ETV Bharat / state

மதுரை மாணவர்களுக்கு மும்பை, ஆந்திராவில் தேர்வு மையம்; அலைக்கழிக்கும் RRB - எம்.பி.க்கள் தலையிட கோரிக்கை

தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், கட்சி பாகுபாடின்றி தமிழக மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இந்தச் சிக்கலை மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: ரயில்வே தேர்வு வாரியம் நடத்தும் தேர்வுகளில், தமிழக மாணவர்களுக்கு வெளிமாநிலங்களில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டதால், தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் அலைக்கழிப்புக்கும், மனஉளைச்சலுக்கும் ஆளாகி உள்ளனர்.

மத்திய ரயில்வே தேர்வு வாரியம்(RRB), என்டிபிசி கிராஜுவேட் எனப்படும் தொழில்நுட்பம் சாராத பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தி வருகிறது. இந்த தேர்வானது ஜூனியர் கிளர்க், ஸ்டேசன் மாஸ்டர் போன்ற பதவிகளுக்கானது. இந்த தேர்வுகள், மார்ச் 16-ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 27-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் பெரும்பாலான தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு வெளி மாநிலங்களில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, மதுரையைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கேரளாவிலும், சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு ஆந்திராவிலும் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அலைக்கழிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்வு எழுதச் செல்லும் ஒவ்வொரு மாணவரும் குறைந்தது 2 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்யும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதால், பல மாணவர்கள் இந்தத் தேர்வுக்குச் செல்லவில்லை.

இதுகுறித்து மதுரை விளாங்குடியைச் சேர்ந்த மாணவர் நந்தகுமார் கூறுகையில், " எனக்கு கேரள மாநிலம், திருச்சூரில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. என்னுடன் தேர்வுக்கு தயாரான பலருக்கு ஆந்திரா மற்றும் மும்பையில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பயணச் செலவு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஆகும் என்பதால், பாதி பேருக்கும் மேல் தேர்வு எழுதச் செல்லவில்லை. கடந்த முறை தேர்வு நடைபெற்றபோதும், ரயில்வே வாரியம் இதே குளறுபடியை செய்தது. இதை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தும், இந்த முறையும் மீண்டும் குளறுபடியை செய்துள்ளார்கள். அடுத்து வருகின்றன ரயில்வே தேர்வுகளை, தமிழ்நாட்டிலேயே நடத்த அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும்.

பாண்டுரங்கன், பயிற்றுநர்
பாண்டுரங்கன், பயிற்றுநர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த முறை தேர்வுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து குறைந்தபட்சம் 3 லட்சம் பேராவது விண்ணப்பித்திருப்பார்கள். அதில், 75 சதவீதம் பேருக்கு வெளிமாநிலங்களில்தான் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவர். எனவே, தமிழக அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து ரயில்வே போட்டித் தேர்வு பயிற்றுநர் பாண்டுரங்கனைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "ரயில்வே தேர்வு வாரியம் ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாட்டுத் தேர்வர்களுக்கு வெளி மாநிலங்களில் தேர்வு மையங்களை ஒதுக்குவதையே வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது. மொழியோ, வழியோ தெரியாத தமிழக மாணவர்களுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பணம் செலவாவதுடன் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.

இதனால், தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்தும் பெண்கள் மற்றும் இல்லதரசிகளால் தேர்வு எழுத செல்ல முடிவதில்லை. ரயில்வே சார்பில், பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு இலவச ரயில் பயணச் சலுகை வழங்கப்ட்டாலும், தேர்வுக்கு 10 நாட்கள் முன்னர்தான் தேர்வு மையங்கள் தெரிய வரும். அதற்குள் அவர்கள், ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது என்பது இயலாத ஒன்று. பெரும்பாலான சமயத்தில் காத்திருப்பு பட்டியலில்தான் பெயர் இருக்கும் என்பதால், முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளில் பயணம் செய்ய நேரிடுகிறது. இலவச பயண சலுகை அளித்தும் அதனால் அவர்களுக்கு எந்தவித பயனும் இருப்பதில்லை.

கடந்த ஆண்டு தேர்வெழுதும் மாணவர்களுக்காகவே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு சிறிது வசதி ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டது. இந்த ஆண்டு அதுவும் இல்லை. ஆகையால் தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், கட்சி பாகுபாடின்றி தமிழக மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இந்தச் சிக்கலை மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். தமிழக மாணவர்களுக்கான தேர்வு மையங்கள் அவர்களின் வசிப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே இருக்குமாறு ரயில்வே தேர்வு ஆணையத்தை வலியுறுத்த வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

RRB EXAM CENTRE ISSUE
ரயில்வே மாணவர்கள்
NTPC GRADUATE
என்டிபிசி கிராஜுவேட்
RAILWAY EXAM STUDENTS AFFECT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.