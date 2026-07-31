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போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கு - சோட்டா ராஜனுக்கு 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை

பிரபல ரவுடி சோட்டா ராஜனுக்கு சென்னை சி.பி.ஐ வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கூடுதல் மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம்
கூடுதல் மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 10:55 AM IST

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சென்னை: போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் மும்பையின் பிரபல ரவுடி சோட்டா ராஜனுக்கு 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மும்பை மாநகரில் பலராலும் நன்கு அறியப்பட்ட ரவுடி தாவூத் இப்ராகிமுடன் இணைந்து சட்டவிரோத செயல்களில் ரவுடி சோட்டா ராஜன் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இந்நிலையில், சோட்டா ராஜன் கடந்த 1993-ஆம் ஆண்டு தாவூத் அணியில் இருந்து பிரிந்து தனியாக செயல்பட்டு வந்தார்.

இவர் மீது 50-க்கும் மேற்பட்ட கொலை, கொலை முயற்சி வழக்குகள் நிலைவையில் இருந்தது. இந்நிலையில், 27 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாகி இருந்த சோட்டா ராஜனை இண்டர்போல் உதவியுடன் சி.பி.ஐ காவல்துறையினர் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவின் பாலி தீவில் வைத்து கைது செய்தனர்.

கைதான சோட்டா ராஜனை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்த சி.பி.ஐ அவரை டெல்லி திகார் சிறையில் அடைத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய மும்பை காம்தேவி பகுதியில் உள்ள ‘கோல்டன் கிரவுன்’ ஓட்டல் உரிமையாளர் ஜெயா ஷெட்டி கொலை வழக்கு, பத்திரிகையாளர் ஜே.டே கொலை வழக்கு ஆகியவற்றில் சோட்டா ராஜனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில், கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு, சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில், விஜய் கதம் என்ற பெயரில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலியான ஆவணங்கள் வாயிலாக சோட்டா ராஜன் பாஸ்போர்ட் பெற்றதாக, இவர் மீது சென்னை சி.பி.ஐ. காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கு, சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சி.பி.ஐ. வழக்குகளை விசாரிக்கும் கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி எம். சிவசக்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக, காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட சோட்டா ராஜனிடம், போலி பாஸ்போர்ட் குறித்தும், அதற்கான தண்டனை குறித்தும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

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நீதிபதிகளின் கேள்விக்கு பதிலளித்த சோட்டா ராஜன், தான் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் பெற்ற பாஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்தவில்லை என்றும், தனக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனை குறித்து “சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை” என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, சென்னை சி.பி.ஐ வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம், போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சோட்டா ராஜன் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்தது. மேலும், அவருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், 55 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

TAGGED:

CHOTA RAJAN
FAKE PASSPORT CASE
CBI COURT
போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கு
FAKE PASSPORT CASE CBI COURT ORDER

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