'நாங்க ஓடிட்டோம்.. ஜான் நடக்க முடியாம சிக்கிக்கொண்டார்' - நாங்குநேரியில் நடந்ததை விவரிக்கும் இளைஞர்

இந்த கொலையை செய்தவர்களை பொதுவெளியில் சுட்டுக் கொல்ல வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோபத்தோடு கூறுகிறார்கள்.

கொலை செய்யப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான் (கோப்புப்படம்)
கொலை செய்யப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 3, 2026 at 9:29 PM IST

திருநெல்வேலி: ஏன் கொல்லப்படுகிறோம் என்றுகூட தெரியாமல் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட ஜான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. கூலி வேலை செய்து வந்தார். அவரது மனைவி வாய் பேச மாட்டார். தனது இரு மகள்களையும் ஜான் தான் கவனித்து வந்தார். இனி அந்த குடும்பத்தை யார் கவனிப்பார்? என உள்ளூர் மக்கள் கண்ணீருடன் கூறினர்.

நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே நேற்றிரவு ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் அப்பாவி பொதுமக்களை வெட்டி சாய்த்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டை உலுக்கியுள்ளது. இந்த கோர தாக்குதலில் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, வட மாநில தொழிலாளி ஆகிய இருவர் கொல்லப்பட்டனர். சம்பவம் தொடர்பாக 7 பேர் கைதாகியுள்ள நிலையில், நேற்றிரவு நடந்த சம்பவத்தை விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

கண்டவரையெல்லாம் வெட்டிய கும்பல்

நாங்குநேரி அருகே கடம்போடு வாழ்வு, பெரும்பத்து, புளியங்குளம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன. நேற்று இரவு இருசக்கர வாகனங்களில் இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் கடைம்போடு வாழ்வு கிராமத்திற்கு சென்று அங்கு சாலையோரம் நின்றிருந்தவர்களை அரிவாளால் கண்மூடித்தனமாக வெட்டியுள்ளனர்.

பின்னர் அங்கிருந்து நேராக அருகில் உள்ள பெரும்பத்து கிராமத்திற்கு வந்துள்ளனர். அங்கு சாலையோரம் நின்றிருந்த இந்திரா காலனியை சேர்ந்த ஜான் (47) என்ற மாற்றுத்திறனாளியை தலையில் சரமாரியாக வெட்டினர். இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இவர் வலது கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஆவார்.

மேலும், அருகில் நின்ற வட மாநில தொழிலாளியான டிரானாத் கட்டா என்பவரையும் தலையில் சரமாரியாக வெட்டியதில் அவர் சிகிச்சைக்காக செல்லப்பட்டார். ஆனால் அவரும் செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். இவர் நாங்குநேரி பகுதியில் உள்ள செங்கல் சூளையில் பணிபுரிந்து வந்தார். அதன் பிறகும் ஆத்திரம் தீராத அக்கும்பல் அருகில் டீக்கடையில் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்த நபர்களையும் கண்மூடித்தனமாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் நெல்சன், கணேசன், பிரபாகரன், ராமசாமி, சசிகுமார் உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு சரமாரியாக வெட்டு விழுந்தது. பலத்த காயமடைந்த அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அரக்க தாக்குதலில் 2 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 7 பேர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், இச்சம்பவத்தில் எதற்காக இறந்தோம்? என்றே தெரியாமல் ஜான் மற்றும் வடமாநில தொழிலாளி இருவரும் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டிருப்பது கொடுமையின் உச்சம்.

இந்த சம்பவம் அந்த கிராமத்தில் இருந்த பொது மக்களுக்கு கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. எனவே குற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி பொதுமக்கள் நேற்று இரவு அந்த பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நிலைமை தீவிரமானதால் திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி சரவணன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தினர்.

