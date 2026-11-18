நெருங்கும் கார்த்திகை திருவிழா... அதிரும் திருப்பரங்குன்றம்... மலை உச்சியில் இருப்பது தீபத்தூணா? சர்வே கல்லா? முழு வரலாற்று பின்னணி
"மதுரையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு மலைகளிலும் இதுபோன்ற அளவைக் கற்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கூறப்படும் கல்லின் மேற்பகுதியில் 100 மில்லி லிட்டர் எண்ணெய் கூட ஊற்ற முடியாது"
Published : November 18, 2026 at 6:47 PM IST
BY - இரா. சிவகுமார்
தொன்மைக்கும், பல்வேறு வரலாற்றுப் பெருமைகளுக்கும் பெயர் போன நகரமான மதுரை, தற்போது திருப்பரங்குன்றம் மலையின் தீபத்தூண் தொடர்பான சர்ச்சையில் சிக்கி இருக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தர்காவுக்கு அருகே அமைந்திருக்கும் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கில் அவர்களுக்கு சாதகமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தான் தற்போது தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவை தட்டியிருக்கிறது. "இந்து அமைப்புகள் கூறுகின்ற தீபத்தூண், உண்மையிலேயே தீபத்தூணே இல்லை என்றும், அது ஒரு 'சர்வே கல்' எனவும் தமிழக அரசு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், வரும் நவம்பர் 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வரவிருப்பதால், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் என்ன தீர்ப்பை வழங்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு, தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதுமே பற்றிக் கொண்டுள்ளது.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் வரலாறு, காலம் காலமாக அங்கு இருக்கும் தீபத்தூணின் வரலாறு, இப்போது சர்ச்சையாகும் தீபத்தூணின் வரலாற்றுப் பின்னணி ஆகியவை குறித்து இந்தக் கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையும், வரலாற்றுப் பின்னணியும்
மதுரைக்கு அருகே அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலை, தமிழகத்தின் தொன்மையான வரலாறு, சமயம், கலை மற்றும் பண்பாட்டுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடாகப் போற்றப்படும் திருப்பரங்குன்றம், சங்க இலக்கியங்களில் 'பரங்குன்று' என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்து சமய வழிபாட்டுத் தலமாக மட்டுமின்றி, சமண சமயத்தின் வரலாற்றுச் சான்றுகளையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள இந்த மலையின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள குகைத்தளங்களில் காணப்படும் தமிழி (தமிழ் பிராமி) கல்வெட்டுகள் சுமார் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை எனக் கருதப்படுகின்றன.
மலையின் அடிவாரத்தில் வடக்கு நோக்கி அமைந்துள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலானது, குடைவரைக் கோயில் அமைப்பை (மலைகளை குடைந்து கட்டப்படும் கோயில்) கொண்டது.
திருப்பரங்குன்றம் மலையின் மேற்பகுதியில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலும், அதற்கு அடுத்த பகுதியில் இஸ்லாமியர்களால் வழிபடப்படும் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்காவும் அமைந்துள்ளன. மலையின் தென்புற உச்சியில் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலும் உள்ளது. இவ்வாறு ஒரே மலையில் வெவ்வேறு சமயங்களைச் சேர்ந்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் அமைந்திருப்பது திருப்பரங்குன்றத்தின் தனித்துவமான சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
1920-ல் தொடங்கிய உரிமைப் போராட்டம்
திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உரிமை தொடர்பாக 1920-ம் ஆண்டு O.S.No.4 of 1920 என்ற சிவில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற சட்டப் போராட்டங்கள் மற்றும் மேல்முறையீடுகளுக்குப் பிறகு, 1931-ஆம் ஆண்டு 'பிரிவி கவுன்சில்' தீர்ப்பு வழங்கியது. இந்தத் தீர்ப்பில் மலையின் உரிமை தொடர்பான அம்சங்கள் ஆராயப்பட்டு, கோயிலின் உரிமையும், தர்காவுக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட பகுதிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உரிமை தொடர்பான பிற்கால வழக்குகளுக்கு இந்த தீர்ப்பு முக்கியமான சட்டப் பின்னணியாக அமைந்தது.
1996 - உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் இடம் தொடர்பாக 1994-ம் ஆண்டு W.P.No.18884 of 1994 என்ற வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், 1996 நவம்பர் 21-ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதன்படி, கோயில் நிர்வாகம் வழக்கமாக கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் தீப மண்டபத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும், வேறு இடத்தில் தீபம் ஏற்ற விரும்பினால் உரிய அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தர்கா, படிக்கட்டுப் பாதை, நெல்லித்தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 15 மீட்டர் தொலைவு இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் உத்தரவில் இடம்பெற்றது. இந்த உத்தரவு திருப்பரங்குன்றம் மலை தீப வழிபாடு தொடர்பான விவாதங்களில் முக்கியமான சட்ட ஆவணமாகத் தொடர்ந்து குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது.
