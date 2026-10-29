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போலி இன்ஸ்டாகிராம் விவகாரத்தில் அதிகாலை அழைத்து சென்று விசாரணை - டிஜிபியிடம் பேராசிரியர் கலையரசன் புகார்

த.வெ.க. ஆட்சியில் வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வை அம்பலப்படுத்தியதற்காக திராவிட மாடல் ஆசிரியர் கலையரசனை சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்திருப்பது த.வெ.க. அரசின் உச்சகட்ட பாசிசம் என்று மு.க ஸ்டாலின் சாடியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2026 at 10:13 AM IST

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சென்னை: பேராசிரியர் கலையரசனை போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைக்காக அதிகாலையில் அழைத்துச் சென்றதாக, காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அவர் டிஜிபியிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

சென்னை அடையாறு பகுதியில் வசித்து வரும் பேராசிரியர் கலையரசன், சென்னையில் உள்ள வளர்ச்சி ஆய்வுகளுக்கான மெட்ராஸ் நிறுவனத்தில் (எம்.ஐ.டி.எஸ்.) பொருளாதாரத் துறை இணைப் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அதில், “அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணியளவில் சாதாரண உடையில் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த மூன்று காவல்துறையினர், பல்லாவரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெ. காமாட்சிக்கு எதிராக இன்ஸ்டாகிராமில் அவதூறான கருத்தைப் பதிவிட்டதாகக் கூறி, விசாரணைக்காகத் என்னை அழைத்துச் சென்றனர்.

பேராசிரியர் கலையரசன்
பேராசிரியர் கலையரசன் (X / @mkstalin)

அப்போது எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு இல்லை என்றும், சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை எனக்குத் தெரியாது என்றும் காவல்துறையினரிடம் விளக்கம் அளித்தேன். இருப்பினும், எனது கைப்பேசியைப் பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர், வாடகைக் காரில் என்னை அழைத்துச் சென்றனர். இதுகுறித்து குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்க அனுமதிக்கவில்லை.

இதையடுத்து, காவல்துறையினர் காட்டிய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் எனது புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது. அதற்கு @youvijayamani என்ற அந்தக் கணக்கு என்னுடையது அல்ல என்றும், இணையதளத்தில் இருந்து எனது புகைப்படத்தைப் பெற்று, யாரோ போலியான இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை உருவாக்கியிருக்கலாம் என்றும் காவல்துறையிடம் விளக்கமளித்தேன்.

பின்னர், காலை 7.45 மணியளவில் என்னை மீண்டும் வீட்டில் இறக்கிவிட்டனர். இந்த விவகாரத்தில் நடுநிலையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். என்னை அழைத்துச்சென்ற காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல், போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை உருவாக்கியவர்களைக் கண்டறிந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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மேலும், இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து, என் மீது தவறான குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படுவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அந்த புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தச் சம்பவத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவருடைய எக்ஸ் பதிவில், “த.வெ.க. ஆட்சியில் வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வை அம்பலப்படுத்தியதற்காக திராவிட மாடல் ஆசிரியர் கலையரசனை சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்திருப்பது த.வெ.க. அரசின் உச்சகட்ட பாசிசம். தமிழ்நாடு காவல்துறையும், அதற்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சரும் முனைவர் கலையரசனிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்” என்று சாடியுள்ளார்.

அதேபோல், திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழியும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பேராசிரியரும், பொருளாதார அறிஞருமான கலையரசனை அதிகாலையில் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறி அராஜகமான முறையில் கைது செய்து, அலைக்கழித்து, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ள தவெக அரசுக்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்ட பதிவில், “சென்னை வளர்ச்சி மையம் MIDS பேராசிரியர் கலையரசன், விடியற்காலை 5 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாமல் சீருடை அணியாத காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். இது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. நள்ளிரவு கைது, விடியற்காலை கைது என்பதெல்லாம் காவல்துறை ராஜ்யம் நடக்கிறதோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

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COMPLAINT TO DGP
போலி இன்ஸ்டாகிராம் விவகாரம்
பேராசிரியர் கலையரசன் புகார்

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