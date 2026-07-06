EXCLUSIVE | ஆளுநர் அர்லேகரால் மீண்டும் சர்ச்சையான வைகை: உண்மையில் சீரழிகிறதா? சீர்பெறுகிறதா? ஓர் அலசல்
ஆற்றுக்குள் பெருகியுள்ள ஆகாயத்தாமரை, கருவேல மரங்களை அகற்ற மாநகராட்சி நிர்வாக முன்வர வேண்டும். இதற்காக ஒருங்கிணைந்த ஆய்வுக்கூட்டம் ஒன்றை நடத்த வேண்டுமென வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : July 6, 2026 at 5:15 PM IST
- BY இரா.சிவக்குமார்
ஜூலை 2 ஆம் தேதி மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் அமைந்துள்ள சௌராஷ்டிரா கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் கலந்துகொண்டார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், “வரும் வழியில் என் உதவியாளர், வைகை ஆற்றை எனக்கு காட்டினார். ஆறு உள்ளது, ஆனால் நீர் எங்கே? என பார்த்து வேதனைப்பட்டேன். ஆறு என்றால் அதில் நீர் இருக்க வேண்டும்.
மதுரையை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வைகையை சுத்தம் செய்ய முயற்சி எடுக்க வேண்டும். யாரும் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்றால், ஆளுநர் மாளிகை முயற்சி எடுக்கும்” என்று பேசியிருந்தார்.
அவருடைய இந்த கருத்து தான் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புகைச்சலை கிளப்பியிருக்கிறது. பழம்பெருமைமிக்க வைகையாறு உண்மையில் சீரழிகிறதா? அல்லது சீர்பெறுகிறதா? என்பது குறித்த ஓர் அலசல்.
தமிழ் வளர்த்த வைகை
தேனி மாவட்டத்திலுள்ள வருசநாட்டு மலைத் தொடர்களிலிருந்து தொடங்கி மதுரை வழியாக சேதுச்சீமை வழியாக வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது வைகை ஆறு. இது சுமார் 250 கி.மீ. தூரம் நீளம் கொண்டது. தமிழ்ச் சங்க இலக்கியங்களில் வைகை நதிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து புலவர்களால் பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன. ‘தமிழ்மொழியை சங்கம் வைத்து வளர்த்த பெருமைக்குரியது வைகைக்கரை நாகரிகம்’ என்று புகழும் அளவுக்கு இந்த ஆறு சிறப்புப் பெற்றுத் திகழ்கிறது.
திட்டங்களும் செயலாக்கங்களும்
வைகையைச் சீரமைக்கும் நோக்கில் சுமார் ரூ.250 கோடியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் (Under Ground Sewage Scheme - UGSS) உருவாக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இத்திட்டமானது ரூ.500 கோடி மதிப்பீட்டில் அம்ருத் 2.0 (AMRUT 2.0) திட்டத்தின்கீழ் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அதன் மூலம் வைகையின் வட மற்றும் தென்பகுதிகளிலும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் வைகை ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Vaigai Riverfront Development) என்ற பெயரில் சுமார் 12 கிலோமீட்டருக்கு ஆற்றின் இருபுறமும் கரை பாதுகாப்பு, நடைபாதைகள் உருவாக்கம், மரக்கன்று நடுதல், பொது ஓய்விடங்கள் ஆகிவற்றிற்காக தொடக்க நிதி ரூ.79 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றன.
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு (Sewage Water Treatment Plants) திட்டம்
நீண்ட கால செயல் திட்டத்தின் அடிப்படையில் கழிவுநீர் கலப்பை முழுமையாகத் தடுக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த திட்டம் ஒன்று ரூ.2,500 கோடி மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்டு, முதல்கட்டமாக ரூ.450 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மேலும் ஆங்காங்கே உள்ள நீரேற்று நிலையங்களை மேம்படுத்த ரூ.440 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.
