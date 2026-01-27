பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம்; 'சென்னையை பெரும் அபாயத்தில் தள்ளும்' - அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!
பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலமும் கூவம் வடிநிலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது, ஆனால் டிட்கோ ஆய்வில் இந்த நிலம், பாலாறு வடிநிலைப் பகுதியில் உள்ளது என்று தவறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக விதுபாலா தெரிவித்தார்.
சென்னை: அறிவியல் ஆய்வு செய்யாமலும், சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றாமலும், நீர்ப் பிடிப்பு பகுதிகளில் பரந்தூர் விமான நிலையம் போன்ற பெரிய கட்டமைப்புகள் அமைக்கப்படுவது, சென்னையை பெரும் அபாயத்தில் தள்ளும்'' என உவகை ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் விதுபாலா எச்சரித்துள்ளார்.
பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான முதற்கட்ட சாத்தியக்கூறுகளுக்கான அறிக்கையை டிட்கோ வெளியிட்டு இருந்தது. இதனை உவகை ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் விதுபாலா பகுப்பாய்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில், இதுகுறித்து சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து விரிவாக பேசினார்.
திட்டத்தின் சாராம்சம்
அப்போது அவர், ''சென்னையில் சமீப காலமாக வெள்ளப்பெருக்கும், வறட்சியும் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 2005, 2013 மற்றும் 2015 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கின் தாக்கத்தை நாம் அறிவோம்.
பரந்தூர் பசுமை விமான நிலையத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடத்தின் மொத்த பரப்பளவு 2172.738 சதுர மீட்டர். அதாவது 5,373 ஏக்கர் ஆகும். இந்தப் பகுதிக்குள் மொத்தம் 13 கிராமங்கள் வருகின்றன. திட்டத்தின் மதிப்பு ரூ.29,144 கோடியாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. சராசரியாக 100 மில்லியன் பயணிகள் இங்கு பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திட்ட காலத்தை பொறுத்தவரை 2029 முதல் 2052 என நான்கு கட்டங்களாக இந்த பணிகள் நடக்க இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'வான்வழி தூரம் குறைவு...'
இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் கோட்பாடுகளின் படி, இரண்டு சர்வதேச விமானங்களுக்கு இடையே இருக்கும் வான்வழி தூரம் 150 கிலோ மீட்டர் இருக்க வேண்டும். ஆனால், சென்னை மீனம்பாக்கம் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும், பரந்தூருக்கும் இடைப்பட்ட வான்வழி தூரம் வெறும் 42 கிலோ மீட்டர் மட்டுமே. விமான நிலையத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலமும் கூவம் வடிநிலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது, ஆனால் டிட்கோ ஆய்வில் இந்த நிலம், பாலாறு வடிநிலைப் பகுதியில் உள்ளது என்று தவறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் விமான நிலையத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த பரந்தூர் பகுதி நீரியல் அமைப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாகவும், மூன்று போகமும் விளைச்சல் நடந்து கொண்டிருக்கும் இடமாகவும் இருக்கிறது.
கூவம் நதியில் 2015-ஆம் ஆண்டு சென்ற தண்ணீரின் அளவு 1,00,000 கன அடி ஆகும். ஆனால் கூவம் நதியின் தண்ணீரை கடத்தும் அளவு 35 ஆயிரம் கன அடி மட்டும் தான். இந்நிலையில், 65,000 கன அடி தண்ணீர் இந்த பகுதியில் அதிகமாக சென்று சென்னையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.
'சென்னைக்கு ஆபத்து... தண்ணீர் பஞ்சம் வரும்'
2015 ஆண்டில் பெய்த 450 மிமீ மழை, பரந்துர் விமான நிலையம் அமைவிருக்கும் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் மீண்டும் பெய்தால், சென்னைக்குள் கூடுதலாக 2,600 கன அடி நீர் வெறும் 24 மணி நேரத்தில் வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது, அதி கனமழை நேரத்தில் 10,000-12,000 கன அடியாக அதிகரிக்கும். இந்த அதிகபடியான தண்ணீர் சென்னை நகரம் வழியாகத் தான் கடலுக்குள் சென்று கலக்க வேண்டும். ஆனால், இது குறித்த எந்த ஆய்வுகளும் நடத்தப்படவில்லை.
பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமையும் போது, அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நகரமயமாக்கல் அதி வேகமாக நடைபெறும். இதனால், நீர்நிலைகள், விவசாய நிலங்கள் கான்கிரீட் தளங்களாக மாறும். எனவே சென்னையில் அதிக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், சென்னை மக்களுக்குத் தேவையான தண்ணீருக்கும் பஞ்சம் வரும். நிலத்தடி நீரும் குறையும்.
'நீர்நிலைகள் அரசின் சொத்துக்கள் அல்ல...'
சென்னை விமான நிலையத்தை பொருத்தவரை ஆண்டுக்கு 3.5 கோடி மக்கள் பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என கூறப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது வரை 2.2 கோடி மக்கள் மட்டுமே பயணிக்கின்றனர். இன்னும் ஒரு கோடி பேர் பயணம் செய்யும் அளவிற்கு அங்கு போதுமான இட வசதி இருக்கிறது. இந்த சூழலில், நீர்நிலைகளை காக்க பல சட்டங்களும், நீதிமன்ற ஆணைகளும் உள்ளன. அதன்படி, நீர்நிலைகள் என்பது அரசின் சொத்துக்கள் அல்ல, அதற்கு அவர்கள் பாதுகாவலர்கள் மட்டுமே. எனவே அவற்றை பாதுகாத்து பராமரிப்பது மாநிலத்தின் கட்டாய கடமை ஆகும்.
வளர்ச்சி என்ற பெயரில் ஏரிகள் மற்றும் குளங்களை மூடவோ, ஒதுக்கவோ, மாற்றவோ முடியாது என சில வழக்குகளில் நீதிமன்றம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
'முரணாக உள்ளது...'
இந்நிலையில் 37 நீர்நிலைகளை மூடி, நீர் வழித்தடத்தை திசை திருப்ப முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம், மேற்கண்ட அரசியல் அமைப்பு விதிகள், நீதித்துறை தீர்ப்புகள் மற்றும் மாநில சட்டங்களுக்கு நேரடி முரணாக உள்ளது. இது குறித்து சிஏஜி அறிக்கை சொல்வது என்னவென்றால், நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பே, திட்டங்களை தொடங்குவதால், திட்டங்கள் தாமதமாகி, மறுவடிவமைப்பு செலவு அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி சில சமயங்களில் திட்டத்தை முழுமையாக கைவிடவும் நேரிடுகிறது. போதிய திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு இல்லாமல் தொடர்ந்து திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இதனால் திட்டத்தின் தரம் குறைந்து வெள்ளத் தடுப்பு பணிகள் பயனற்றதாக மாறும் என தெரிவித்துள்ளது.
அவசர கோரிக்கைகள்
எனவே, இதன் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு நாங்கள் வைக்கும் கோரிக்கை என்னவென்றால், இத்திட்டத்திற்கு மேலும் எந்த அனுமதிகளும் வழங்குவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். வடிநிலப் பகுதி அடிப்படையிலான நீரியல் மற்றும் வெள்ள மாதிரி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- மாநில அரசு நியமித்த நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையை முழுமையாக பொதுமக்கள் முன்னிலையில் வெளியிட வேண்டும்.
- நீர்நிலைகளை காக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டங்களையும், மாநில சட்டங்களையும் முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- மாற்று வழிகளை மீளாய்வு செய்தல், குறிப்பாக ஏற்கனவே உள்ள விமான நிலைய கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி பயன்படுத்தும் சாத்தியங்களை ஆராய வேண்டும்.'' என்றார்.
மேலும், உவகை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தற்போது ஏற்கனவே உள்ள விமான நிலைய கட்டமைப்புகளில் பயன்பாட்டுத்திறன் குறித்து தரவு அடிப்படையிலான ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வரும் மார்ச் மாதத்தில் வெளியிடப்படும். அறிவியல் ஆய்வு செய்யாமலும், சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றாமலும், நீர்ப் பிடிப்பு பகுதிகளில் பரந்தூர் விமான நிலையம் போன்ற பெரிய கட்டமைப்புகள் அமைக்கப்படுவது, சென்னையை பெரும் அபாயத்தில் தள்ளும்.'' என்றார்.