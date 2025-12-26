ETV Bharat / state

போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் 9 பேருக்கு சிறை - சிபிஐ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

மதுரை மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.

மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 3:06 PM IST

1 Min Read
மதுரை: போலி ஆவணங்களின்பேரில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்ட வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர், உதவி பாஸ்போர்ட் அலுவலர் உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு சிறை தண்டனை வழங்கி மதுரை மாவட்ட சிபிஐ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

மதுரை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் போலி ஆவணங்களின்பேரில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டதாக கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனையடுத்து, இது தொடர்பாக சிபிஐ என அழைக்கப்படும் மத்திய குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது 22 பேருக்கு போலி ஆவணங்களின் பேரில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதனை அடுத்து மதுரை பாஸ்போர்ட் மண்டல அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய உதவி பாஸ்போர்ட் அலுவலர் கீதா பாய், அலுவலக உதவியாளர் அன்பழகன், திண்டுக்கல் பேகம்பூரை சேர்ந்த அஞ்சல் ஊழியர் செல்வதுரை, திண்டுக்கல் தெற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தங்கவேல், திண்டுக்கல் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த பணியாளர் சுரேஷ் பாபு ஆகியோருடன், ஏஜெண்டுகளாக செயல்பட்ட ஷாஜகான், சுனிதா பானு, பக்ருதீன், இப்ராஹிம் மீரான் ஆகியோர் மீது மத்திய குற்றப் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவுப் செய்தனர்.

இந்த சம்பவம் மதுரை மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்த நிலையில் போலி ஆவணங்களின்பேரில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்ட வழக்கில் சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி சண்முகவேல் தீர்ப்பு வழங்கினார். பாஸ்போர்ட் ஏஜெண்டுகள் ஷாஜகான், பக்ருதீன், செல்வதுரை ஆகியோருக்கு தலா 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபாய் 80,000 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.

மேலும், உதவி பாஸ்போர்ட் அலுவலர் கீதா பாய், இடைத் தரகராக செயல்பட்ட இப்ராஹிம் மீரான், சுனிதா பானு ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் தலா ரூபாய் 70 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

மதுரை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலக உதவியாளர் அன்பழகன் மற்றும் திண்டுக்கல் காவல் ஆய்வாளர் தங்கவேலு ஆகியோருக்கு தலா இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது. மேலும் இவர்கள் இருவருக்கும் 40 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி சண்முகவேல் தீர்ப்பு வழங்கினார்.

மதுரை நீதிமன்றம்