தேசிய நதிநீர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் கழிவுநீர் சேகரிப்புத் திட்டங்களும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன. இதேபோன்று அவனியாபுரம் பகுதியில் 125 எம்.எல்.டி (Million Liter per Day) மற்றும் சக்கிமங்கலத்தில் 45.7 எம்.எல்.டி திறன்கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மாசுபாட்டின் வகைகள்
இருப்பினும் வீட்டு கழிவுநீர் (Domestic Pollution), தொழிற்சாலை மாசுபாடு (Industrial Pollution), விவசாய மாசுபாடு (Agricultural Pollution), திடக்கழிவு மாசுபாடு (Solid Waste Pollution), பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு (Plastic Pollution), மதச்சடங்கு மாசுபாடு (Religious Ritual Pollution), உயிரியியல் மாசுபாடு (Biological Pollution), மணல் சுரண்டல் (Sand Mining), வெப்ப மாசுபாடு (Thermal Pollution), மருந்து மற்றும் மருத்துவ மாசுபாடு (Medical Pollution), மைக்ரோ மற்றும் நானோ பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு (Micro and Nano Plastic Pollution), ஊட்டச்சத்து மாசுபாடு (Nutrient Pollution) போன்றவற்றால் வைகை நதி இன்னும் அதிகமாக மாசுபட்ட வண்ணமே உள்ளது. மேற்கண்ட திட்டங்களால் எந்த விளைவும் வைகைக்கு நல்ல விதமாக ஏற்படவில்லை என்பதையே இவை காட்டுகின்றன.
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பட்டியலில் வைகை
மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (Central Pollution Control Board) வெளியிட்ட 2024ஆம் ஆண்டு தரவுகளின்படி மதுரையின் கீழ்ப்பகுதியில் (Downstream) உள்ள வைகை ஆற்றில் அதிகபட்சமாக பிஓடி (Biological Oxygen Demand - BOD) ஒரு லிட்டரில் 7 மில்லி கிராம் (0-3 - சுத்தமான நீர்; 3-6 மிதமான மாசு; 6 மி.கி.க்கு மேல் அதிக மாசு) வரை பதிவாகியுள்ளது. டிஓ எனப்படும் Dissolved Oxygen, கெமிக்கல் ஆக்ஸிஜன் டிமாண்ட் (Chemical Oxygen Demand), பிஹெச் (நீரின் அமிலத்தன்மை), டிடிஎஸ் (Total Dissolved Solids), கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா (Coliform Bacteria) என அனைத்தும் சற்று அதிகமாகவே வைகை ஆற்றில் காணப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேற்கண்ட அனைத்து மாசுபாடுகளையும் கருத்தில்கொண்டு வைகை நதி, ஆறுகளுக்கான சுற்றுச்சுசூழல் மாசுபாட்டில் (CPCB Pollution Priority) 4வது வகைப்பாட்டில் (IV Priority) உள்ளதாக மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பட்டியலிட்டுள்ளது.
தரக்குறியீட்டில் மதுரை வைகை எந்த இடத்தில் உள்ளது?
மூல வைகை உருவாகும் வருச நாட்டுப் பகுதியில் ஒரு ஸ்டார் குறியீட்டில் தரம் இழக்கத் தொடங்கும் வைகை, கும்பக்கரை ஆண்டிப்பட்டியில் 2, தேனி, ஆண்டிப்பட்டி, சோழவந்தான் ஆகிய ஊர்களில் தலா 3 என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு குறியீட்டில் மதுரையில் மட்டும் வைகை 5 ஸ்டார் குறியீட்டில் மிக மோசமான சூழல்கேட்டிற்கு உள்ளாகிறது. அதற்கு பிறகு திருப்புவனம் 4, மானாமதுரை 3, பரமக்குடி 3, ராமநாதபுரம் 3, பாக் நீரிணையில் 4 என பல்வேறு மாசுபாடு அளவுகளோடு கடலில் கலக்கிறது.
மூல வைகை சீரமைக்கப்பட வேண்டும்
தேசிய நீர்வழிப்பாதை இயக்கத்தின் நிறுவனரும் பொறியாளருமான மறைந்த ஏ.சி.காமராஜின் உதவியாளரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலருமான ஸ்ரீதரன் கூறுகையில், “வருச நாட்டிலும் மேகமலையிலும் அதிக மரங்களை நடுவதற்கான செயல்பாடுகள் மிகவும் அவசியம். இடைப்பட்ட வைகையில் தொடர்ந்து தண்ணீர் ஓடுவதற்கான முயற்சிதான் மிகவும் முக்கியம்.
