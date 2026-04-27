ETV Bharat / state

போலி பேராசிரியர்கள் நியமனம் எதிரொலி; புதிய நடைமுறையை அறிமுகம் செய்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் பணியில் சேர்பவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 10 இலக்க அடையாள எண் கட்டாயம் என்றும், அந்த எண் இல்லாமல் விண்ணப்பிக்கும் கல்லூரிகளின் அங்கீகாரம் புதுப்பிக்கப்படமாட்டாது எனவும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பொறியியல் கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்களை போலியாக நியமனம் செய்ததன் எதிரொலியாக கிடுக்குபிடி நடைமுறையை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவி பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 4 வளாக கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக் கழக உறுப்பு கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் 3 பொறியியல் கல்லூரிகள் ஆகியவை அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் அங்கீகார இணைவு பெற்று இயங்கி வருகின்றன.

அதேபோல் 2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் 89 தன்னாட்சி பொறியியல் கல்லூரிகள், 368 சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன.

இந்த பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆண்டு தோறும் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அகில இந்திய தாெழில்நுட்ப கல்விக் குழுமத்தின் விதிமுறைகளின்படி தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும், மாணவர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்களையும் நியமனம் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிற்கும் போதுமான அளவில் ஆசிரியர்கள் நியமனம் இருக்க வேண்டும்.

இந்நிலையில், அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று இயங்கி வரும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் போதுமான ஆசிரியர்கள் பணியில் இல்லை என்ற விபரத்தை அறப்போர் இயக்கம் கண்டுபிடித்து ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மேற்கொண்ட ஆய்வில், பொறியியல் கல்லூரிகள் ஆசிரியர்களை நியமித்துள்ளதாக போலியாக கணக்கு காண்பித்துள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தீவிர நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக குழு அமைத்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் அங்கீகாரத்தை புதுப்பிக்கும்போது, ஆசிரியர்களின் விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் குமரேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "அண்ணா பல்கலைக் கழகதத்தின் கீழ் இயங்கும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இணைப்பு அனுமதி பெறுவதற்கு கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள், https://affiliations.annauniv.edu என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

அதில், கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஆசிரியர்களின் புகைப்படம் கல்லூரி வளாகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின் விவரங்களை செய்தவுடன் அவர்களுக்கு 10 இலக்க ஆசிரியர் அடையாள எண்(FIN) உருவாக்கப்படும். அந்த எண்ணை ஆசிரியர்கள், அடுத்தகட்ட தொடர்புகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆசிரியர்களின் ஆதார் விவரங்களை முதல்வர் சரிபார்க்க வேண்டும்.

ஒரு பேராசிரியர், தான் பணிபுரியும் கல்லூரியில் இருந்து விலகினால் அதன் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள் பட்டியலில் இருந்து அவருடைய பெயர் நீக்கப்படும். பின்னர் அவர் வேறு ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்தால், அந்த கல்லூரி மூலம் அண்ணா பல்கலைக்கழத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அப்போது அந்த கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள் பட்டியலில் அவருடைய பெயர் சேர்க்கப்படும். இதன் மூலம் கடந்த காலங்களை போல ஆசிரியர்களே இல்லாமல் கணக்கு காண்பிக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ANNA UNIVERSITY
ENGINEERING COLLEGES
ENGINEERING COLLEGE FACULTY
பொறியியல் கல்லூரி
ENG COLLEGE FACULTY APPOINTMENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.