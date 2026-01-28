ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த 3 சிறுவர்கள்: தலா ரூ. 3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய அமைச்சர்

உயிரிழந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சென்று சந்தித்த அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையை வழங்கினார்.

சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்கும் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்கும் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 9:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த 3 சிறுவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 3 லட்சம் நிவாரணத் தொகையை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழங்கினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தாளமுத்து நகர் அருகே உள்ள கீதா ஜீவன் நகரைச் சேர்ந்த கதிரேசன் மகன் முகேந்திரன் (12), வனராஜ் மகன் திருமணி (14), கார்த்திக் மகன்நரேன் ஸ்ரீ (13) ஆகியோர் அங்குள்ள பள்ளியொன்றில் 8ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, நேற்று முன்தினம் குடியரசு விடுமுறை என்பதால் கபடி விளையாட போவதாக வீட்டில் கூறிவிட்டு, தாளமுத்து நகர் மொட்டை கோபுரம் கடல் பகுதியில் இறங்கி குளிக்கச் சென்றுள்ளனர். மிக ஆழமான பகுதிக்கு சென்ற அவர்களால் திரும்பி வர முடியவில்லை. இதனால் நீண்டநேரம் கடலில் தத்தளித்த அவர்கள் மூவரும், தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.

இதையும் படிங்க: மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கடித்த கீரிப்பிள்ளை... 7 வயது சிறுவனுக்கு நேர்ந்த துயரம்!

தகவலறிந்து வந்த தருவைகுளம் கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார், மாணவர்களின் சடலங்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுகுறித்து போலீசாரும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்தச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த மூன்று மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தனது ஆழந்த இரங்கலை தெரிவித்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ.3 லட்சம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக மீனவளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன், உயிரிழந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 3 லட்சத்துக்கான காசோலைகளை நேரில் வழங்கி ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

ஆபத்து நிறைந்த கடல்

ஆறு, குளம், கிணறு ஆகியவற்றை விட கடலில் குளிப்பது மிகவும் ஆபத்து என்கின்றனர் நீச்சல் வல்லுநர்கள். கடலில் வெளிப்புறத்தில் தெரியும் அலைகளை போல உள் அலைகளும் உண்டு. அதேபோல, ஒரு முறை அலை அடித்து திரும்பி செல்லும் போது ஏராளமான சுழிகளும் ஏற்படும். இவற்றில் சிக்கினால் சில நொடிகளில் நம்மை ஆழமான கடல் பகுதிகளுக்கு இழுத்து சென்றுவிடும். அதேபோல, அலைகள் தொடர்ந்து வருவதால் நீச்சல் தெரிந்தவர்களையும் எளிதில் மூச்சிரைக்கச் செய்து உயிரிழக்க செய்துவிடும் என அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

TAGGED:

தூத்துக்குடி சிறுவர்கள் கடல்
தூத்துக்குடி
நிவாரணம்
ANITHA RADHAKRISHNAN
THOOTHUKUDI BOYS DIED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.