போலி புத்தகங்கள் உள்ளதா? - சேலம் மாவட்டத்தில் 144 நூலகங்களில் ஆய்வுப் பணி தொடங்கியது
"போலி புத்தகங்கள் இருந்தால், ஓரிரு நாட்களில் அரசுக்கு அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கப்படும். அந்த புத்தகங்கள், நூலகத்தில் இருந்து அகற்றப்படும்" என்று நூலகத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 11, 2026 at 3:52 PM IST
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 144 நூலகங்களில் போலி புத்தகங்கள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
கோவை 'பெரியார் அறிவுலகம்' நூலகத்தில் போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும், அதில் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி எழுத்தாளர்கள் மற்றும் புத்தகப் பதிப்பாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை எடுத்து வரும் நிலையில், இந்த புத்தக கொள்முதலை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றன.
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இந்த நிலையில், சேலம் வின்சென்ட் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட மைய நூலகத்தில், போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பது குறித்து மாவட்ட நூலகத் துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்த நூலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக தனியாக புத்தக பிரிவும், குழந்தைகள் சிறப்பு நூலகமும் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நூலகத்தில் மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இதுதவிர மாவட்டத்தில் 16 முழுநேர கிளை நூலகங்களும், 49 கிளை நூலகங்களும், 78 ஊர்ப்புற நூலகங்களும், 41 பகுதி நேர நூலகங்களும் உள்ளன.
இதற்கிடையே, கோவை 'பெரியார் அறிவுலகம்' நூலகத்தில், அகல்விளக்கு பதிப்பகம் பெயரில் போலி புத்தகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களில் போலி புத்தகங்கள் இருக்கிறதா? என ஆய்வு செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களிலும் போலி புத்தகங்கள் உள்ளனவா? என ஆய்வு செய்யும் பணி தொடங்கி உள்ளது
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இதுகுறித்து நூலகத் துறை அதிகாரிகள் மேலும் கூறுகையில், "தமிழக அரசின் உத்தரவின் பேரில் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பகுதி நேர நூலகங்கள் தவிர மற்ற 144 நூலகங்களில் போலி புத்தகங்கள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணி தொடங்கி உள்ளது. இந்த ஆய்வில், நூலகத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஓரிரு நாட்களில் போலி ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இருந்தால், பட்டியலிடப்பட்டு அரசுக்கு அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கப்படும். அந்த புத்தகங்கள், நூலகத்தில் இருந்து அகற்றப்படும்" என்று தெரிவித்தனர்.