வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதித்த டிப்டாப் ஆசாமிகள்: கையும் களவுமாக பிடித்த போலீசார்!

போலீசார் என்ற போர்வையில் வாகன ஓட்டிகள் ஏமாற்றப்பட்ட சம்பவம் விழுப்புரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
Published : November 22, 2025 at 4:02 PM IST

விழுப்புரம்: சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரிகள் என்ற போர்வையில் வாகனங்களை சோதனை செய்து அபராதம் விதித்த இரண்டு டிப்டாப் ஆசாமிகளை மைலம் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

திண்டிவனம் அருகே சென்னை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இங்குள்ள கணபதி உணவகம் அருகே நேற்று இரண்டு நபர்கள் பி.எம்.டபுள் யு. காரில் வந்து ’நாங்கள் சிறப்புப் போலீஸ் அதிகாரிகள்’ எனக் கூறி அந்த சாலை வழியாக வந்த பைக், கார் மற்றும் அனைத்து கனரக வாகனங்களையும் நிறுத்தி சோதனை செய்துள்ளனர். மேலும், வாகனங்களில் சில கோளாறுகள் உள்ளதாகவும், சரியான ஆவணங்கள் இல்லை எனவும் கூறி சுமார் 10க்கும் மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகளிடம் அபராதம் வசூலித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் அவ்வழியாக வந்த லாரி ஒன்றை மடக்கி, அவர்கள் சோதனை செய்த நிலையில் லாரிக்கு அதிகப்படியான அபராதத்தை விதித்துள்ளனர். மேலும் உடனடியாக அவற்றை செலுத்தவில்லை என்றால் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும் என மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், சந்தேகம் அடைந்த லாரி ஓட்டுநர் உடனடியாக மைலம் காவல் நிலையத்துக்கு இது குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

அந்த தகவலின் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். அப்போது போலீசாரை பார்த்த அந்த நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயன்றனர். அவர்களை போலீசார் விரட்டி சென்று பிடித்தனர். பின், இருவரிடமும் நடத்திய விசாரணையில் போலியாக போலீஸ் எனக் கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், விசாரணைக்கு காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ராஜா, கார்த்திகேயன்
கைது செய்யப்பட்ட ராஜா, கார்த்திகேயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: பாகுபலி லிங்கத்துக்கு டஃப் கொடுக்கும் சகஸ்ரலிங்கம்! காடு, மலை கடந்து பீகார் செல்கிறது!

அங்கு அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இருவரும் ஈரோடு, குமாரபாளையத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் ராஜா, ஈரோடு சித்தோடு பகுதியைச் சேர்ந்த காண்ட்ராக்ட் ஒர்க் செய்யும் கார்த்திகேயன் என்பது தெரியவந்தது. மேலும் இருவரும் மதுபானம் குடிப்பதற்குப் பணம் தேவைப்பட்டதால் இந்த செயலில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும், அவர்கள் யார் யாரிடம் அபராதம் என்ற பேரில் ஏமாற்றி பணம் பறித்தனர். இதற்கு முன் எத்தனை முறை இது போன்ற சம்பவத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

போலீசார் என்ற போர்வையில் வாகன ஓட்டிகளை ஏமாற்றி அபராதம் விதித்த நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

