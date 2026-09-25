கிரிப்டோ கரன்சி முதலீடு என்ற பெயரில் ரூ.4.92 லட்சம் மோசடி - முன்னாள் ராணுவ வீரர் கைது
வேலூர் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் மோசடி சம்பவம் தொடர்பான தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : September 25, 2026 at 9:45 PM IST
வேலூர்: கிரிப்டோ கரன்சி முதலீடு என்ற பெயரில் ரூ.4.92 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் ராணுவ வீரரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் விருப்பாச்சிபுரம் பலவன் சாத்துகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரதீப்குமார் (வயது 29). இவர் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் இன்ஜினீயராக பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில், பிரதீப்குமாரை வாட்ஸ் அப் மூலம் மர்ம நபர் ஒருவர் தொடர்பு கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த நபர், கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக அளவில் பணம் சம்பாதிக்கலாம் எனக்கூறி, அது தொடர்பான குறுந்தகவல்களை தொடர்ந்து அனுப்பி வந்துள்ளார்.
இதையடுத்து பிரதீப்குமாருக்கும் அந்த நபருக்கும் இடையே தொடர்ந்து வாட்ஸ் அப் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர், கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று ஆசைவார்த்தை கூறி, பணம் முதலீடு செய்ய அந்த நபர் பிரதீப்குமாரை சம்மதிக்க வைத்ததாக தெரிகிறது.
அவரது பேச்சை நம்பிய பிரதீப்குமார், பல்வேறு தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.4 லட்சத்து 92 ஆயிரத்தை அந்த நபருக்கு அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. பணத்தை முதலீடு செய்த பின்னர், சில வாரங்கள் கழித்து முதலீட்டுக்கான லாபத் தொகையை பிரதீப்குமார் கேட்டுள்ளார். அப்போது அந்த நபர், பணத்தை விரைவில் தருவதாகக் கூறி தொடர்ந்து காலம் கடத்தி வந்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து பிரதீப்குமார் பணத்தை திரும்பத் தருமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார்.
அதற்கு அந்த நபர், கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்ததால் நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டதாகவும், தற்போது தன்னிடம் பணம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், புதிதாக 2 பேரை கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்ய வைத்தால், பிரதீப்குமாருக்கு பணத்தைத் தருவதாகவும் கூறியதாக தெரிகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பிரதீப்குமார், தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பிரதீப்குமார் வேலூர் மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் பேரில் சைபர் கிரைம் காவல்துறையின் இன்ஸ்பெக்டர் ரஜினிகுமார் மற்றும் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சதீஷ் ஆகியோர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், பிரதீப்குமாரை கிரிப்டோ கரன்சி முதலீடு பெயரில் ஏமாற்றியதாக கூறப்படுபவர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமிரி அருகே உள்ள காவனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுதர்சன் (வயது 32) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், சுதர்சன் ஏற்கனவே ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்ததும், பின்னர் அந்தப் பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, காவனூர் பகுதியில் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் நடத்தி வந்ததும் காவல்துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து காவல்துறையினர் சுதர்சனை கைது செய்து, அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கிரிப்டோ கரன்சி முதலீட்டில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் எனக் கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றும் மோசடி கும்பலுடன் அவருக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.