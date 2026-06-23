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மனைவியுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம்; துப்பாக்கியால் வானத்தை நோக்கி சுட்டு மிரட்டிய கணவர்

மனைவியிடம் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டல் விடுத்த ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரரிடம் இருந்து ஏர்கன் துப்பாக்கி மற்றும் 180 தோட்டாக்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 5:53 PM IST

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சென்னை: மனைவியுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் ( Air Gun) சுட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னையை அடுத்த அயப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜான் போஸ்கோ (59). இவரது மனைவி அனுராதா. சொத்து பிரச்சனை காரணமாக இருவரும் நான்கு வருடங்களாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். அனுராதா அமைந்தகரை பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

இந்தநிலையில் ஜான் பாஸ்கோவுக்கு கண் அறுவை சிகிச்சை செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தனது பிள்ளைகளை அழைப்பதற்காக அவர் அமைந்தகரை என்.எஸ்.கே நகரில் உள்ள மனைவி வீட்டிற்கு சென்று மகன்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கூறியுள்ளார். அப்போது அவருக்கும், மனைவி அனுராதாவிற்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் கோபமான ஜான் போஸ்கோ துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. ஒருகட்டத்தில் கோபத்தின் உச்சத்திற்கு சென்ற அவர், வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அனுராதா வீட்டிற்குள் உள்ளே ஓடினார்.

இதுகுறித்து அனுராதா அமைந்தகரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர்.

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விசாரணையில் ஜான் பாஸ்கோ, உங்கள் அம்மாவை சுட்டுவிட்டு நானும் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என பிள்ளைகளிடம் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், மனைவிக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த புகார் தொடர்பாக போலீசார் அயப்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு வந்து ஜான் பாஸ்கோவை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர். அப்போது அவர் பயன்படுத்திய துப்பாக்கி ஏர்கன் வகையை சேர்ந்தது என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது வீட்டில் இருந்து ஏர்கன் மற்றும் 180 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

விசாரணையில் ஜான் பாஸ்கோ ராணுவத்தில் Core of signal group நாயக்காக 17 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து 2004 ல் ஓய்வு பெற்றதாக தெரியவந்துள்ளது. கடந்த 4 மாதத்திற்கு முன்பு பெரியமேட்டில் உள்ள கடையில் துப்பாக்கி மற்றும் அதற்கான தோட்டாவை 3500 ரூபாய்க்கு வாங்கியதும் தெரியவந்துள்ளது. அதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், இதேபோல் வேறு யாரிடமாவது துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டினாரா? அவரின் பின்னணி என்ன என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

GUN
ஏர்கன் துப்பாக்கி
THREATEN
POLICE
EX SERVICEMAN

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