விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து; 6 பேர் உயிரிழப்பு
Published : April 19, 2026 at 3:55 PM IST
விருதுநகர்: தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்து 6 பேர் உயிரிழந்ததாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம் கட்டுனார் பட்டியில் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் இன்று மதியம் பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதால் ஏற்பட்ட அதிர்வு சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு உணரப்பட்டது. தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்த வெடி விபத்தில் 6 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.