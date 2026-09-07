28 மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலம் நீட்டிப்பு - பேரவையில் மசோதா தாக்கல்
28 மாவட்டங்களில் உள்ள தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தை 19.10.2026 வரை நீட்டித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: 28 மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தை நீட்டிப்பு செய்வதற்கான புதிய சட்டத்திருத்த முன்வடிவு பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், இராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி ஆகிய 9 மாவட்டங்களைத் தவிர்த்து, ஏனைய 28 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சிகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலம் ஜனவரி 5, 2025 அன்றுடன் நிறைவடைந்தது.
சிற்றொகுதிகளின் எல்லை மறுவரையறை மற்றும் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான நடைமுறைகள் முழுமையடையாததால், வழக்கமான உள்ளாட்சித் தேர்தலை உடனடியாக நடத்த இயலாத சூழல் உள்ளதால், உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க 1994-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டத்தின் பிரிவு 261-A-ன்கீழ் தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்களது பதவிக் காலம் முன்னதாக ஜூலை 5, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது.
மலைப்பகுதிகள் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதன் விளைவாக, 9 புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களும், 93 புதிய கிராம ஊராட்சிகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒரு கிராம ஊராட்சி மற்றொரு கிராம ஊராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் எல்லை மறுவரையறை மற்றும் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைகளுக்கு மேலும் சிறிது காலம் தேவைப்படுவதால், ஜூலை 5, 2026-க்குள் வழக்கமான தேர்தலை நடத்த இயலாத சூழல் ஏற்பட்டது.
இந்தநிலையில் கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சிகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் அன்றாட நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள 28 மாவட்டங்களில் உள்ள தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தை 06.07.2026 முதல் 19.10.2026 வரை நீட்டித்து அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைக்கும், அதன்பின் அக்டோபர் 19, 2026 வரையிலோ அல்லது தேர்தல் முடிந்து புதிய பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டம் நடைபெறும் வரையிலோ தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தை நீட்டிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில், 1994-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்ய இந்த சட்ட முன்வடிவு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்த சட்ட முன்வடிவை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார்.