ETV Bharat / state

டாஸ்மாக்கில் 10 ரூபாய் ஸ்டிக்கர்; விரைவில் மாற்று ஏற்பாடு - அமைச்சர் விக்னேஷ் உறுதி

"யார் தவறு செய்து இருந்தாலும் தவறு தவறுதான். தவறு இருந்தால் மாற்றிக் கொள்ளப்படும். கட்சி கொடி வண்ணத்தை பயன்படுத்தி கட்சியை வளர்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை" என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர்
கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் கடைகளில் கடைபிடிக்கப்படும் ஸ்டிக்கருக்கு 10 ரூபாய் என்ற முறை, விரைவில் மாற்றியமைக்கப்படும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சரும், கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான விக்னேஷ், சனிக்கிழமை (மே 23) விமானம் மூலம் கோவை வந்தடைந்தார். அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவர் கோவை வருவது இதுவே முதல் முறை ஆகும். இந்த நிலையில், விமான நிலையத்தில் வைத்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "டாஸ்மாக்கில் ஊழல் அதிமாக உள்ளது. டாஸ்மாக் வருமானம் தனி மனித வங்கிக் கணக்குகளுக்குச் சென்றுள்ளது. அரசு கஜானாவுக்கு அவை வரவில்லை. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குவது தவறு. கடைக்கான மின்சார கட்டணம், வாடகை என பலவற்றிற்கு அவர்கள் இந்த பத்து ரூபாயையே நம்பி இருப்பதாக நியாயப்படுத்தினாலும், கூடுதல் விலை வைத்து விற்பது என்பது தவறானது.

விரைவில் டாஸ்மாக்-கின் இந்த விஷயங்களில் அதிரடி மாற்றம் நடக்கும். டாஸ்மாக் நிர்வாகமே மின்சாரத்திற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விலைக்கு மேல் ஒரு ரூபாய் கூட வாங்க கூடாது என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியாக உள்ளார்.

பாட்டிலுக்கு ஸ்டிக்கர் முறை கடைபிடிக்க வேண்டும், பத்து ரூபாயை கூடுதலாக வசூலித்து, பின்னர், அந்த பாட்டிலை திரும்பப் பெற்று, அந்த 10 ரூபாயை திருப்பி தர வேண்டும் என நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதல் வழங்கி உள்ளது. இதில் உள்ள சிக்கல்களை விரைவில் சரி செய்வோம். ஸ்டிக்கருக்கு பதிலாக மாற்று ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருகிறோம்.

அதேபோல், 10 மணிக்கு மேல் எந்த மதுபான கடையும் இயங்க கூடாது. மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கள்ளச்சாராயம், மாற்று போதை பொருட்களை தமிழ்நாட்டிற்குள் கொண்டு வர அனுமதிக்க மாட்டோம். டாஸ்மாக் நிறுவனம் சீர் செய்யப்படும். 717 கடைகளை மூட வேண்டிய நடவடிக்கையில் தீவிரமாக உள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: தப்பியோடி தியேட்டரில் 'கருப்பு' படம் பார்த்த நூறாண்டு சிறை கைதி: சுற்றி வளைத்து தூக்கிய போலீஸ்

டாஸ்மாக் வரும் நாட்களில் முன்பை போல் இருக்காது. மனமகிழ் மன்றம் அனைத்திற்கும் அது இயங்கும் நேரம் குறித்து விரைவில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும். 10 மணிக்கு மேல் விற்பனை செய்பவர்கள் உடனடியாக சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டு, ஏற்கனவே மூடப்பட்ட கடைகளில் பணி செய்தவர்களுக்கு அங்கு பணி வழங்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் கள் இறக்குவது தொடர்காக முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் தவெக கொடி வண்ணத்தில் பெயிண்ட் அடித்தது குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "இதுபற்றி எனக்கு தெரியாது. யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அது தவறுதான். தவறு இருந்தால் மாற்றிக் கொள்ளப்படும். கட்சி கொடி வண்ணத்தை பயன்படுத்தி கட்சியை வளர்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை" என்று கூறினார்.

மேலும், “சூலூரில் குழந்தையை கொலை செய்தவர்கள் வாழவே தகுதி அற்றவர்கள். அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்போம். சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்ததும் முதலமைச்சர் விஜய் மிகவும் வருத்தமடைந்தார். சமரசம் இல்லாத நிலையில் பெண்களுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க நடவடிக்கை எடுப்போம்” என்று அமைச்சர் வின்கேஷ் உறுதி அளித்தார்.

TAGGED:

டாஸ்மாக்
TASMAC SHOP TIMINGS
TVK VIJAY
TODDY
MINISTER VIGNESH ABOUT TASMAC 10 RS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.