்றால் சாமானிய மக்களின் நம்பிக்கை முற்றிலுமாகச் சிதைந்துவிடும்.
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் போலி தமிழ் வழிக் கல்வி சான்றிதழ் வழங்கியது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையை விரைவில் முடிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.
போலி சான்றிதழ் வழங்கியவர்கள், தொடர்புடைய அதிகாரிகள் மீது தாமதம் இல்லாமல் குற்றவியல் நடவடிக்கையை தொடங்க வேண்டும். போலி கல்வி சான்றிதழ் வழங்குவதில் பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வி மையங்கள் உதவி செய்கிறதா? என்பதையும் விசாரிக்க வேண்டும்.
இந்த விசாரணைக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். போலி சான்றிதழ் வழங்கி பணிக்கு தேர்வானவர்களின் பட்டங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும். பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் ஆவணங்களை வழங்க தவறினாலோ, ஆதாரங்களை மறைத்தாலோ, குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயன்றாலோ அவர்கள் மீது பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் கீழ் குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கூறி, அவமதிப்பு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.