2023 போராட்டமும் - பாய்ந்த வழக்குகளும்
மலை உச்சியில் தர்காவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, 2023-ம் ஆண்டு பல்வேறு இந்துத்துவ அமைப்புகள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டன. இந்தப் போராட்டங்களில் பங்கேற்றதாக 300-க்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், 2026 செப்டம்பர் மாதம் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்தது.
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவோ, பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவித்ததாகவோ குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாத நிலையில், போராட்டத்தில் பங்கேற்றதை மட்டுமே குற்றமாகக் கருத முடியாது எனக் குறிப்பிட்டு சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.
2025 டிசம்பர் 1 - வெளியான சர்ச்சைக்குரிய உத்தரவு
தர்காவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என ராம. ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், 2025 டிசம்பர் 1-ம் தேதி முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.
அதன்படி, உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே வழக்கமாக தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்துடன் சேர்த்து, மலை உச்சியில் தர்காவுக்கு அருகே உள்ள குறிப்பிட்ட கல் தூணிலும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனால், டிசம்பர் 3-ம் தேதி அந்த உத்தரவு முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. இதையடுத்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடங்கின.
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உத்தரவை உறுதிப்படுத்திய இரு நீதிபதிகள் அமர்வு
தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உள்ளிட்ட தரப்பினர், மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. 2026 ஜனவரி 6-ம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில், சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவு உறுதி செய்யப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்தை எட்டிய விவகாரம்
உயர்நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து தொடங்கப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக, 2026 மார்ச் மாதத்தில் உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்தது. இதற்கிடையே, ஜனவரி 6-ம் தேதி உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு ஜூன் மாதம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
மேலும், திருப்பரங்குன்றம் மலையைத் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும், அங்கு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் தீப வழிபாட்டு நடைமுறைகளை மாற்ற வேண்டும் என்றும் கோரி தொடரப்பட்ட மனுவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு நவம்பர் 13-ம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் தனது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தது.
சர்ச்சைக்குரிய கல் தூண்: தீபத்தூணா? சர்வே கல்லா?
இந்த விவகாரத்தில் மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருப்பது, தர்காவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட கல் தூணின் உண்மையான பயன்பாடு என்ன என்பதுதான். இந்த தூணானது, வழிபாட்டுக்காக அமைக்கப்பட்ட தீபத்தூண் அல்ல; அது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் நில அளவீட்டுக்காக நிறுவப்பட்ட அளவைக் கல் (சர்வே கல்) எனத் தொல்லியல் மற்றும் நில அளவீட்டுத் துறை சார்ந்தவர்கள் தரப்பில் விளக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தமிழக தொல்லியல் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் சொ. சாந்தலிங்கம் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு சர்ச்சை இந்த ஆண்டு தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த தூண் குறித்த சர்ச்சை ஏற்கனவே முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீபத்தூண், சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாயக்கர் ஆட்சிக் காலத்தில் நிறுவப்பட்டு, காலங்காலமாக அதில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
கோயிலைச் சேர்ந்த பூசாரிகள், வழிபாடு செய்வோர், அரசு அதிகாரிகள் என அனைவரும் தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாக கூறி வருகின்றனர். ஆனால், தற்போது தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனக் கோரப்படும் இடம், தர்காவுக்கு முன்பு அமைந்துள்ள எல்லைக்கல் எனக் கூறப்படும் அளவைக் கல் ஆகும்.
'100 மி.லி. எண்ணெய்யை கூட தாங்காது'
மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு மலைகளிலும் இதுபோன்ற அளவைக் கற்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அரிட்டாபட்டி, சமணமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் இத்தகைய கற்களைக் காண முடியும். இந்த கற்களின் மேற்பகுதியை உற்றுப் பார்த்தால், சிறிய பள்ளம் ஒன்று இருப்பதைக் காணலாம். அதில் 100 மில்லி லிட்டர் எண்ணெய்கூட கொள்ள முடியாத அளவுக்குச் சிறிய பள்ளமாக அது இருக்கும்.
அது தியோடலைட் என்ற அளவீட்டுக் கருவியைப் பொருத்தி ஆய்வு செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும். இந்த வரலாற்றுப் பின்னணியைப் புரிந்துகொள்ளாமல், குறிப்பிட்ட கல்லில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைப்பது சரியான அணுகுமுறை அல்ல" என அவர் கூறினார்.
