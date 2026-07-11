குத்தகை காலம் முடிந்தும் சட்ட விரோதமாக நிலம் ஆக்கிரமிப்பு; முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் மீது புகார்
முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசனை சந்தித்துப் பேசியபோது, சொத்தை நிரந்தரமாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவதாகவும், அதற்குரிய தொகையை வழங்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்ததாக ராஜேஷ் சோமசுந்தரம் கூறியுள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 10:14 PM IST
சென்னை: குத்தகை காலம் முடிந்தும் சட்ட விரோதமாக நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்திருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் உள்ளிட்டோர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பி.சி.எம். சன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில், கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் முகவரி துறையின் சிறப்பு அதிகாரிக்கு இது தொடர்பாக புகார் மனு வந்துள்ளது. ராஜேஷ் சோமசுந்தரம் என்பவரின் பெயரில் அனுப்பப்பட்ட அந்த மனுவில், சென்னை செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டில் உள்ள சுமார் 5,500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட எனது சொத்து, 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்காக திமுகவின் தேர்தல் அலுவலகமாக பயன்படுத்துவதற்காக கேட்கப்பட்டது.
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அந்த ஒப்பந்தத்தை, முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசனின் தனி உதவியாளராக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட ஜெய்சங்கர் என்பவர் ஏற்பாடு செய்ததார். அவர் மூலமாக 2024 மார்ச் 22-ஆம் தேதி குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டேன். குத்தகை ஒப்பந்தம் வி.உலகநாதன் என்பவரின் பெயரில் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவருடன் எனக்கு நேரடித் தொடர்பு எதுவும் இல்லை.
ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே குத்தகை வழங்கப்பட்ட நிலையில், அதன் காலம் முடிந்த பிறகும் சொத்து உரிமை மீண்டும் ஒப்படைக்கப்படவில்லை. குத்தகை தொடங்கிய நாள் முதல் இதுவரை எந்த வாடகைத் தொகையும் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் பெரும் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த முகவரி போலியானது. அந்த முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட சட்ட நோட்டீஸ் திரும்பி வந்து விட்டது. அந்த முகவரியில் குறிப்பிட்ட நபர் வசிக்கவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் போலி விவரங்களை கொடுத்து ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பலமுறை சமரச முயற்சி மேற்கொண்டு, திருப்போரூர் வட்டாட்சியராக உள்ள ஆறுமுகம் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. பின்னர் கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசனை நேரில் சந்தித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.
அந்த சந்திப்பின்போது, சொத்தை நிரந்தரமாக வைத்துக்கொள்ள விருப்பம் இருப்பதாகவும், அதற்கான தொகையை வழங்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்தார்.
ஆனால், சொத்தை விற்க எனக்கு விருப்பமில்லை என்பதால், இடத்தை காலி செய்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தேன். ஆனால், இதுவரை இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, தற்போது எனது சொத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள நபர்கள் யார் என்பதை விசாரித்து, சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி விட்டு சொத்தை மீட்டுத் தருவதோடு, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்து உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் ராஜேஷ் சோமசுந்தரம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.