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ஒரு ரூபாய்க்கு சுடச்சுட டீ... கூடவே இலவச மரக்கன்று; கோவையை கலக்கும் 'சிவசக்தி' அமைப்பின் நெகிழ்ச்சி சேவை

தினக்கூலி தொழிலாளிகள், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் என பலருக்கும் தினசரி டீ ஸ்பாட்டாக மாறியிருக்கிறது ஒரு ரூபாய் டீக்கடை குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு.

டீக்குடிக்க வருவோருக்கு வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகள்
டீக்குடிக்க வருவோருக்கு வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 7:05 PM IST

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- By எஸ். சீனிவாசன்

“தினமும் இந்த பகுதியில் உணவு டெலிவரி செய்கிறேன். நீண்ட நேரம் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவதால் களைப்பு நீங்க டீ குடிப்பது வழக்கம். இதுவே நாளொன்றுக்கு நூறு ரூபாய் வரை செலவாகி வந்தது. ஆனால் இந்த ஒரு ரூபாய் டீக்கடை வந்த பிறகு அந்த செலவு மிச்சமாகி மாதம் ரூ.1000 வரை என்னால் சேமிக்க முடிகிறது” என்கிறார் சொமேட்டோ பணியாளர் சுரேஷ்.

என்னது? விலைவாசி விண்ணை முட்டுகிற இந்த காலத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு டீயா? என்று கேட்கிறீர்களா? ஆம், கேஸ் விலை, சர்க்கரை விலை உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் தேநீர் விலை 15 ரூபாய் முதல் 20 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் கோவையில் ஒருவர் ஒரு ரூபாய்க்கு டீ கொடுத்து அசத்தி வருகிறார். ஒரு ரூபாய் டீ தானே எப்படி இருக்குமோ? என்று மட்டும் யோசித்து விடவேண்டாம். மற்ற கடைகளில் அதிக காசு கொடுத்து குடிக்கிற டீக்கு இந்த ஒரு ரூபாய் டீ சற்றும் குறைந்தது அல்ல என்பதை ஒரு முறை குடித்தால் புரிந்துகொள்ளலாம்.

சரி இந்த டீக்கடை எங்கே இருக்கிறது? யார் இந்த கடையை நடத்துகிறார்? ஒரு ரூபாய்க்கு டீ வழங்கும் எண்ணம் எப்படி வந்தது? என்பது குறித்தெல்லாம் தெரிந்துகொள்ள நாம் கோவை சர்க்கார் சாமக்குளம் பகுதியில் சத்தியமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்கி வருகிற டீக்கடைக்கு தான் போகவேண்டும்.

ஒரு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டீ குடித்தவாறே கடையை பற்றியும் தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வத்துடன் ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு அங்கு சென்றது.

ஒரு ரூபாய் டீக்கடைக்கு ஒரு விசிட்

கோவை - சத்தியமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் பக்கத்தில் ஒரு தகரக் கொட்டகை, அதில் ‘சிவசக்தி சமூக சேவை’ என்ற பெரிய பேனர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில், ‘இயன்றதை செய்வோம், இல்லாதவர்களுக்கே’ என்ற வாசகத்துடன், தேநீர் ரூ.1 என்று பெரிய எழுத்தில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. அதன் முன்னால் சிலர் டீ டம்பளர்களுடன் நின்று கொண்டிருந்தனர்.

வணிக நோக்கம் மட்டுமே பிரதானமாக இருக்கும் இந்த நவீன உலகில், மனிதாபிமானத்தை மட்டுமே மூலதனமாகக் கொண்டு இந்த கடை செயல்பட்டு வருகிறது. குன்னத்தூர் ஊராட்சியின் முன்னாள் தலைவர் கீதா மற்றும் அவரது கணவர் தங்கராஜ் ஆகியோர் 'சிவசக்தி சமூக சேவை' என்ற அமைப்பின் சார்பாக இந்தச் கடையை தொடங்கி நடத்தி வருகின்றனர்.

