போலி இன்ஸ்டாகிராம் விவகாரத்தில் அதிகாலை அழைத்து சென்று விசாரணை - டிஜிபியிடம் பேராசிரியர் கலையரசன் புகார்
த.வெ.க. ஆட்சியில் வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வை அம்பலப்படுத்தியதற்காக திராவிட மாடல் ஆசிரியர் கலையரசனை சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்திருப்பது த.வெ.க. அரசின் உச்சகட்ட பாசிசம் என்று மு.க ஸ்டாலின் சாடியுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 10:13 AM IST
சென்னை: பேராசிரியர் கலையரசனை போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைக்காக அதிகாலையில் அழைத்துச் சென்றதாக, காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அவர் டிஜிபியிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
சென்னை அடையாறு பகுதியில் வசித்து வரும் பேராசிரியர் கலையரசன், சென்னையில் உள்ள வளர்ச்சி ஆய்வுகளுக்கான மெட்ராஸ் நிறுவனத்தில் (எம்.ஐ.டி.எஸ்.) பொருளாதாரத் துறை இணைப் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
அதில், “அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணியளவில் சாதாரண உடையில் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த மூன்று காவல்துறையினர், பல்லாவரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெ. காமாட்சிக்கு எதிராக இன்ஸ்டாகிராமில் அவதூறான கருத்தைப் பதிவிட்டதாகக் கூறி, விசாரணைக்காகத் என்னை அழைத்துச் சென்றனர்.
அப்போது எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு இல்லை என்றும், சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை எனக்குத் தெரியாது என்றும் காவல்துறையினரிடம் விளக்கம் அளித்தேன். இருப்பினும், எனது கைப்பேசியைப் பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர், வாடகைக் காரில் என்னை அழைத்துச் சென்றனர். இதுகுறித்து குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்க அனுமதிக்கவில்லை.
இதையடுத்து, காவல்துறையினர் காட்டிய இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் எனது புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது. அதற்கு @youvijayamani என்ற அந்தக் கணக்கு என்னுடையது அல்ல என்றும், இணையதளத்தில் இருந்து எனது புகைப்படத்தைப் பெற்று, யாரோ போலியான இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை உருவாக்கியிருக்கலாம் என்றும் காவல்துறையிடம் விளக்கமளித்தேன்.
பின்னர், காலை 7.45 மணியளவில் என்னை மீண்டும் வீட்டில் இறக்கிவிட்டனர். இந்த விவகாரத்தில் நடுநிலையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். என்னை அழைத்துச்சென்ற காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல், போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை உருவாக்கியவர்களைக் கண்டறிந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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மேலும், இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து, என் மீது தவறான குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படுவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அந்த புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
த.வெ.க. ஆட்சியில் வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வை அம்பலப்படுத்தியதற்காக #DravidianModel ஆசிரியர் கலையரசன் அவர்கள் சட்டவிரோதமாகக் கைது: த.வெ.க. அரசின் உச்சகட்ட பாசிசம்! சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (MIDS) உதவிப் பேராசிரியராக உள்ள முனைவர் கலையரசன் அவர்களை நேற்று அதிகாலை, சீருடை அணியாத காவலர்கள் சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்து, வாடகை வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்ற செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானேன். கைது செய்யப்பட்டவர் சாதாரண நபரோ, குற்றப் பின்னணி கொண்டவரோ இல்லை. திரு. கலையரசன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதன்மையான ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பேராசிரியர். இந்தியாவின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகமான JNU-வில் பொருளாதாரத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். உலகின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகமான கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் பதிப்பித்த "The Dravidian Model" நூலின் ஆசிரியர்களில் ஒருவர். ஒன்றிய அரசின் திட்டக்குழுவில் பொறுப்பு வகித்தவர். தமிழ்நாடு அரசின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையைத் தயார் செய்வதில் பங்களித்தவர். எல்லாவற்றுக்கும் மேல், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைவராக இருக்கும் தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற நிர்வாகக் குழுவின் உறுப்பினராக இப்போதும் இருப்பவர். அப்படிப்பட்டவரைத் தெரியாமல் கைது செய்துவிட்டோம் என்று கூறுவது நம்பும்படி இல்லை. செய்யாத குற்றத்திற்காக, அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்தையும் மறுத்து, அவரது செல்போனைப் பறித்து, கைது செய்து அலைக்கழித்ததைச் சாதாரணச் செயலாக எவரும் கடந்துபோக முடியாது. குற்றவாளிகளை எல்லாம் கூத்தடிக்க விட்டுவிட்டு, கல்வியாளர்களை அச்சுறுத்திப் பார்ப்பது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம்? திரு. கலையரசன் அவர்கள் ஏன் கைது செய்யப்பட்டார்? Dravidian Model என்ற பதத்தை முன்வைத்து, திராவிட ஆட்சியால் தமிழ்நாடு அடைந்த வளர்ச்சியை உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றியதற்காகவா? த.