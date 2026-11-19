அச்சுறுத்தும் பேருந்து தீ விபத்துகள் - அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்; தடுக்க என்ன தான் வழி? நிபுணரின் பிரத்யேக பேட்டி
"கடந்த கால பேருந்து தீ விபத்துகளை ஆய்வு செய்த போது, அவை வெறும் தற்செயலான நிகழ்வுகள் அல்ல என்பது தெளிவாகிறது. பராமரிப்புப் பற்றாக்குறை, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், விதிமீறல்கல்களே பேருந்து தீ விபத்துகளுக்கு காரணிகளாக இருக்கின்றன"
Published : November 19, 2026 at 7:24 PM IST
BY - எஸ். சிவக்குமார்
இன்றைய அவசர உலகில் உணவு, உடை, இருப்பிடம் எந்த அளவுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளோ, அதே அளவுக்கு பயணமும் இன்றியமையாத தேவைகளில் ஒன்றாக மாறி விட்டது. வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கல்வி என அடுத்தடுத்த தேவைகளுக்காக மக்கள் வெவ்வேறு நகரங்களுக்கு இடம்பெயர்வதால், 'பயணம்' என்பது பெரும்பாலான மக்களின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகவே ஆகிவிட்டது.
விமானம், ரயில், பேருந்து என பயணங்களுக்கு பல்வேறு ஊர்திகள் இருந்த போதிலும், இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மக்கள்தொகையாக இருக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் தேர்வாக இருப்பது ரயில்களும், பேருந்துகளும் தான்.
இவ்வாறு அதிக அளவிலான மக்கள் பயணிக்கும் பேருந்துகள் தான் சமீபகாலமாக அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கி நம்மை பயமுறுத்தி வருகின்றன. அதிலும் பேருந்துகளில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு பயணிகள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. இவற்றை பார்க்கும் போது பேருந்து பயணங்கள் என்றாலே ஒருவித அச்சம் நம்மை தொற்றிக் கொள்வதை தவிர்க்க முடியவில்லை.
இந்தியாவில் 2021 ஜனவரி முதல் 2026 ஜூன் 30 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் மட்டும் 606 பேருந்து தீ விபத்து சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இந்நிலையில், பேருந்துகளில் இவ்வாறு தீ விபத்துகள் ஏற்பட காரணங்கள் என்ன? பேருந்து தீ விபத்துக்கள் நேரிடுவதை எவ்வாறு தடுப்பது? என்பது தொடர்பாக உலகளாவிய பொது போக்குவரத்து மற்றும் மின்சார வாகன நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதனிடம் 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகம் சார்பில் பேட்டி கண்டோம்.
அப்போது பல முக்கியமான தகவல்களையும், தரவுகளையும் வளவன் அமுதன் கூறியுள்ளார். அவரது பேட்டியை இங்கு காண்போம்.
கேள்வி: இந்தியாவில் பேருந்து தீ விபத்து சம்பவங்கள் உண்மையிலேயே அதிகரிக்கின்றனவா? உங்கள் ஆய்வு என்ன சொல்கிறது?
பதில்: இந்தியா முழுவதும் பொதுப் போக்குவரத்தில், ரயில் பயணத்திற்கு அடுத்தபடியாக மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய போக்குவரத்து வாகனமாக பேருந்து உள்ளது. மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயும், மாநிலம் விட்டு அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லவும் தனியார் ஆம்னி சொகுசு பேருந்துகளையே பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக நீண்ட தூர பயணத்தின் களைப்பை தவிர்க்கும் விதமாக, படுத்துக் கொண்டே செல்லக்கூடிய ஸ்லீப்பர் வகை பேருந்துகளையே பெரும்பாலானோர் விரும்புகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்தியா முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பேருந்து தீ விபத்துகள் பயணிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரை மட்டும் 133 பேருந்து தீ விபத்து சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
கேள்வி: பேருந்து தீ விபத்துக்கள் எந்த மாநிலங்களில் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளன? உயிரிழப்புகளின் விவரம் என்ன?
