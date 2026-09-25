EXPLAINER: பூண்டு - மிளகு குழம்பால் வெடித்த சர்ச்சை; ஆன்லைன் உணவுப்பொருட்கள் பாதுகாப்பானதா? விதிகள் சொல்வது என்ன?

EXPLAINER: பூண்டு - மிளகு குழம்பால் வெடித்த சர்ச்சை; ஆன்லைன் உணவுப்பொருட்கள் பாதுகாப்பானதா? விதிகள் சொல்வது என்ன?
"ஒருவர் எந்த உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்தாலும், உணவுப் பாதுகாப்பு துறையில் கட்டாயம் லைசென்ஸ் பெற வேண்டும். பெரிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி, குடிசை தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயம் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும்"
Published : September 25, 2026 at 7:01 PM IST
-BY இரா.மணிகண்டன்
சமையலில் பாரம்பரியத்தை தேட வேண்டும் என்றால், அந்த காலத்தில் நம் அம்மாக்கள், பாட்டிகள் பயன்படுத்திய அஞ்சறைப் பெட்டியை தான் தேட வேண்டும்.
மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் பொடி போன்ற மசாலா பொருட்களை அஞ்சறைப்பெட்டியில் வைத்திருப்பார்கள். மிக்ஸி, கிரைண்டர் போன்ற நவீன இயந்திரங்கள் இல்லாத காலத்தில் நம் அம்மாக்களும், பாட்டிகளும் உரலில் இடித்துதான் மசாலா பொருட்களை தயார் செய்தனர்.
இயற்கை முறையில் தயார் செய்யப்பட்ட அந்த மசாலா பொருட்களும், உணவுகளும் தந்த வாசனையும், சத்தும் இன்று கற்பனை கூட செய்ய முடியாதது.
அன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு தரமாக இருந்த உணவுகள், இன்றைய இயந்திரமயமான வாழ்க்கை முறையால் அப்படியே தலைகீழாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விற்கப்படும் உணவுப்பொருட்களுக்கு மவுசு அதிகரித்துள்ளது.
பாக்கெட்டில் வரும் குழம்புகள்
மக்களின் அவசரத்தை புரிந்து கொண்ட பெரு நிறுவனங்கள், மசாலா பொருட்கள் தொடங்கி புளிக்குழம்பு வத்தக் குழம்பு, பூண்டு -மிளகு குழம்பு, பாயாசம் மிக்சர், சப்பாத்தி என பல வகையான உணவுப் பொருட்களை பாக்கெட்டில் அடைத்து வைத்து விற்கத் தொடங்கினர்.
பூண்டு-மிளகு குழம்பு சர்ச்சை
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆன்லைனில் இதுபோன்ற பாக்கெட் உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை கொடி கட்டி பறக்கிறது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் இன்ஸ்டாகிராமில் பெண் இன்புளூயன்சர்கள் சிலர், பூண்டு-மிளகு குழம்பு குறித்த வீடியோவை பதிவிட்டனர். அந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவியது. அதனை தொடர்ந்து, அவர்களின் 'ஃபோலோவர்கள்' பலர், பூண்டு-மிளகு குழம்பை ஆன்லைன் மூலம் வாங்கினர்.
இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு பிறகு, யூடிபர் ஒருவர் இந்த பெண் இன்புளூயன்சர்கள் தொடர்பாக கூறிய கருத்து பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் தயார் செய்யும் பூண்டு-மிளகு குழம்பில் போதிய தரம் இல்லை என்றும், அதிக விலை கொண்டது எனவும் அவர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண் இன்ஃப்ளூயன்சர்கள், அந்த யூடியுபர் மீது காவல் துறையிடம் புகார் அளித்தனர்.
அரசின் வழிகாட்டுதல் என்ன?
இந்த விவகாரம் சர்ச்சையானதுடன், பெரும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, அரசு விதிகளை கடைபிடித்துதான் இதுபோன்ற உணவுப்பொருட்கள் ஆன்லைனில் விற்கப்படுகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதுதொடர்பான அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் என்ன? என்பது குறித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேக தகவல்களை திரட்டினோம்.
