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365 நாட்களும் கடைகள், நிறுவனங்கள் செயல்பட மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு

ஒரு நாளில் 8 மணி நேரத்திற்கும், ஒரு வாரத்தில் 48 மணி நேரத்திற்கும் மேல் பணியாற்றுமாறு ஊழியர்களை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 9:10 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களும் ஆண்டின் 365 நாட்களும் திறந்து செயல்படுவதற்கான அனுமதி மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை வெளியிட்ட அரசாணையில், 1947-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, 24.08.2026 முதல் மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு அனைத்து நிறுவனங்களும் 365 நாட்களும் திறந்து செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபந்தனைகள் விதிப்பு

ஆனால், இதற்காக பல்வேறு நிபந்தனைகளையும் அரசு விதித்துள்ளது. ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் சுழற்சி முறையில் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும். பணியாளர்களின் விடுமுறை விவரங்களை நிறுவனங்களில் அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். பணியாளர்களின் ஊதியம் மற்றும் மிகைநேரப் பணி ஊதியம் ஆகியவை அவர்களின் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்.

மேலும், ஒரு நாளில் 8 மணி நேரத்திற்கும், ஒரு வாரத்தில் 48 மணி நேரத்திற்கும் மேல் பணியாற்றுமாறு ஊழியர்களை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. மிகைநேரப் பணியுடன் சேர்த்து ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் 10.1/2 மணி நேரமும், ஒரு வாரத்தில் 57 மணி நேரமும் மட்டுமே பணிபுரிய அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெண் ஊழியர்களுக்கென சிறப்பு நிபந்தனைகள்

வழக்கமான சூழ்நிலையில் பெண் ஊழியர்களை இரவு 8 மணிக்கு மேல் பணிபுரியுமாறு கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. இருப்பினும், பெண் ஊழியரின் எழுத்துப்பூர்வ சம்மதத்துடன், அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்ணியத்திற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்து, இரவு 8 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பணிபுரிய அனுமதிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இரவு நேர ஷிப்ட்களில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி கட்டாயம் ஏற்படுத்த வேண்டும். நிறுவனத்தின் நுழைவாயிலில் இந்த வசதி குறித்த அறிவிப்பும் இடம்பெற வேண்டும். மேலும், ஊழியர்களுக்கு ஓய்வறை, கழிவறை, பாதுகாப்புப் பெட்டகங்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை வழங்க வேண்டும். பெண் ஊழியர்களை பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களில், பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லைகளை தடுக்கும் வகையில் உள் புகார்கள் குழு (Internal Complaints Committee) செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை

இந்த நிபந்தனைகளை மீறும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வேலை வழங்குநர்கள் மீது தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SHOPS OPEN REGULATIONS
SHOP OPEN FOR ALL DAYS
வருடம் முழுவதும் கடைகளுக்கு அனுமதி
கடைகள் திறக்க அனுமதி
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