ETV Bharat / state

விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து; 6 பேர் உயிரிழப்பு

பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதால் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அதிர்வு ஏற்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விருதுநகர்: தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்து 6 பேர் உயிரிழந்ததாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் கட்டுனார் பட்டியில் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் இன்று மதியம் பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதால் ஏற்பட்ட அதிர்வு சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு உணரப்பட்டது. தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்த வெடி விபத்தில் 6 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

TAGGED:

VIRUDHUNAGAR
EXPLOSION
FIRECRACKER FACTORY
POLICE
Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.