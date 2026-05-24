கோயில் பிரசாதங்களில் காலாவதி தேதி குறிப்பிட வேண்டும்; அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவுறுத்தல்
தமிழ்நாடு முழுவதும் அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் எனது ஆய்வுகள் தொடரும் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 24, 2026 at 9:18 PM IST
திருச்சி: கோவில் பிரசாதங்களில் தயாரிப்பு தேதி மற்றும் காலாவதி தேதி ஆகியவற்றை குறிப்பிட வேண்டும்; இல்லையெனில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் எச்சரித்துள்ளார்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், திருச்சி திருவானைக்காவலில் உள்ள அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புகேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த கோயில், பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர் ஸ்தலமாக விளங்குகிறது. சுமார் 2000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த ஆலயத்தை செங்கோட்சோழன் கட்டியுள்ளார்.
இந்நிலையில், திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயத்தில், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து இன்று அமைச்சரும் ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ரமேஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின்போது ஒருங்கிணைந்த திருக்கோவில் மேலாண்மைத் திட்டம் மற்றும் அன்னதானத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்.
பக்தர்கள் மனநிறைவோடு தரிசனம் செய்யவும், அடிப்படை வசதிகள் தடையின்றி கிடைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று அறநிலை துறை அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்.
பின்னர் கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள பிரசாத மையத்தை அவர் பார்வையிட்டார். பிரசாதங்களில் தயாரிப்பு தேதி குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பது குறித்து அங்குள்ள அலுவலர்களிடம் கேள்வி எழுப்பிய அவர், இனி வரும் காலங்களில் கோவில் பிரசாதங்களில் தயாரிப்பு தேதி மற்றும் காலாவதி தேதி ஆகியவற்றை குறிப்பிட வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தேன்.
குடிநீர் தொட்டியை அடிக்கடி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும், கழிப்பறைகளை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டேன். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் பக்தர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் பிரசாதங்களில் தயாரிப்பு தேதி மற்றும் காலாவதி தேதியை குறிப்பிடும்படி உத்தரவிட்டுள்ளேன். பிரசாதங்களில் தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை எனில் சம்பந்தபட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததார்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அதனப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் எனது ஆய்வுகள் தொடரும்" என்றார்.
இதேபோன்று,108 வைணவ தலங்களில் முதன்மையான தலமான ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், சுகாதார வசதி குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடங்கி வைத்த அன்னதானத் திட்டத்தில் உணவு அருந்தியும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.