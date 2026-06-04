வலங்கைமானில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் ஒருவர் படுகாயம்
அதிக அளவு வெயில் சுட்டெரித்ததில் காயவைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் திடீரென வெடிக்க தொடங்கி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : June 4, 2026 at 10:55 PM IST
திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம், வலங்கைமானில் பட்டாசு தயாரிப்பு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு தொழிலாளி காயம் அடைந்தார்.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வலங்கைமானில், சின்ன சிவகாசி என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு அதிக அளவில் பட்டாசு உற்பத்தி நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், அருணகிரிநாதன் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு தயாரிக்கும் ஆலையில் இன்று ஐந்து பேர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர். குறிப்பாக, பட்டாசுகளை தயாரித்து அவர்கள் வெயிலில் காய வைத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
பணி முடிந்து 4 பேர் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்ட நிலையில், ராகுல் என்ற 26 வயது இளைஞர் மட்டும் வெடி தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அதிக அளவு வெயில் சுட்டெரித்ததில் பட்டாசுகள் திடீரென வெடிக்க தொடங்கின. இதில், பட்டாசு தயாரிக்கும் ஆலை கட்டிடமும் இடிந்து விழுந்தது. பட்டாசு தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ராகுல் படுகாயம் அடைந்தார்.
அருகில் இருந்தவர்கள் கொடுத்த தகவலின் பேரில் வலங்கைமான், நீடாமங்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இருந்து தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், காயம் அடைந்த ராகுலை மீட்டு தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து ஜேசிபி வாகனம் மூலம் இடுபாடுகளில் யாரேனும் சிக்கி உள்ளார்களா என்பது குறித்தும் போலீசார் தேடினர்.
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இந்த சம்பவம் குறித்து வட்டாட்சியர் கார்த்தி தலைமையில் வருவாய் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். வலங்கைமானை பொருத்தவரை ஏராளமான பட்டாசு உற்பத்தி நிலையங்கள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், விபத்து நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பட்டாசு ஆலைக்கு வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு வரை உரிமம் பெறப்பட்டுள்ளது என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.