அது என்ன தியோடலைட் கருவி?
தர்கா அருகே அமைந்துள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல் தூண், ஒரு நில அளவீட்டுக் கல் என்ற வாதத்துக்கு ஆதாரமாக முன்வைக்கப்படும் முக்கியமான தொழில்நுட்ப அம்சம் தியோடலைட் (Theodolite) என்ற அளவியல் கருவியாகும். தியோடலைட் என்பது நில அளவீடு, வரைபடத் தயாரிப்பு, சாலை மற்றும் கட்டுமானப் பணிகள், மலைப்பகுதிகளின் உயரம், தொலைவு மற்றும் திசை ஆகியவற்றை கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் துல்லியமான அளவியல் கருவியாகும்.
குறிப்பாக, கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துக் கோணங்களைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்கு இந்தக் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பைத் துல்லியமாக அளவிட்டு வரைபடங்களை உருவாக்குவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்தியப் பெரும் முக்கோணவியல் நில அளவைத் திட்டத்தில் (Great Trigonometrical Survey - GTS) இக்கருவி முக்கியப் பங்கு வகித்தது.
நில அளவீட்டுப் பணிகளின்போது குறிப்பிட்ட இடங்களில் கற்கள் அல்லது தூண்கள் நிறுவப்பட்டு, அவை அளவீட்டுக்கான நிரந்தரக் குறியீடுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன. அந்தக் கற்களின் மேற்பகுதியில் அளவீட்டுக் கருவியை நிலைநிறுத்துவதற்கும், குறிப்பிட்ட புள்ளியை அடையாளம் காண்பதற்கும் வசதியாக அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தர்காவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல்லும் இத்தகைய சர்வே மார்க் (Survey Mark) அல்லது சர்வே பில்லர் (Survey Pillar) வகையைச் சேர்ந்தது என்பதே தொல்லியல் அறிஞர் தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் விளக்கமாகும்.
என்ன சான்று உள்ளது?
இந்தக் கல் தூண்களின் வரலாற்றுப் பின்னணிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு அப்துல் ஜப்பார் என்பவர் இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறையிடம் (ASI) தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல் கோரியிருந்தார். அதற்குக் கிடைத்த பதிலில், திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியில் இரண்டு கல் தூண்கள் அமைந்துள்ளதாகவும், அவை 1808-1809 மற்றும் 1871-ம் ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த GTS (Great Trigonometrical Survey) அளவீட்டுக் கற்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்து வழக்கறிஞர் முன்னணி ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தரவடிவேல் கருத்து
இந்த விவகாரத்தில் இந்து வழக்கறிஞர் முன்னணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தரவடிவேல் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடாகும். இந்து சமூகத்தில் மலைகள் மற்றும் குன்றுகள் அமைந்துள்ள இடங்களில் முருகனை வழிபடும் மரபு காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது. அதேபோன்று மலைகளில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதும் வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது.
அந்த அடிப்படையில்தான் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் ஆண்டாண்டு காலமாக விளக்கேற்றப்பட்டு வந்தது. இடைப்பட்ட காலங்களில் அங்கு தீபம் ஏற்றுவது தடை செய்யப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனப் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
1920-ம் ஆண்டு தொடங்கி பல்வேறு வழக்குகளில் கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1996-ம் ஆண்டு உத்தரவிலும் உரிய அனுமதியுடன் தீபத்தூணில் விளக்கேற்றுவது தொடர்பான அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
2014 மற்றும் 2025-ம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற வழக்குகளிலும் குறிப்பிட்ட தூண் கோயிலுக்குச் சொந்தமான பகுதியில் அமைந்துள்ளதாக தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்த உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்த அரசுகள் மறுக்கின்றன. மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதால் சமூகத்தில் எந்தப் பிரச்சினையும் ஏற்படப்போவதில்லை. அருகிலுள்ள தர்காவுக்கும் தீபம் ஏற்றுவதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. தர்கா நிர்வாகமே தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஆட்சேபனை இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, இந்த ஆண்டு மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் உறுதியாக தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அரசு மதித்து நடக்கத் தவறினால், மக்களே சட்டத்தையும் நீதியையும் கையில் எடுக்க வேண்டிய சூழலை அரசே உருவாக்கிவிடும்" என்றார்.
