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கூடங்குளம் முதலாவது அணு உலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பழுது - விரைந்து சரிசெய்த ஊழியர்கள்

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நாட்டைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளும், தொழில்நுட்ப நிபுணர்களும் தீவிரமாக செயல்பட்டு, பழுதை விரைந்து சரி செய்தனர்.

கூடங்குளம் அணு மின்நிலையம்
கூடங்குளம் அணு மின்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 10:04 AM IST

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திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் முதலாவது அணு உலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5) திடீரென ஏற்பட்ட பழுதால் 1,000 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் பழுதை விரைந்து சரிசெய்து மின் உற்பத்தியை சீர்செய்தனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளத்தில் தலா 1,000 மெகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன்கொண்ட இரண்டு அணு உலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், இந்த இங்கு புதிதாக மூன்று, நான்கு, ஐந்து மற்றும் ஆறாவது அணு உலை அமைக்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதில் மூன்று மற்றும் நான்காவது உலைகள் அமைக்கும் பணியானது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

இந்த நிலையில், அணுமின் நிலையத்தின் முதலாவது அணு உலையின் ஜெனரேட்டர் பாதுகாப்பு அமைப்பில் நேற்று திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய 562 மெகாவாட் மின்சாரம் கிடைப்பதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

உடனடியாக பிரச்சினையை சீராக்க, இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நாட்டைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளும், அணுமின் நிலைய தொழில்நுட்ப நிபுணர் குழுவும் இணைந்து, பழுதை சரிசெய்யும் வேலையில் இறங்கியது. வேகமாக செயல்பட்ட இக்குழு, பழுதை விரைந்து சரி செய்து, மின் உற்பத்தியை சீராக்கியது.

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையமானது இந்தியா- ரஷ்யா நாடுகளின் பங்களிப்புடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வளாகத்தில் தலா 1,000 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட ஆறு அலகுகள் உள்ளன. மக்களின் கடும் எதிர்ப்புகளுடன் இந்த அணு உலைகள் கட்டமைக்கப்பட்டது.

இதில், ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள 1 மற்றும் 2ஆம் அலகுகளில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மே மாத நிலவரப்படி, 130 பில்லியன் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சுமார் 112 மில்லியன் டன் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வெளியேற்றம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், 3 மற்றும் 4-ஆம் அலகுகள் விரைவில் பயன்பாட்டு வரவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 5 மற்றும் 6ஆம் அலகுகளின் பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு மின் உற்பத்திக்கு தயாராகும் என்று அணுமின் நிலைய அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த 6 அலகுகளும் ஒருமித்து செயல்பாட்டுக்கு வரும் பட்சத்தில் கூடம்குளம் வளாகத்தின் ஒரு நாள் மொத்த மின் உற்பத்தி திறன் 6,000 மெகாவாட்டாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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