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லைசென்ஸ் கட்டாயம்
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் புஷ்பராஜ் நம்மிடம் கூறுகையில், "ஒருவர் எந்த உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்தாலும், உணவு பாதுகாப்பு துறையில் கட்டாயம் லைசென்ஸ் பெற வேண்டும். பெரிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி, குடிசை தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, சாலையோர வியாபாரிகளாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்லைனில் விற்பனை செய்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயம் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும்.
லைசென்ஸ் வாங்குவதற்கு ஆதார் கார்டு ஐடி ப்ரூப் மற்றும் போட்டோ வைத்து foscos.fssai.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்தால் 100 ரூபாய் பணம் செலுத்தி லைசென்ஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
லைசென்ஸ் பெற கட்டணம்
விண்ணப்பதாரர்களின் ஆண்டு வருமானம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இருந்தால், லைசென்ஸ் கட்டணம் ரூ.100 தான். ஒன்றரை கோடியை தாண்டினால் ரூ.2000 முதல் ரூ.5000 வரை தொழிலுக்கு ஏற்ப கட்டணம் இருக்கும். அதே சமயம், தள்ளுவண்டியில் தள்ளிக் கொண்டே வியாபாரம் செய்பவர்கள் மற்றும் தலையில் சுமந்து வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு லைசென்ஸ் கட்டணம் கிடையாது.
ரூ.50 லட்சம் அபராதம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் தற்போது வரை மட்டும் சுமார் 600 பேரிடம் தரமற்ற உணவு, லைசன்ஸ் இல்லாதது, ரசாயனம் கலப்பது போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக சுமார் ரூ.50 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என அவர் கூறினார்.
விசாரிக்காமல் வசைபாடுவதா?
இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், தொழில் முனைவோர்களின் தொழில் பின்னணி, அவர்கள் லைசென்ஸ் வாங்கினார்களா, இல்லையா என்பது குறித்த முழு விவரங்கள் தெரியாமல், சில யூடியூபர்கள் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு அவர்கள்மீது அபாண்டமாக குற்றச்சாட்டு வைப்பதையும், வசைபாடுவதையும் ஏற்க முடியாது என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.
அதிகரிக்கும் பெண் தொழில் முனைவோர்
மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாகவும், அரசின் தொழில் முனைவோர் மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் மூலமாகவும் ஏராளமான பயிற்சிகள் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மசாலா மற்றும் இனிப்பு மதிப்புக்கூட்ட பொருள்கள் தயாரிக்கவும் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம் பெண்கள் சுயமாக தங்கள் வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து திருநெல்வேலி என்ஜிஓ காலனியில் குடிசை தொழில் செய்து வரும் என்ற வித்யா லட்சுமியை ஈடிவி பாரத் சார்பில் நேரில் சந்தித்தோம். அவர் வீட்டில் இருந்தபடியே நான்கு பெண்களை வைத்து பூண்டு பொடி, மிளகு பொடி, சாம்பார் பொடி, மட்டன் மசாலா பொடி, சிக்கன் பொடி போன்ற மசாலா பொருட்களை தயார் செய்வதை அறிந்தோம்.
'வாழ்வாதாரத்திற்கு பேருதவி'
இதுதவிர கொழுக்கட்டை போன்ற தின்பண்டங்களையும் அவர் உற்பத்தி செய்கிறார்.இதுகுறித்து வித்யா லட்சுமியிடம் பணிபுரியும் ஜோதி என்பவரிடம் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "நாங்கள் இங்கு உரலில் இடித்து மசாலா பொருட்கள் தயார் செய்கிறோம். இயற்கை முறையில் கைப்பட இடித்து தயார் செய்வது தான் எங்கள் ஸ்பெஷல். இதற்காக உரிய லைசென்ஸை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம்.இந்த தொழில் எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கிறது" என்கிறார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் திருநெல்வேலி மாவட்ட அதிகாரி சிவபாரதி நம்மிடம் கூறுகையில், "நாங்கள் உணவுப் பொருட்கள் உள்பட பல்வேறு வகையான தொழில்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம். பயிற்சிக்காக குறைந்தபட்சம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வாங்கப்படும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு சுமார் 300 பேர் எங்களிடம் பயிற்சி பெறுகிறார்கள்" என்றார்.