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திருவண்ணாமலையில் போலீசாரால் ஆந்திர பெண் பாலியல் வன்கொடுமை - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

இந்த வழக்கு விசாரணையை முடிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிட்டனர்.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 9:18 PM IST

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சென்னை: திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த ஆந்திர இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கை 2 மாதங்களில் விரைந்து முடிக்க அவகாசம் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

திருவண்ணாமலைக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த பெண்ணை, பாலியல் வன்கொடுமை செய்த திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலையத்தை சேர்ந்த காவலர்கள் சுந்தர், சுரேஷ் ராஜ் ஆகியோர் மீதான காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண், பாலியல் வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அவர் தனது மனுவில், சட்டப்படி பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வழக்கை தினந்தோறும் என்ற அடிப்படையில் விசாரித்து ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கில் அரசுத் தரப்பு சாட்சிகள் தெலுங்கு மொழி பேசுபவர்களாக இருப்பதால், விசாரணையை உயர் நீதிமன்றம் விதித்து காலக் கெடுவுக்குள் முடிக்க முடியவில்லை என்பதால், அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என அரசுத் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இதனை ஏற்றுக் கெண்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கு விசாரணையை முடிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

SEXUAL ABUSE
SEXUAL HARASSMENT CHARGES
POLICE OFFICIALS
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