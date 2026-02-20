புற்றுநோயாளிகள் இறுதி நாட்களுக்கு தனி மையம்; நோயின் 4 நிலைகளை படிப்படியாக விளக்கும் நிபுணர்
புற்றுநோய்க்கு ஆளாகி மூன்றாவது நிலையில் வருபவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு அல்லது கீமோதெரபி ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து சிகிச்சை அளிப்போம். அப்போது குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறுகிறார் மருத்துவ நிபுணர்.
BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
"புற்றுநோய் பாதித்து இறுதி நிலையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நோயாளிகள் சிகிச்சை பலனின்றி இறக்கும்பாேது, பிற நோயாளிகளும் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர். இதனை தவிர்க்கும் விதமாக, 4-வது நிலை புற்றுநோய் பாதிப்புடன், இறுதி கட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தாம்பரத்தில் 'நல் ஆதரவு மையம்' தொடங்கப்பட்டுள்ளது"
'கேன்சர்' மனித வாழ்வில் மிக கொடிய நோய். மருத்துவத் துறையிலும் இந்த நோய் சவால்மிக்கதாக இருப்பதால் தான் புற்றுநோய் தடுப்பு விழிப்புணர்வு தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
புற்றுநோய் பொதுவாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனால், அதன் நிலையை பொறுத்து. புற்று நோயை பொறுத்தவரை 4 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆரம்ப கட்டமாக, 1 மற்றும் 2 ஆகிய நிலைகளில் நோயை கண்டறிந்தால், பெரும்பாலும் குணப்படுத்த முடியும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
அதுவே, புற்றுநோய் 3-வது நிலையை அடைந்ததும், உடம்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்து வேறுப் பகுதிக்கு பரவ தொடங்குகிறது. அதன் பின்னர் 4-வது நிலைக்கு கடந்து விட்டால், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் கொடுத்தாலும், உடல் ஒத்துழைக்காமல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் வலியுடன் அவதிப்படுவர்.
இந்த நிலையில் தான் அவர்களுக்கு வலி தெரியாமல் இருக்க வலி நிவாரண மாத்திரைகள், ஊசிகள் போடப்படுகின்றன. மேலும், மருத்துவமனையில் 4-வது நிலை புற்றுநோய் பாதிப்புடன் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் மாதக்கணக்கில் இருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. இதனால், புதிதாக நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, இறுதி நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகள் சிகிச்சை பலனின்றி இறக்கும் பாேது, பிற நோயாளிகளும் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர். இதனை தவிர்க்கும் விதமாக, 4-வது நிலை புற்றுநோய் பாதிப்புடன், சிகிச்சைக்கும் ஒத்துழைக்க முடியாமல், இறுதி கட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்காக தாம்பரத்தில் 'நல் ஆதரவு மையம்' தொடங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பொது மருத்துவம் அளித்தால் போதும் என்ற இறுதி நிலையில் இருப்பவர்களை, இந்த மையத்தில் அனுமதித்து வலி நிவாரணம் உள்ளிட்ட தேவைப்படும் ஆதரவு சிகிச்சை அளிக்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி சார்பில், தாம்பரத்தில் ரூ.30.16 கோடி மதிப்பில் அரசு புற்றுநோய் நல் ஆதரவு மையத்தினை, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் துவக்கி வைத்தார். இந்த மையம் 180 படுக்கை வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 300 முதல் 400 புற்றுநோய் நோயாளிகள் மருத்துவ வசதி பெறுவதற்கு ஏற்ப வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, புற மருத்துவ பயனாளிகள் பிரிவு, 16 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு, 134 பொதுப்படுக்கை பிரிவு, 30 கட்டணப் படுக்கை (pay wards) என ஒட்டு மொத்தமாக 180 படுக்கை வசதிகளுடன் சிகிச்சை பெறும் அளவில் மருத்துவ கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையின் புற்றுநோய் பிரிவு துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான கண்ணன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், ''புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் வந்தால் அவருக்கு முதலில் சதை பரிசோதனை செய்து, அதன் நிலையை ஆய்வு செய்வோம். நோய் முதல் மற்றும் 2-ம் நிலையில் இருந்தால் ஆரம்பக் கட்டம் எனவும், நிலை 3ல் இருந்தால் ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பரவும் நிலை என கூறுவோம். அதுவே, நோய் தாக்கம் ஓரிடத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு பரவி இருந்தால் 4ம் நிலை என்போம். இறுதி நிலையில் இருந்தாலும், தற்போதுள்ள மருத்துவ வசதிகளில் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வலி இல்லாமல் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.'' என்றார்.
