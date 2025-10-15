ETV Bharat / state

சிபிஐ அதிகாரி போர்வையில் கோடிக்கணக்கில் மோசடி! டெல்லிக்கே தண்ணி காட்டிய கோவை இளைஞர் கைது!!

கைது செய்யப்பட்டுள்ள சித்திரவேல் இதே போன்று தமிழ்நாட்டிலும் வேறு எங்காவது மோசடியில் ஈடுபட்டு உள்ளாரா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருவதாக தெரிவித்தனர்.

சிபிஐ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படும் சித்திரவேல்
சிபிஐ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படும் சித்திரவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 4:25 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: டெல்லியில் சிபிஐ அதிகாரி எனக்கூறி பல்வேறு இடங்களில் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்த நபரை கோவையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் சித்திரவேல் (32). இவர் டெல்லி உள்பட பல்வேறு நகரங்களில் சிபிஐ அதிகாரி என்று கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் மத்திய அரசு பணியில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறியும் பலரை ஏமாற்றியுள்ளார். அது தவிர ஆன்லைன் மூலமும் பல்வேறு நபர்களிடம் மோசடிகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாக தெரிகிறது.

இவரின் மோசடி குறித்து டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் வந்ததை தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், சித்திரவேல் கோவையில் தங்கி இருப்பது குறித்து டெல்லி சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து நேற்று கோவை வந்தடைந்த சிபிஐ அதிகாரிகள் ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் சித்திரவேல் தங்கி இருந்த வீட்டிற்கு சென்று அவரை கைது செய்தனர்.

கைதான சித்திரவேல்
கைதான சித்திரவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது ஏராளமான போலி அடையாள அட்டைகள் இருந்துள்ளன. அவற்றை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட சித்திரவேலை, மத்திய ஆயுதப்படை போலீசாரின் உதவியுடன் தனி இடத்துக்கு அழைத்து விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள் இன்று (அக்.15) கோவை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவரை டெல்லி அழைத்து செல்ல மனு தாக்கல் செய்தனர்.

மனுவை விசாரித்த கோவை தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சிவக்குமார் டெல்லி அழைத்து செல்ல அனுமதி அளித்த நிலையில், சித்திரவேலை சிபிஐ அதிகாரிகள் டெல்லி அழைத்துச் சென்றனர். இந்நிலையில், சித்திரவேல் டெல்லியில் உள்ள கூடுதல் தலைமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ஆறுகள் கடலில் கலக்கும் உப்பங்கழிகளே பண்டைய துறைமுகங்களுக்கு ஆதாரமாக விளங்கினவா? வெளியான சுவாரசிய தகவல்!

இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சிபிஐ அதிகாரி எனக்கூறி பல்வேறு மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாக புகார் வந்ததை அடுத்து அவர்கள் மேற்கொண்ட ரகசிய விசாரணையில் கோவையை சேர்ந்த சித்திரவேல் இந்த மோசடி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. அதனை அடுத்து கோவை வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்துள்ளனர். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி அவரை விமானம் மூலம் டெல்லி அழைத்து சென்றுள்ளனர். கைதான சித்திரவேல் இதே போன்று தமிழ்நாட்டிலும் வேறு எங்காவது மோசடியில் ஈடுபட்டு உள்ளாரா? என்பது குறித்தும் விசாரித்து வருகிறோம்" என்றார்.

