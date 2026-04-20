EXCLUSIVE: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உடன் பிரத்யேக நேர்காணல்! அனல் பறக்கும் கேள்வி - பதில்கள்
"தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சிக்கு வந்துகொண்டிருந்த பா.ஜ.க. தற்போது தனது செல்வாக்கை இழந்துள்ளது. எனவே பாஜக வளர்ச்சியிலும் வெற்றியிலும் இல்லை. வீழ்ச்சியிலும் தோல்வியிலும்தான் இருக்கிறது"
Published : April 20, 2026 at 1:10 PM IST
BY - ப. பாண்டியராஜ்
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 தினங்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் தகித்து வருகிறது. நாளையுடன் பிரச்சாரம் நிறைவடைவதால் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உச்சக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். உணவு, உறக்கம் என தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு கூட நேரமின்றி முதலமைச்சர் சுழன்று வருவதை பார்க்க முடிகிறது.
இப்படிப்பட்ட பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியிலும், ஈடிவி பாரத் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, நமக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அனல் பறக்க விழுந்த கேள்விகளுக்கு, தனக்கே உரித்தான பாணியில் நிதானமாக பதிலளித்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.
அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும், அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களும் கீழ்வருமாறு:
1. 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியை வெற்றி பாதையில் வழிநடத்தி வருகிறீர்கள்; 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இந்த வெற்றி பயணம் தொடருமா? எத்தனை தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெல்ல வாய்ப்பு உள்ளது?
2026 மட்டுமல்ல 2031-லும் எங்களது வெற்றிப் பயணம் தொடரும். இந்தத் தேர்தலில் 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவது உறுதி. தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவோடு மே மாதம் திராவிட மாடல் 2. O அரசு அமையும்.
2. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசின் திட்டங்கள் மக்களிடம் எவ்வாறான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது? மக்களின் மனநிலை எப்படி உள்ளது?
ஐந்தாண்டு திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைத் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் சென்று சேர்ந்துள்ளது. பரப்புரைக்காக நான் செல்லும் இடமெல்லாம், மக்கள் முக மலர்ச்சியோடு வரவேற்று, திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களால் பயனடைந்து வரும் தகவலை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.
1.31 கோடி குடும்பத்தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், விடியல் பேருந்து பயணம், காலை உணவு திட்டம், புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டம், நான் முதல்வன் திட்டம், மக்களைத் தேடி மருத்துவம் என திராவிட மாடல் ஆட்சியின் நலத்திட்டங்கள் சென்று சேராத வீடுகளே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கி உள்ளோம். திராவிட மாடல் அரசை மீண்டும் அமைப்பதில் எங்களை விட மக்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு உள்ளனர். ஆட்சிக்கு ஆதரவான மனநிலையே தமிழ்நாடு முழுக்க வெளிப்படுகிறது.
3. கடந்த முறை திமுகவுக்கு வாக்களிக்காதவர்களும், ஏன் வாக்களிக்காமல் விட்டோம் என்று வருத்தப்படும் அளவிற்கு உங்களின் பணி சிறப்பாக இருக்கும் என கூறியிருந்தீர்கள். அவ்வாறு இந்த ஆட்சியில் நீங்கள் கொண்டுவந்த மக்கள் நல திட்டங்கள் மூலம் திமுகவுக்கு வாக்களிக்காதவர்களும் பயனடைந்தார்களா? அதை எவ்வாறு உறுதி செய்தீர்கள்?
அரசியல் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நலத்திட்டங்கள் அனைவரையும் சென்று சேர்வதை உறுதி செய்துள்ளோம். அதன் பலனை தற்போது கண்கூடாகவே காண்கிறோம். கடந்த முறை வாக்களிக்காத மக்கள் கூட இந்த முறை எங்களுக்கு ஆதரவளித்து உள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு காணொலி சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. அதில் பேசிய ஒருவர், திராவிட மாடல் அரசின் சாதனை திட்டங்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டு, கடந்த முறை திமுகவிற்கு வாக்களிக்காமல் தவறிவிட்டேன். இந்த முறை திமுகவுக்குத்தான் வாக்களிப்பேன் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவரைப் போலத்தான் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் எங்களுக்கு ஆதரவாகவே உள்ளனர்.
4. திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை பொதுமக்களிடம் முழுமையாக சென்று சேர்ந்து விட்டதா? திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள 'இல்லத்தரசி திட்டத்தை' எதிர்க்கட்சிகள் அதிகம் விமர்சிக்கின்றார்களே?
எதிர்க்கட்சிகள் அதிகம் விமர்சிக்கக் காரணமே, ரூ.8000 மதிப்பிலான இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் வெற்றிகரமாக மக்களை சென்றடைந்ததுதான். ஏனைய கட்சிகள் என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியிட்டிருந்தாலும், திமுக தேர்தல் அறிக்கை மட்டும்தான் மக்களிடையே வரவேற்பையும் நம்பிக்கையும் பெற்றுள்ளது. தேர்தல் களத்தில் சூப்பர் ஸ்டாராக திகழ்கிறது.
5. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா & தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை தோல்வியுறச் செய்ததன் மூலம் காங்கிரஸ், திமுக, திரிணமூல், சமாஜ்வாதி ஆகிய கட்சிகள் ஒரு நல்ல முயற்சியை கருவிலேயே அழித்துவிட்டன என பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டி உள்ளாரே?
பிரதமரின் நீலிக்கண்ணீரை மக்கள் நம்பப்போவதில்லை. திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவுடன் 2023-ஆம் ஆண்டே நிறைவேற்றப்பட்ட 33% மகளிர் இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தை 31 மாதங்கள் எதற்காக கிடப்பில் போட்டார்? அதற்கு இதுவரையில் பதில் இல்லை. 2023-இல் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தின்படி தற்போதுள்ள 543 தொகுதிகளின் அடிப்படையிலேயே மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை வழங்க எந்த தடையும் இல்லாத போது, அந்த சட்டத்தை எதிர்க்கட்சிகள் அழித்துவிட்டதாக பிரதமர் குற்றம்சாட்டுவது தவறானது. தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநிலங்களின் அரசியல் உரிமையை அபகரிக்கும் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்தை நிறைவேற்ற சதிசெய்து, அது தோற்கடிக்கபட்ட விரக்தியில் வதந்திகளைப் பரப்புகிறார் பிரதமர்.
6. தேசிய அளவில் பாஜகவின் தொடர் வெற்றியையும், வளர்ச்சியையும் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? தமிழகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்ற பாஜகவின் வாதத்தை ஏற்கிறீர்களா?
தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சிக்கு வந்துகொண்டிருந்த பா.ஜ.க. தனது செல்வாக்கை இழந்து, கூட்டணிக் கட்சிகளின் தயவுடன்தான் இந்த முறை ஆட்சி அமைத்துள்ளது. எனவே அது வளரவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் எந்நாளும் பாஜகவால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. பாஜக வெற்றியிலும் வளர்ச்சியிலும் இல்லை. அது தோல்வியிலும் வீழ்ச்சியிலும் உள்ளது.
7. பேரிடர் நிவாரணம், நிதி பகிர்வு போன்ற விவகாரங்களில் ஒன்றிய அரசுடனான மோதல் போக்கு, தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை பாதிக்காதா? தமிழகத்துக்கு எதிரான நீட் தேர்வு, தேசிய கல்விக் கொள்கை போன்ற விவகாரங்களில் முழுமையான தீர்வு எப்போது சாத்தியப்படும்?
பேரிடர் நிவாரண நிதி, கல்வி நிதி உள்ளிட்ட வளர்ச்சித் திட்ட நிதி என அனைத்தையும் நிறுத்தி வைத்து, மோதல் போக்கோடு மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் நோக்கோடு நடந்து வருவது ஒன்றிய பாஜக அரசுதான். இப்படி ஒன்றிய பாஜக அரசு நம் வளர்ச்சியைத் தடுக்க முட்டுக்கட்டை போட்டாலும் அதை எல்லாம் தகர்த்து 11.19% என்ற இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டி இன்று இந்தியாவிலேயே No.1 மாநிலமாக உயர்ந்துள்ளோம். நீட், தேசிய கல்விக் கொள்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களுக்கெல்லாம் சட்ட நடவடிக்கை ஒருபுறம் நடைபெற்றாலும் திமுக அங்கம் வகிக்கும் ஒன்றிய அரசு ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இந்த விவகாரங்கள் தீர்க்கப்படும்.
8. இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் பல்வேறு மாநிலங்களில் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த கூட்டணி கடந்த மக்களவைத் தேர்தலைப் போல மீண்டும் ஒரே அணியாக இணைந்து பயணிக்க வாய்ப்புள்ளதா?
இந்தியா கூட்டணி என்பது இந்திய அளவில் மக்கள் விரோத NDAவை வீழ்த்த அமைக்கபட்ட கூட்டணி. இந்தியா கூட்டணி வலுவாகவே இன்று வரை உள்ளது அதற்குச் சான்றுதான், சமீபத்தில் ஒன்றிய பாஜக அரசு முறையற்ற வகையில் கொண்டு வர நினைத்த தொகுதி மறுவரையறை முயற்சியை, மக்களவையில் வைத்தே இந்தியா கூட்டணி தோற்கடித்தது.
9. முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு, தமிழக தேர்தல் பரப்புரை களத்தில் தற்பொழுது தனிமனித தாக்குதல் அதிகம் நடப்பது போல் தெரிகிறது. இது பற்றிய உங்களின் கருத்து?
திராவிட மாடல் அரசு மீது எந்த குறையும் கூற முடியாத விரக்தியில், அ.தி.மு.க.வும் பா.ஜ.க.வும் தனிமனித தாக்குதல்களை முன்வைக்கின்றன. தனிமனித தாக்குதல் என்பது அவர்களுக்குப் புதிதல்ல. ஏப்ரம் 23 அன்று, அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களே தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்.
9. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஈர்க்கப்பட்ட தொழில் முதலீடுகள் தமிழகத்தை இந்தியா மற்றும் சர்வதேச அளவில் எந்த அளவிற்கு உயர்த்தி உள்ளது?
ஐந்தாண்டு திராவிட மாடல் ஆட்சியில் ஈரக்கபட்ட தொழில் முதலீடுகளாலும், தொழில் வளர்ச்சியாலும் 2021 இல் 0.07% ஆக இருந்த தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 11.19% என்ற இரட்டை இலக்கத்தை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. நாட்டிலேயே உச்சபட்ச வளர்ச்சியை சாத்தியப்படுத்தி உள்ளோம்.
2021 இல் 2 லட்சத்து 10 ஆயிரமாக இருந்த தமிழ்நாட்டின் தனி நபர் வருமானமானது, 3 லட்சத்து 62 ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளது. இது இந்திய சராசரியை விட 1.76 % அதிகம். மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 2020-21 இல் ரூ.17.8 லட்சம் கோடியில் இருந்து ரூ.31.20 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தில் இந்திய அளவில் No.1 ஆக இருக்கிறது தமிழ்நாடு. மேலும் வறுமை நிலை 2.2% லிருந்து 1.43% மாக குறைந்துள்ளது. மின்னணு சாதனங்கள் ஏற்றுமதியில் 2020-21 இல் மூன்றாம் இடத்தில் இருந்து முதல் இடத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது. இப்படி பல்வேறு தரக் குறியீடுகளிலும் தமிழ்நாடு முன்னணி வகிக்கிறது.
10. 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலை காட்டிலும் தற்போது புதிய கட்சிகள், புதிய கூட்டணிகள் எல்லாம் வந்துள்ளது. இதில் யாரை நீங்கள் உங்களுடைய போட்டியாக பார்க்கிறீர்கள்?
யார் எங்களுக்கு போட்டி என்பதை விட, யார் தமிழ்நாட்டிற்குப் போட்டி என்பது தான் இந்த தேர்தல். தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைப் பறித்து, டெல்லியில் இருந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் ஆட்டுவிக்கலாம் என கருதும் டெல்லி அணிக்கும், அதை எதிர்த்து நிற்கும் தமிழ்நாடு அணிக்குமான போட்டி. தமிழ்நாடு Vs டெல்லி என்பதே இந்த தேர்தல்.
11. தமிழக வேலை தமிழருக்கே! தமிழ்நாடு சார்ந்த சிறப்பு திட்டம் ஏதேனும் திராவிட மாடல் 2.O வில் வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா?
தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல மாவட்ட அளவில் தொழில் தொடங்கும் போது, உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது அடுத்து அமையும் திராவிடமாடல் 2.O ஆட்சியலும் தொடரும்.