மத நல்லிணக்க மக்கள் கூட்டமைப்பு மெய்யப்பன் எதிர்ப்பு
மறுபுறம், மத நல்லிணக்க மக்கள் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த மெய்யப்பன் இந்தக் கோரிக்கைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், "தற்போது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வரும் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள பகுதியில் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தீபம் ஏற்றும் நடைமுறை இருந்து வருகிறது. பல்வேறு முதல்வர்களின் ஆட்சிக் காலங்களிலும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அங்கே தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், சிக்கந்தர் தர்காவுக்குச் செல்லக்கூடிய படிக்கட்டின் அருகில் உள்ள அளவைக்கல்லில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதற்கு நீதிமன்றமும் செவிசாய்த்து தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. தற்போது இந்த வழக்கு மேல்முறையீட்டின் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் உள்ளது.
வருகின்ற நவம்பர் 24-ம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், நவம்பர் 17-ம் தேதி முதல் உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், பல்வேறு இந்துத்துவ அமைப்புகள் திருப்பரங்குன்றம் மலை தீப விவகாரத்தில் மதப் பிரிவினையை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றன. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் வலியுறுத்தும் ஒற்றுமையையும் மத நல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது நோக்கம்.
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மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளம் மதுரை
மதுரையைப் பொறுத்தவரை சித்திரைத் திருவிழா தொடங்கி பல்வேறு திருவிழாக்களிலும் மத நல்லிணக்கம் வெளிப்பட்டு வருகிறது.
இஸ்லாமியப் பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு மீனாட்சியம்மன் வேடமிட்டு அழைத்து வரும் காட்சிகளை பார்க்க முடிகிறது. திருவிழாக்களுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மோர் உள்ளிட்ட குளிர்பானங்களை வழங்கி இஸ்லாமியர்கள் உபசரிக்கும் பண்பும் இந்த மண்ணில் உள்ளது.
அதேபோன்று இந்துக்கள் சார்ந்த திருவிழாக்களில் பங்கேற்பவர்கள் தேவாலயங்களிலும் மசூதிகளிலும் தங்கி ஓய்வெடுக்கும் மரபும் இன்றளவும் நிலவுகிறது.
கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில்கூட இஸ்லாமிய மக்கள் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு மதம், சாதி வேறுபாடின்றி உணவு வழங்கி சேவையாற்றினர்.
இத்தகைய மத நல்லிணக்க மரபைக் கொண்ட மதுரையில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் ஏற்கத்தக்கதல்ல. இந்திய நாட்டின் ஒற்றுமைக்காகவும் மத நல்லிணக்கத்திற்காகவும் நாங்கள் போராடுகிறோம். பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற சக்திகள் இங்கு பிரிவினையை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றன" என்றார்.
உச்சநீதிமன்றம் என்ன சொல்ல போகிறது?
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள குறிப்பிட்ட கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரம் தற்போது பல்வேறு கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒருபுறம், நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் அடிப்படையில் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணிலும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பது இந்து அமைப்புகளின் வலியுறுத்தலாக உள்ளது. மறுபுறம், பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வரும் வழிபாட்டு மரபு, வரலாற்று ஆவணங்கள், தொல்லியல் பாதுகாப்பு, மத நல்லிணக்கம் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த விவகாரத்தைக் கையாள வேண்டும் என்பது மற்றொரு தரப்பினரின் வாதமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, சர்ச்சைக்குரிய கல் தூண் உண்மையில் வழிபாட்டுக்கான தீபத்தூணா அல்லது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் நிறுவப்பட்ட நில அளவீட்டுக் கல்லா என்ற கேள்வியும் இந்த விவாதத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
திமுக - தவெக நிலைப்பாடு என்ன?
திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபம் தொடர்பான சர்ச்சை வழக்குகளில் தமிழகத்தின் கடந்த ஆட்சியாளர்கள் மலை உச்சியில் இருப்பது நில அளவைக்கல் என நீதிமன்றங்களில் கூறி வந்தது. இந்நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வழக்கில் அறநிலையத்துறை ஆணையர் டி.ஜி. வினய் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், "மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூண், மனுதாரர்களால் 'தீபத்தூண்' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில்தான் பாரம்பரியமாக கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்த வழக்கம் 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடர்வதாகவும் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கான வரலாறு இல்லை" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டை தான், தவெகவும் கடைப்பிடிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.
ஒருபுறம் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள், மறுபுறம் வரலாற்று மற்றும் தொல்லியல் ஆவணங்கள், இன்னொரு புறம் மத நல்லிணக்கம் மற்றும் அரசியல் கருத்து மோதல்கள் என பல்வேறு பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ள திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நவம்பர் 24-ம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கும் பட்சத்தில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இந்த ஆண்டு தீபம் ஏற்றப்படும் இடம் தொடர்பான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் தீர்மானிக்கப்படும்.