அதற்கு அடுத்தபடியாக வைகையாற்றில் எங்கெல்லாம் கழிவுநீர் கலக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் தடுத்து, ஆற்றின் இயல்பைப் பாதுகாக்க வேண்டும். தாமிரபரணி ஆற்றில் குளிக்கும்போது கங்கையில் குளிப்பதைப் போன்ற உணர்வு எனக்கு இருந்தது. அதை ஒப்பிடும்போது வைகை மிகவும் மோசமாக உள்ளதை உணர முடிகிறது. அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் வைகையைக் காப்பாற்ற முடியும்” என்கிறார்.
தடுப்பணைகள் (Check Dams) கட்டப்பட வேண்டும்
தொடர்ந்து அவர் கூறுகையில், “அதேபோன்று 20 அடிக்கு சகதி (Silt) மண்டியுள்ள வைகை அணையை உடனடியாக தூர்வார (Desilt) வேண்டும். அதன் மூலம் அணையின் கொள்ளளவு (Capacity) மேம்படும். மூல வைகையில் மரங்கள் அதிகமாக நடப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு 10 கி.மீ.க்கு ஓரிடத்தில் தடுப்பணைகள் (Check Dams) கட்டப்பட வேண்டும். வைகையில் 6 தடுப்பணைகள் அமைக்க வலியுறுத்தினோம். ஆனால் 4 தடுப்பணைகளே அமைக்கப்படடன. மூல வைகையில் இருந்து ராமநாதபுரம் வரை தடுப்பணைகள் மிகவும் அவசியம்” என்றார்.
மதுரையின் குப்பைத்தொட்டியாக மாறியுள்ள வைகை
வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன் கூறுகையில், “மதுரை வந்த ஆளுநர் வைகையாற்றின் நிலை குறித்து வேதனை தெரிவித்திருந்தார். மதுரை மக்களின் எண்ணத்தைத்தான் அவர் எதிரொலித்திருந்தார். மதுரை நகருக்குள் 12 கி.மீ. தூரம் ஓடும் வைகையாற்றின் இரண்டு பக்கமும் பல்வேறு வகையான சூழல் கேடுகள் காணப்படுகின்றன.
வைகையை மிகப்பெரிய குப்பைத்தொட்டியாக மதுரை மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதுதான் வேதனைக்குரிய உண்மை. ஆனால் இதனை சரிசெய்ய வேண்டிய மாவட்ட, மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் ஆளுநரின் கருத்தை வைத்து அரசியல் செய்வது வேதனைக்குரியது. அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிர்வாகங்கள் ஏன் இதனைச் செய்யவில்லை என்பதுதான் எனக்குள் எழுகின்ற கேள்வி” என்றார் வேதனையுடன்.
ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு அவசியம்
மேலும் அவர் கூறுகையில், “வைகையின் தற்போதைய நிலையைக் பார்க்கிற எவருக்கும் ரத்தக்கண்ணீர் தான் வரும். அந்த அளவிற்கு பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றிய வைகை சீரழிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் வெளிப்படுத்திய ஆதங்கத்தை அரசியலாகப் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அந்தக் கோபத்தை வைகை நதியை மீட்டெடுப்பதில் முனைப்புக் காட்டுவதே ஆக்கப்பூர்வ செயல்பாடாக இருக்கும்.
ஆற்றுக்குள் கழிவுநீர் கலக்கவில்லை என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் கூறினாலும், இன்னும் கழிவுநீர் கலக்கும் இடங்களை பட்டியலிட்டு என்னால் கூற முடியும். ஆற்றுக்குள் பெருகியுள்ள ஆகாயத்தாமரை, கருவேல மரங்களை அகற்ற மாநகராட்சி நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும். இதற்காக ஒருங்கிணைந்த ஆய்வுக்கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி, வைகை ஆற்றின் வளத்தை மீட்பதற்கு மாவட்ட, மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் முன்வர வேண்டும்” என்றார்.
‘உலகு புரந்தூட்டும் உயர் பேரொழுக்கத்து
புலவர் நாவிற் பொருந்தி பூங்கொடி
வையை எனும் பொய்யாக் குலக்கொடி’ என இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் பாடும் இந்த வரிகள் பொய்த்துப் போகாமலிருக்க வேண்டுமானால் அதனை மீட்டெடுக்க ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு மிக மிக அவசியம். வைகை மதுரையின் அடையாளம் மட்டுமல்ல; பல தலைமுறையின் உயிர்ப்பும்கூட. வைகை விவகாரத்தை அக்கறையாக பார்க்காமல் அரசியலாகப் பார்த்தால், இழப்பு மதுரை மக்களுக்குத்தான்.