2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெக நிர்மல் குமார் பதில்!
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு என்ன நிலைபாட்டில் இருந்தோமோ அதே நிலைபாட்டில் தவெக தொடர்ந்து பயணிப்பதாக அக்கட்சியின் இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2025 at 6:32 PM IST
சென்னை: அதிமுக-தவெக கூட்டணி தொடர்பான கேள்விக்கு தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல்குமார் பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அன்றாட பணிகளையும், செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்க நேற்றைய தினம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக நிர்வாக குழு நியமிக்கப்பட்டது. இதில் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை குழு பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ், இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் என 28 நபர் அடங்கிய நிர்வாக குழுவை நேற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அமைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், பனையூரில் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் தலைமையில் நிர்வாகப் பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. சுமார் இந்த கூட்டம் மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்றது. கூட்டம் முடிந்த பின் இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர் "முதல் நிர்வாக குழு கூட்டம் இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. கட்சி செயல்பாடு, தேர்தல் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. தவெக தலைவர் விஜயின் அடுத்தகட்ட சுற்றுப்பயணம் குறித்து விரைவில் தெரிவிக்கப்படும். நீதிமன்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வந்த பிறகு இது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும். கரூர் சம்பவம் நடைபெற்ற நாளன்று தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளை சிலர் தாக்கினார்கள். கட்சியை முடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். அது நிச்சயம் நடக்காது" என்றார்.
தேர்தல் ஆணையத்தில் தவெகவுக்கு எந்த சின்னத்தை கேட்டு வலியுறுத்துவீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தேர்தலுக்கு இன்னும் நாட்கள் இருக்கின்றன. அது பற்றி தற்போது பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்றார்.
மேலும், பேசிய அவர், கரூர் சம்பவத்தில் காவல் துறையினர் தவெகவுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை. விஜய்யின் வாகனத்தை சுற்றி 2,500 இருசக்கர வாகனங்கள் வந்தன. இதற்கு நாங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது. பாதுகாப்பு குறைபாடு இந்த சம்பவத்திற்கு முக்கிய காரணம்" என்றார்.
அதிமுக கூட்டங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழக கொடி இருந்தது குறித்த கேள்விக்கு, "ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு என்ன நிலைபாட்டில் இருந்தோமோ அதே நிலைபாடு தான் தற்போதும் தவெக பயணிக்கிறது" என்றார்.
அதிமுக - தவெக கூட்டணி அமைந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில், தவெக அது தொடர்பான இறுதி முடிவு எதுவும் எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.