கடையில் வைக்கப்பட்டுள்ள உண்டியல்
கடையில் வைக்கப்பட்டுள்ள உண்டியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி இந்த கடை தொடங்கப்பட்டது. இங்கு வரும் அனைவருக்கும் வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு சுடச்சுட டீ வழங்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மட்டுமே இங்கு வந்து சென்றனர். ஆனால், டீயின் விலையும், சுவையும், தரமும் வெகு சீக்கிரமே ஊரெங்கும் பரவியதன் விளைவாக, இப்போது ஒரு நாளில் 1,500-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த டீக்கடைக்கு வருகை தருகின்றனர்.

இப்போது, தினக்கூலி தொழிலாளிகள், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் என பலருக்கும் தினசரி டீ ஸ்பாட்டாக மாறியிருக்கிறது இந்த கடை.

சுவையும் தரமும்

காலை 6 மணி முதல் மாலை வரை இக்கடை சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறது. ப்ளாக் டீ, பால் டீ என எந்த டீயாக இருந்தாலும், அனைத்தின் விலையும் ஒரே ஒரு ரூபாய் தான் என்பதே இக்கடையின் தனிச்சிறப்பு. அதே சமயம் பெரிய பேக்கரிகள் மற்றும் உணவகங்களில் 15, 20 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் டீயை விட, இங்கு வழங்கப்படும் டீ மிகவும் சுவையாகவும் தரமாகவும் இருப்பதாக வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர்.

குறிப்பாக, சத்தி சாலையில் இரவும் பகலும் பயணிக்கிற லாரி மற்றும் சரக்கு வண்டி ஓட்டுநர்கள், விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் கல்லூரி மாணவர்கள், பள்ளிச் சிறுவர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் என அடித்தட்டு மக்களின் தினசரி புகலிடமாக இக்கடை மாறியுள்ளது. பசியோடும் களைப்போடும் வருபவர்களுக்கு இந்த ஒரு ரூபாய் டீ அருமருந்தாக அமைகிறது.

ஒரு ரூபாய் எதனால்?

முற்றிலும் இலவசமாகக் கொடுத்தால், வாங்கி அருந்துபவர்களுக்கு ஒருவித தயக்கமும் தர்ம சங்கடமும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் டீக்கடையின் உரிமையாளர் தங்கராஜ் மிகவும் கவனமாக உள்ளார். அதற்காகவே பெயரளவிற்கு ஒரு ரூபாயைக் கட்டணமாக நிர்ணயம் செய்துள்ளார். அதையும் வாடிக்கையாளர்கள் கட்டாயமாக தர வேண்டியதில்லை. விருப்பப்பட்டால் அங்கிருக்கும் உண்டியலில் போட்டுவிட்டுச் செல்லலாம். அவ்வளவு தான்.

ஒரு ரூபாய் டீக்கடை வாடிக்கையாளர்கள்
ஒரு ரூபாய் டீக்கடை வாடிக்கையாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இத்துடன் இவர்களின் சேவை முடிந்துவிடவில்லை. இயற்கையின் மீது மிகுந்த காதல் கொண்ட தங்கராஜும், கீதாவும் தேநீர் அருந்த வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவசமாக மரக்கன்றுகளையும் வழங்குகிறார்கள்.

விருப்பப்பட்டால் மட்டுமே ஒரு ரூபாய்

இதுகுறித்து கடை நிர்வாகி தங்கராஜ் கூறுகையில், “கடந்த 12 ஆண்டுகளாக பல்வேறு சமூக சேவைகளை செய்து வருகிறோம். குன்னத்தூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இலவச ஆம்புலன்ஸ், சுப துக்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு இலவசமாக நாற்காலிகள், டேபிள் வழங்குவது என சேவைகள் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், தற்போது இந்த ஒரு ரூபாய் டீக்கடையை துவங்கியுள்ளோம்.