வெ.க. ஆட்சி அமைந்த பிறகுதான், தமிழ்நாடு இதுவரை சந்தித்திராத விலைவாசி உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது என்ற உண்மையைச் சொன்னதற்காகவா? முட்டாள்களால் நிறைந்த த.வெ.க.வுக்கும் கல்விக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்ததுதான். ஆனால், கல்வியாளர்களைக் கைது செய்து மிரட்டும் அளவுக்கு அறிவின் மீது ஒவ்வாமை கொண்டவர்களாக இவர்கள் நடந்துகொள்வார்கள் என நிச்சயமாக நினைக்கவில்லை. பாசிசத்தில் பா.ஜ.க.வையும் மிஞ்சிவிடுவார்கள் என்பதைத்தான் இந்தக் கைது காட்டுகிறது. முதலமைச்சரின் ஒப்புதலோடும் உயரதிகாரிகளின் அனுமதியோடும்தான் இந்த அத்துமீறல் நடக்கிறதா? முனைவர் கலையரசன் அவர்கள் எந்தக் கட்சியையும் சார்ந்தவர் அல்ல. கடந்த ஆட்சிக்காலத்திலும், அவர் சுதந்திரமாகத் தன்னுடைய விமர்சனக் கருத்துகளை முன்வைத்திருக்கிறார். ஆனால், இந்தத் தரங்கெட்ட த.வெ.க. ஆட்சியோ, எங்கள் ஆட்சியைப் பற்றியோ நிர்வாகத் தோல்விகளைப் பற்றியோ ஊடகங்களில் உண்மையைப் பேசினால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்று மிரட்டும் ரவுடி அரசாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட அரசிற்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டு இருக்கும் கட்சிகள், இந்த அநியாயத்தைக் கண்டும் காணாமல் இருப்பது ஏன்? இதுதான் இவர்கள் பாசிசத்தை எதிர்த்துக் கேள்வி கேட்கும் அரசியலா? புகழ்பெற்ற பேராசிரியர் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டைப் புனைந்து, அவரை அலைக்கழித்து, துன்புறுத்திய த.வெ.க. அரசின் பாசிச செயல் கடும் கண்டனத்துக்குரியது. தமிழ்நாடு காவல்துறையும், அதற்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் அவர்களும் முனைவர் கலையரசன் அவர்களிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்!— M.K.Stalin (@mkstalin) October 29, 2026
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தச் சம்பவத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவருடைய எக்ஸ் பதிவில், “த.வெ.க. ஆட்சியில் வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வை அம்பலப்படுத்தியதற்காக திராவிட மாடல் ஆசிரியர் கலையரசனை சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்திருப்பது த.வெ.க. அரசின் உச்சகட்ட பாசிசம். தமிழ்நாடு காவல்துறையும், அதற்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சரும் முனைவர் கலையரசனிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்” என்று சாடியுள்ளார்.
பேராசிரியரும் பொருளாதார அறிஞருமான திரு. கலையரசன் அவர்களை நேற்று அதிகாலையில் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறி அராஜகமான முறையில் கைது செய்து, அலைக்கழித்து, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ள தவெக அரசுக்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சினை என இந்த அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளை விமர்சிக்கும் எவர் ஒருவரும் காவல்துறையின் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்ற மிரட்டலாகத்தான் இந்தக் கைது சம்பவம் இருக்கிறது. அறிவுடைமையின் அருமை புரியாதவர்கள் நடத்தும் ஆட்சியில் கலைஞர்களும் கல்வியாளர்களும் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள். தவெகவின் ஆட்சி அப்படியானதே!— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) October 29, 2026
அதேபோல், திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழியும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பேராசிரியரும், பொருளாதார அறிஞருமான கலையரசனை அதிகாலையில் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறி அராஜகமான முறையில் கைது செய்து, அலைக்கழித்து, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ள தவெக அரசுக்கு கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை வளர்ச்சி மையம் MIDS பேராசிரியர் கலையரசன் அவர்கள் இன்று விடியற்காலை 5 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாமல் சீருடை அணியாத காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். இது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. நள்ளிரவு கைது, விடியற்காலை கைது என்பதெல்லாம் காவல்துறை ராஜ்யம் நடக்கிறதோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. புகார் இருந்தால் முறையாக வழக்கு பதிவு செய்து சம்மன் அனுப்பி விசாரித்து இருக்கலாம். பிரபலமான பேராசிரியரை இப்படி நடத்தி இருப்பது சகித்துக் கொள்ள முடியாதது.— Shanmugam P (@Shanmugamcpim) October 28, 2026
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்ட பதிவில், “சென்னை வளர்ச்சி மையம் MIDS பேராசிரியர் கலையரசன், விடியற்காலை 5 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாமல் சீருடை அணியாத காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். இது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. நள்ளிரவு கைது, விடியற்காலை கைது என்பதெல்லாம் காவல்துறை ராஜ்யம் நடக்கிறதோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.