பதில்: இந்தியாவில் 2021 முதல் 2026 ஜூன் வரையிலான காலக்கட்டங்களில் மகாராஷ்டிராவில் தான் அதிகப்படியாக 82 பேருந்து தீ விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு, மற்றும் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் தலா 44 பேருந்து தீ விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த பேருந்து தீ விபத்துக்களில் 303 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 65, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 47, ஆந்திர பிரதேசத்தில் 42, உத்தரப்பிரதேசத்தில் 34, கர்நாடகாவில் 24 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை 4 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இதில், தனியார் பேருந்துகளில் 367 தீ விபத்து சம்பவங்களும், 276 உயிரிழப்புகளும் நேர்ந்துள்ளன. இதில் காயம் அடைந்தோர் 991 பேர். மேலும், அரசு போக்குவரத்து சார்ந்த பேருந்துகளில் 329 தீ விபத்துகள் மூலமாக 27 உயிரிழப்புகள் நேர்ந்துள்ளன. இதில் காயமடைந்தோர் 140 பேர் ஆவர்.
கேள்வி: எப்படிப்பட்ட சூழல்களில் பேருந்துகளில் தீ விபத்து சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன? பேருந்தின் எந்தப் பகுதிகளில் பொதுவாக தீப் பிடிக்கும்?
பதில்: பேருந்துகள் இயக்கத்தின் பொழுது தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக பதிவான சம்பவங்கள் 396. இது மொத்த சம்பவத்தில் சுமார் 65 சதவீதம் ஆகும். அதே நேரத்தில், பேருந்துகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது 52 தீ விபத்து சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
பேருந்தின் எந்தப் பகுதிகளில் முதலில் தீப் பிடித்தது என்று பார்த்தால், எஞ்சின் பகுதிகளில் தான். இதை தவிர்த்து, பேருந்தின் மின் அமைப்பு மற்றும் மின் கம்பி பகுதிகளிலும் தீ விபத்து சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
பேருந்துகள் ஒன்றோடொன்று மோதியதில் 62 தீ விபத்து சம்பவங்களும், சக்கரம், பிரேக் மற்றும் டயர் பழுதால் 48 தீ விபத்து சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, டீசல் மூலம் இயங்கும் பேருந்துகளில் 550 தீ விபத்து சம்பவங்களும், மின்சார பேருந்துகளில் 28 தீ விபத்து சம்பவங்களும், சி.என்.ஜி'யால் இயங்கும் பேருந்துகளில் 26 தீ விபத்து சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த ஆய்வின் படி, டீசல் பேருந்துகள் மூலம் ஏற்பட்ட தீ விபத்து சம்பவங்களே அதிகம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு எரிபொருள் சார்ந்த பேருந்துகளின் பாதுகாப்பை முடிவு செய்யக் கூடாது.
கேள்வி: கடந்த 5½ ஆண்டு கால பேருந்து தீ விபத்து பதிவுகளின் அடிப்படையில், மாநிலங்களுக்கான பாதுகாப்பு முன்னுரிமைகளை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?
பதில்: பேருந்துகளுக்கான அடிப்படை பாதுகாப்பு, எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பொதுவானது என்றாலும், மாநிலங்களுக்கு ஏற்ப சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். அதற்கு 4 அணுகுமுறைகள் தேவைப்படுகின்றன. அதன்படி, மகாராஷ்டிரா, உத்தரபிரதேசம் மாநிலங்களில் பராமரிப்பு, சேவை இயக்கம், உயிரிழப்பு சம்பவங்கள், அவசரகால நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய விரிவான பாதுகாப்பு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
ராஜஸ்தான், ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலங்களில் அதிக உயிரிழப்புகள் பதிவான சம்பவங்களில் தீ பரவிய விதம், அவசர வெளியேற்றம், சம்பவத்துக்கு பிந்தைய விளைவுகள் மற்றும் மீட்பு ஆகியவற்றில் விரிவான விசாரணை அவசியம்.
