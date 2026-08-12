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அமைச்சர் பதவி வாங்கித் தருவதாகப் போலி மின்னஞ்சல் மூலம் ரூ. 8 கோடி பேரம் - இருவர் கைது

சந்தேகமடைந்த வேலூர் எம்எல்ஏ வினோத் கண்ணன், சம்மந்தப்பட்ட நபர்களிடம் வீடியோ காலில் பேசும்போது போலி மின்னஞ்சல் தயாரிக்கப்பட்டு ஏமாற்றி பணம் பறிக்க முயன்றிருப்பது தெரிய வந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 12:13 PM IST

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சென்னை: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பெயரில் போலி மின்னஞ்சல் கணக்கைத் தொடங்கி அமைச்சர் பதவி வாங்கித் தருவதாக ரூ.8 கோடி பேரம் பேசி மோசடி செய்ய முயன்ற இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முக்கிய பிரமுகர்கள், அமைச்சர்கள், அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி போலி மின்னஞ்சல் கணக்குகள் மற்றும் சமூக வலைதளக் கணக்குகளை உருவாக்கி மோசடியில் ஈடுபடுவோர் மீது காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பெயரில் போலி மின்னஞ்சல் கணக்குகளை உருவாக்கி மோசடியில் ஈடுபட முயன்றதாக சென்னை வில்லிவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் நிஸ்வாக் என்பவர் புகார் அளித்திருந்தார்.

அந்த புகார் மனுவில், "அமைச்சர் பெயரில் போலி மின்னஞ்சல் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை உருவாக்கி நபர் தன்னை வெங்கடேஷ் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டார். போலி மின்னஞ்சல் கணக்கைப் பயன்படுத்தி போலியான மின்னணு ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் தவறான தகவல்கள் அனுப்பப்பட்டு ஏமாற்றும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளனர்.

அமைச்சரின் பெயரைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட மோசடியில் வெங்கடேஷ் மட்டுமின்றி மேலும் சிலர் இருக்கின்றனர். கூட்டாக இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம். எனவே, சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புகாரின் அடிப்படையில் வில்லிவாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பெயரில் உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் போலி மின்னஞ்சல் கணக்குகளை ஆய்வுச் செய்தனர். மேலும், போலி மின்னஞ்சல் கணக்குகளை உருவாக்கியது யார்? குற்றம்சாட்டப்பட்ட வெங்கடேஷுடன் தொடர்புடையவர்கள் யார்? என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில் வெளியான தகவல்

வில்லிவாக்கம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டதில், கடந்த ஜூலை மாதம் வேலூரைச் சேர்ந்த ரூபன் ராஜ் மற்றும் சென்னை தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த சக்தி அர்ஜுன் ஆகிய இருவரும் வெங்கடேஷுக்கு தெரிந்த தயாளன் என்பவரிடம், தங்களுக்கு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவைத் தெரியும் என்றும், ரூபாய் 8 கோடி கொடுத்தால் வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் எம்.எல்.ஏ வினோத் கண்ணனுக்கு அமைச்சர் பதவி வாங்கித் தர முடியும் என்று கூறியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ரூபன் ராஜ்
ரூபன் ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை நம்பிய தயாளன், இந்த தகவலை வெங்கடேஷ் மூலமாக வேலூர் எம்.எல்.ஏ வினோத் கண்ணனின் அலுவலகத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார். இதனிடையே, ரூபன் ராஜ் தனது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்தி பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பெயரில் போலியான மின்னஞ்சல் கணக்கை உருவாக்கி, அதிலிருந்து வந்த உறுதிப்படுத்தல் செய்தியை கைப்பேசியில் 'ஸ்கிரீன்ஷாட்' எடுத்து வெங்கடேஷ் மூலம் வாட்ஸ்ஆப்பில் அனுப்பி நம்ப வைத்துள்ளார் என்பதும் காவல்துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இதனால் சந்தேகமடைந்த வேலூர் எம்.எல்.ஏ வினோத் கண்ணன், இந்த நபர்களிடம் குரூப் வீடியோ காலில் பேசும்போது ஆள்மாறாட்டம் செய்யப்பட்டதும், போலி மின்னஞ்சல் தயாரிக்கப்பட்டு ஏமாற்றி பணம் பறிக்க முயன்றதும் தெரியவந்தது.

சக்தி அர்ஜுன்
சக்தி அர்ஜுன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இதையடுத்து வில்லிவாக்கம் தனிப்படை காவல்துறையினர், வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரூபன் ராஜ் (வயது 27), சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சக்தி அர்ஜுன் (வயது 21) ஆக இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஒரு மடிக்கணினி மற்றும் இரண்டு செல்போன்களை பறிமுதல் செய்து காவல் நிலையம் வரவழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

பின்னர் இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவுச் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரையும், காவல்துறை காவலில் எடுத்து தீவிர விசாரணை நடத்த இருப்பதாகவும், இவர்கள் இதேபோன்று வேறு யாரிடமாவது மோசடி செய்தார்களா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

போலி மின்னஞ்சல் கணக்கு
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
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