பயனாளிகளை நல் ஆதரவு மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கும் நிலை குறித்து விவரித்த அவர், '' புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவ பயனாளிகள் சிலருக்கு முதலில் சிகிச்சை அளித்து குணமடைந்தப் பின்னரும் மீண்டும் நோய் பாதிப்பு வருகிறது. அதற்கும் சிகிச்சை அளிக்கிறோம். அப்போதும் குணமடையாமல், சிலரின் உடல்நிலை சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்காது. ரத்த அணுக்குள் வெகுவாக குறைந்து அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையே பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நிலைக்கு செல்லும். இது போன்ற நிலையில், மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க முடியாத பட்சத்தில் உள்ளவர்களை நல் ஆதரவு மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்க உள்ளோம்'' என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு இருந்தால், கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் உதவித் தேவைப்படும். அவருக்கு வீட்டில் வைத்து ஆக்சிஜன் கொடுக்க முடியாது. எனவே, நல் ஆதரவு மையத்தில் வைத்து அவருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுப்போம். அவர் சாப்பாடு சரியாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பார். எனவே, அவருக்கு புரதச்சத்து மிகுந்த உணவை அளிப்போம். நோயின் கடைசி கட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வலி நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டியதிருக்கும். அவர்களுக்கு வலி அதிகமாக இருக்கும். வலி இல்லாத வகையில் மாத்திரைகள், ஊசிகள் கொடுத்து பார்த்துக் கொள்வோம். மேலும், நோயாளி மனதளவில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பார். எனவே அவர்களதுமன நிம்மதிக்காக மன நல ஆலோசனை, தியானம், யோகா போன்ற பயிற்சிகளும் வழங்கப்படும். அத்துடன், படிப்பதற்காக சிறிய நூலகமும் அமைக்க உள்ளோம். இவற்றையெல்லாம் இலவசமாக வழங்க அரசு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.'' என்றார்.
மருத்துவமனைக்கு புற்றுநோய் அறிகுறியுடன் வருபவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்படும் சிகிச்சை முறைகளை குறித்து தொடர்ந்து பேசிய பேராசிரிர், '' புற்றுநோயை முதல் மற்றும் 2 நிலையில் கண்டுபிடித்தால், கட்டி உள்ள இடத்தைப் பொறுத்து அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை அல்லது மருந்துகள் மூலம் குணப்படுத்த முடியும்.
3வது நிலையில் வருபவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு அல்லது கீமோதெரபி ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து சிகிச்சை அளிப்போம். அப்போது குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நிலை 4ல் வந்தால் அவர்களின் வாழ்நாட்களை அதிகப்படுத்தி அறிகுறிகளை குறைத்து தரமான வாழ்க்கையை அளிக்கும் வகையில் தற்போது மருத்துவ வசதிகள் உள்ளது.
நோயாளிக்கு உடலில் புற்றுநோய் உள்ள இடத்திற்கு ஏற்ப பாதிப்பு இருக்கும். மார்பக புற்றுநோய் நுரையீரலுக்கு பரவினால் அதற்கான அறிகுறிகளை காண்பிக்கும். எலும்பில் பரவி இருந்தால் தாங்க முடியாத வலி இருக்கலாம். நுரையீரலில் மட்டும் இருந்தால் ஹூமோதெரபி சிகிச்சை அளிப்போம். எலும்பிலும் இருந்தால் ரெடியோ தெரபி மூலம் வலியை குறைக்க முடியும்.
நிலை 4ல் உள்ளவர்களுக்கு நல் ஆதரவு மையத்தில், வலி நிவாரனம், நல்ல உணவு, மூச்சு வாங்குபவர்களுக்கு ஆக்ஜிசன் தெரபி போன்ற ஆதரவு சிகிச்சைகளை அளிப்போம். அவர்களில் சிலர் வலி தாங்க முடியாமல், இறுதி நாட்களில் விபரீத முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால், அவர்களுக்கு மன நல ஆலோசனைகளையும் வழங்க உள்ளோம். தியானம், யோகா உள்ளிட்ட பயிற்சிகளையும் அளிக்க உள்ளோம். மேலும், சானடோரியம் நல் ஆதரவு மையத்திற்கு அருகிலேயே சித்த மருத்துவமனையும் உள்ளதால், அங்குள்ள மருத்துவர்களும் இவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பார்கள்.
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையை பொறுத்தவரை, ஆண்டுக்கு 2,200 பேர் புதிதாக புற்றுநோய் அறிகுறியுடன் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். மருத்துவமனையில் புற்றுநோய் பிரிவில் தினமும் 100 முதல் 150 பேர் வெளிநோயாளியாகவும், மருத்துவமனையில் சராசரியாக 50 முதல் 60 உள்நோயாளிகளாகவும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், ''டே கேர் கீமோதெரபி''யில் தினமும் 25 முதல் 35 மருத்துவப் பயனாளர்கள் வெளிநோயாளியாகவே வந்து கீமோதெரபி எடுத்துக் கொண்டு செல்லும் வசதியும் இருக்கிறது'' என தெரிவித்தார்.