தமிழ்நாடு, தெலங்கானா, மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தீ விபத்து தடுப்புப் பராமரிப்பு, ஆரம்ப எச்சரிக்கை ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒடிசா, ஹரியானா, குஜராத் மாநிலங்களில் மனிதப் பாதிப்புள்ள சம்பவங்களையும், விபத்து உருவாகும் போக்குகளையும் கண்காணித்து, தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கேள்வி: தேசிய அளவில் பேருந்து தீ விபத்துகளை தடுக்க என்ன நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்?
பதில்: தேசிய அளவில் பேருந்து தீ விபத்துகளை தடுக்க, தேசியத் தரவுத்தளம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு வாரியம் அமைத்தல் வேண்டும். இந்த வாரியம் மூலமாக தகவல்கள், விசாரணை முடிவுகள், திருத்த நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
மேலும் அதிக பேருந்து தீ விபத்து சம்பவங்கள் பதிவான மாநிலங்களில் பாதுகாப்பு தணிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல் அவசியம். எத்தனை பேருந்துகள் இயங்கின? எவ்வளவு தூரம் ஓடின? என்ற தரவுகளை சேகரித்து, தீ விபத்து சம்பவங்களின் எண்ணிக்கையை இணைத்து ஒப்பிடத்தக்க குறியீடுகளை உருவாக்க வேண்டும்.
கேள்வி: பேருந்து தீ விபத்துக்கான விசாரணை அறிக்கை வந்துவிட்டால் வேலை முடிந்து விடுமா? விசாரணை அறிக்கையில் கண்டறிந்த குறைகளை சரி செய்வது எப்படி?
பதில்: விசாரணை அறிக்கை வந்ததும் வேலை முடிந்து விடாது. விசாரணையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு குறையையும் பரிசீலித்து, அதை யார் சரி செய்ய வேண்டும்? எப்போது முடிக்க வேண்டும்? எப்படி சரிபார்க்க வேண்டும்? என்பதையும் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பின்னர் அந்த திருத்தங்கள் சரியாக செயல்பட்டதா? பலனளிக்கிறதா என்பதையும் சரி பார்க்க வேண்டும். உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கண்டறிதல்களை ஆபரேட்டர்கள், பணிமனைகள், உற்பத்தியாளர்கள், பேருந்து கட்டுமான நிறுவனங்கள், அரசு அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் பகிர வேண்டும்.
கேள்வி: நிறைவாக இந்த ஆய்வு வலியுறுத்தும் முக்கிய பாடம் என்ன? பாதுகாப்பான பேருந்து பயணத்துக்கு உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதில்: பேருந்துகளில் என்ஜின் குளிரூட்டல் அமைப்பு, மின்கம்பிகள், ஃபியூஸ்கள், EGR மற்றும் SCR-DPF போன்ற மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை முறையாகப் பரிசோதிக்க வேண்டும். வெப்பமான பகுதிகளில் காற்றோட்டம், வெப்பத்தடுப்புகள் மற்றும் எண்ணெய்-எரிபொருள் கசிவுகள் இல்லாததை உறுதி செய்வதுடன், மின்சுற்றின் திறனுக்குப் பொருந்தாத கூடுதல் அலங்கார விளக்குகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் காட்டும் கோளாறு எச்சரிக்கைகளையும் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும். டெப்போ பாதுகாப்பு, தீயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிதல், அவசர வெளியேற்றம் ஆகிய நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமாகவும் பேருந்து தீ விபத்துகளையும், உயிரிழப்புகளையும் தவிர்க்க முடியும்.
கடந்த கால பேருந்து தீ விபத்துகளை ஆய்வு செய்த போது, அவை வெறும் தற்செயலான நிகழ்வுகள் அல்ல என்பது தெளிவாகிறது. முறையான பராமரிப்புப் பற்றாக்குறை, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், விதிமீறல்கல்களே பேருந்து தீ விபத்துகளுக்கு காரணிகளாக இருக்கின்றன.
பயணம் என்பது நமது அன்றாட வாழ்வின் தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக மாறிவிட்ட நிலையில், லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிர்ப் பாதுகாப்பில் எந்த சமரசத்தையும் செய்யக் கூடாது.