ஆரம்பத்தில் பெரிய வரவேற்பு இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இப்போது ஒரு நாளில் கிட்டத்தட்ட 1,500 பேர் வந்து செல்கின்றனர். அவர்களிடமும் பணம் கேட்பதில்லை. இங்குள்ள உண்டியலில் விருப்பப்பட்ட தொகையை போட்டுவிட்டு செல்கின்றனர். அந்த தொகையில் மரக்கன்றுகளை வாங்கி மீண்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்கே இலவசமாக கொடுத்து வருகிறோம்.

டீக்குடிக்க வருவோருக்கு வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகள்
டீக்குடிக்க வருவோருக்கு வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தற்போது நிலவி வரும் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பொருளாதார சிக்கலில் ஒரு ரூபாய்க்கு டீ என்பது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. இந்த சேவை தொடரும்” என தெரிவித்தார்.

செலவு மிச்சமாகி இருக்கிறது - வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி

ஒரு ரூபாய் டீ குறித்து சொமோட்டோ பணியாளர் சுரேஷ் கூறுகையில், “தினமும் இந்த பகுதியில் உணவு டெலிவரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். நீண்ட நேரம் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவதால் களைப்பு நீங்க டீ குடிப்பது வழக்கம். இதனால் நாளொன்றுக்கு நூறு ரூபாய் வரை செலவாகும். இந்த கடை வந்தபிறகு அந்த செலவு மிச்சமாகி உள்ளது. மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரை என்னால் சேமிக்க முடிகிறது. ஒரு ரூபாய்க்கு டீ சுவையாகவும் தரமாகவும் இருக்கிறது” என்றார்.

லாரி ஓட்டுநர் மகேஷ்குமார் கூறுகையில், “சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து கோவைக்கு தினந்தோறும் லாரியில் லோடு ஏற்றி வருவது வழக்கம். இதற்கு ஒரு நாள் கூலியாக 800 ரூபாய் கிடைக்கும். ஆனால் அதில் 100 ரூபாய் வரை டீ செலவிற்கே போய்விடும். இப்போது இந்த கடை வந்த பிறகு 4 அல்லது 5 ரூபாய் மட்டுமே டீக்கு செலவாகிறது. டீயின் சுவையும் நன்றாக இருக்கிறது. மற்ற கடைகளில் 20 முதல் 25 ரூபாய் வரை ஒரு டீ விற்கப்படும் நிலையில் இவர்கள் இதுபோன்ற சேவையில் ஈடுபடுவது எங்களைப் போன்ற கூலி தொழிலாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது” என தெரிவித்தார்.

ஒரு ரூபாய் டீக்கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

குரும்பபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரகுவரன் கூறுகையில், “தினந்தோறும் டீக்காக 150 ரூபாய் வரை செலவழித்து வந்த நிலையில் இப்போது 5 ரூபாய் மட்டுமே செலவாகிறது. தற்போது சர்க்கரை விலை, பால் விலை உயர்வு காரணமாக மற்ற டீக்கடைகளில் டீ விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது 5 ரூபாயில் டீ செலவு முடிந்து விடுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இங்கு வருபவர்களுக்கு மரக்கன்றுகளும் இலவசமாக தருவதால் அதிக அளவில் வாடிக்கையாளர்கள் வருகிறார்கள்” என மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

ஒரு ரூபாய்க்கு டீ, கூடவே மண் வளத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மரக்கன்று என்ற தங்கராஜ் - கீதா தம்பதியின் நோக்கம் சுற்றுச்சுழல் ஆர்வலர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

லாப நோக்கத்தை தூர எறிந்துவிட்டு, மனிதநேயத்தை மட்டுமே முதன்மையாக வைத்துச் செயல்படும் 'சிவசக்தி சமூக சேவை' அமைப்பின் இந்த அறப்பணி கோவை மக்களை மட்டுமின்றி, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக உலகெங்கிலும் உள்ள இணையவாசிகளையும் நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது. 'மனிதநேயம் வாழ்கிறது' என்பதற்கு சான்றாகத் திகழும் இவர்களின் இந்த சேவை மென்மேலும் தொடர பொதுமக்கள் வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

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