ஜானின் மகள்கள்
ஜானின் மகள்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் இன்று இரண்டாவது நாளாக ஊர் மக்கள் நாங்குநேரியில் இருந்து களக்காடு ஏர்வாடி செல்லும் விலக்கு பகுதியில் கூடி இருந்தனர். குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதற்கிடையில் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 7 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்கள் விவரங்களையும் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, தென்னிமலை பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் (21), வள்ளியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த உச்சி மகாளி என்ற மிட்டாய் (20), நெடுங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த வசந்தகுமார் (21), தென்னிமலை பகுதியைச் சேர்ந்த அந்தோணி மிக்கல் (18), சுபாஷ் என்ற சுப்பையா (19), கல்யாணி (19), நாங்குநேரி நம்பி நகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா ஆகிய ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஜான் மனைவிக்கு அரசு நிதி உதவி

இது போராட்டக்காரர்களுக்கு சற்று நிம்மதியை கொடுத்த நிலையில், சபாநாயகர் அப்பாவு நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மனைவிக்கு நிதி உதவி மற்றும் அரசு சார்பில் வீடு கட்டுவதற்கான அரசாணையை வழங்கினார். அவரது இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் கல்வி செலவை அரசு ஏற்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கூறினார். இதையடுத்து மக்கள் தற்காலிகமாக போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.

இந்நிலையில், இந்த தாக்குதலுக்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் சார்பில் அந்த பகுதிக்கு நேரில் சென்றோம். அப்போது, சென்னை -கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் களக்காடு, ஏர்வாடி ஆகிய ஊர்களுக்கு செல்லும் வழியில் மக்கள் போராடிக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது பேசிய மக்கள், "எங்களுக்கு கலெக்டர் நேரில் வரவேண்டும். நாங்களும் மனிதர்கள் தானே, அப்பாவி மக்களை கொலை செய்த நபர்களை சுட்டுக் கொல்ல வேண்டும்" என தெரிவித்தனர். கலெக்டரை வரவழைக்க ஏற்பாடு செய்வதாக எஸ்பி கூறியதை தொடர்ந்து, மக்கள் சிறிது நேரம் சமாதானம் ஆகினர். ஆனாலும் கலெக்டர் வர தாமதமானதால், மீண்டும் அவர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர்.

பரிதாப நிலையில் ஜானின் குடும்பம்

தொடர்ந்து அங்கிருந்த மக்களை நோக்கி சென்றோம். அப்போது இந்த கொடூர தாக்குதலில் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளியான ஜானின் மனைவி மற்றும் கண்ணகி மற்றும் அவரது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் நீதி கேட்டு கண்ணீரோடு தரையில் அமர்ந்திருந்தனர். கால் சரிவர நடக்க முடியாத நிலையிலும் ஜான் தான் பெயிண்டிங் வேலை செய்து வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றி உள்ளார். தற்போது ஜானும் உயிரிழந்திருப்பதால், அவரது குடும்பம் பரிதாப நிலையில் இருப்பதை அறிய முடிந்தது.

'ஈவு இரக்கம் இல்லாமல்...'

இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த அஜய் என்ற இளைஞரிடம் பேசினோம். அவர் வெளிப்படையாக பேட்டி அளிக்க மறுத்துவிட்டார். இருப்பினும் அவர் நேரில் பார்த்த தகவலை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார். அஜய் கூறுகையில், '' நேற்று இரவு 7.30 மணி இருக்கும்... நாங்கள் இங்கு சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்தோம். திடீரென இரண்டு பைக்குகளில் ஆறு பேர் வந்தனர். பல்சர் பைக்கின் பெட்ரோல் டேங்க் கவரில் அரிவாள்களை வைத்திருந்தனர். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த அரிவாள்களை எடுத்து எங்களை நோக்கி வெட்ட பாய்ந்தனர். நாங்கள் உஷாராக தப்பி விட்டோம். ஆனால், ஜானால் சரியாக நடக்க முடியாது; அவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. அதனால் அவர்களிடம் மாட்டிக் கொண்டார். கொஞ்சம் கூட ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் ஜானின் தலையில் அரிவாளால் வெட்டி அவரை சாய்த்தனர். அவர் அங்கேயே இறந்து விட்டார். இதை பார்த்துவிட்டு நான் உயிருக்கு பயந்து அருகில் உள்ள தெருவுக்குள் ஓடி விட்டேன். அவர்கள் மஞ்சாங்குளம் சாலையை நோக்கி சென்றனர். செல்லும் வழியில் டீக்கடையில் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தவர்களையும் கண்மூடித்தனமாக அரிவாளால் வெட்டினர்'' என்றார்.

'டாஸ்மாக் தான் பிரச்சினை...'

இது குறித்து பெரும்பத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐசக் நம்மிடம் கூறுகையில், ''எதற்காக இந்த சம்பவம் நடந்தது? என்று போலீசிடம் கேட்டால், பழைய பிரச்சினையை அவர்கள் கூறுகிறார்கள். எங்களை பொறுத்தவரை இங்கிருக்கும் டாஸ்மாக் தான் பிரச்சினை. நேற்று கூட அங்கு மது அருந்திவிட்டு தான் இந்த தாக்குதலை நடத்தினர். எனவே டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். அதே போல, எங்கள் ஊரில் ஆடு, மாடு மேய்ப்பதில் அவர்களுக்கும், எங்களுக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்தது. எனவே சாதி மோதலாக தான் இதை பார்க்கிறோம். மேலும் ரேஷன் கடையும் பிரச்சனையாக உள்ளது. ஒரே கடையில் பக்கத்து ஊரைச் சேர்ந்த மக்களும் இங்கு வருகிறார்கள். எனவே தனித்தனி ரேஷன் கடையை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்'' என போராடி வருகிறோம் என்று கூறினார்.

'பயப்பட வேண்டும் என்பதற்காக...'

இது குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகி முத்துவளவன் நம்மிடம் கூறும்போது, ''நேற்று இரவு இங்கு நடைபெற்ற சம்பவம் மிகவும் கொடுமையானது. பொதுவெளியில் நிற்கும் மக்களை கண்மூடித்தனமாக வெட்டுவது என்பது புது கலாச்சாரமாக இருக்கிறது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். நாங்குநேரி பகுதியில் நாங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் என்றும், தங்களைப் பார்த்து பிற அனைத்து சாதியினரும் பயப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சம்பவத்தை அரங்கேற்றியுள்ளனர். எனவே இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் சட்ட நடவடிக்கையோடு பொதுவெளியில் சுட்டுக் கொல்ல வேண்டும். இதுதான் எங்களின் முக்கிய கோரிக்கை'' என்றார்.

எங்கள் குழந்தைகள் எப்படி பள்ளிக்கு செல்லும்..?

இது குறித்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சகுந்தலா என்ற பெண் கூறுகையில், ''எங்கள் ஊரில் கால் சரியில்லாத மாற்றுத் திறனாளியை காரணமே இல்லாமல் வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர். இதற்கு எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். கொலை செய்யும் அளவுக்கு துணிந்து விட்டார்கள் என்றால் நாங்கள் எப்படி ஊருக்குள் நடமாட முடியும்? எங்கள் குழந்தைகள் எப்படி பள்ளிக்கு செல்லும்? வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட ஜான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. கூலி வேலை செய்து வந்தார். அவரது மனைவி வாய் பேச மாட்டார். இனி அந்த குடும்பத்தை யார் கவனிப்பார்? என கண்ணீரோடு தெரிவித்தார்.

நீடிக்கும் சாதிய கொடுமைகள்

பொதுமக்கள் கூறியதை பார்க்கும்போது இந்த கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என யூகிக்க முடிகிறது. குறிப்பாக, இதே நாங்குநேரி பகுதியில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கும், பட்டியல் சமூகத்தினருக்கும் இடையே தொடர்ச்சியாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. சமீபத்தில் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த தீபக்ராஜா என்பவரை பட்டப் பகலில் மாநகரில் வைத்து எதிர் சமூகத்தினர் வெட்டி கொலை செய்தனர். அதிலிருந்து இரு தரப்பு இளைஞர்களுக்கிடையே சலசலப்பு இருந்து வருவதாக உள்ளூர் மக்கள் கூறுகின்றனர். குறிப்பிடும் வகையில், சமீபத்தில் கூட நாங்குநேரி பெருந்தெருவில் பட்டியலின மாணவன் சின்னத்துரை சாதி பின்னணியில் அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் மாநிலத்தை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

