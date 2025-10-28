மொபைல் பழக்கம் பேராபத்து! மாணவியாக வெளியேறி, ஆட்சியராக திரும்பிய வான்மதி சொன்ன அறிவுரை!
விடாமுயற்சியும், கடின உழைப்பும் இருந்தால் அதை மூலதனமாக வைத்து வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று ஐஏஎஸ் அதிகாரி வான்மதி கூறினார்.
ஈரோடு: மொபைல் போன் பழக்கத்தை விட்டால் மட்டுமே மாணவர்கள் முன்னேற முடியும் என மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வர்தா மாவட்ட ஆட்சியர் வான்மதி அரசுப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு அறிவுரை கூறியுள்ளார்.
சத்தியமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த கார் டிரைவரின் மகளாக ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த வான்மதி, சத்தியமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தன் பள்ளிப் படிப்பை முடித்தார். தொடர்ந்து பட்டப்படிப்பு முடித்த வான்மதி, ஐஏஎஸ் போட்டித் தேர்வுகளை எதிர்கொண்டார்.
இரண்டு முறை நேர்காணல் வரை சென்று தோல்வியடைந்த நிலையில், லட்சியத்தை விடாமல் மூன்றாவது முறையாக தேர்வெழுதி 2015 ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். இதை தொடர்ந்து தற்போது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள வர்தா மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், தான் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் உயரத்திற்கு செல்ல உறுதுணையாக இருந்த சத்தியமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு வான்மதி சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்தார். அவருக்கு பள்ளி ஆசிரியர்களும், மாணவியரும் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, பள்ளியில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்த ஆட்சியர் வான்மதி, சிறப்பாக செயல்பட்டு நல்ல மதிப்பெண்கள் மற்றும் விளையாட்டில் மாநில அளவில் சாதித்த மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி கெளரவித்தார். மேலும், மாணவிகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வகையில் சிறப்புரை நிகழ்த்தினார்.
இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வர்தா மாவட்ட ஆட்சியரும், சத்தியமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவியுமான வான்மதி, “இன்று நான் ஐஏஎஸ் ஆக இருக்க காரணம் இந்தப் பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் தான். இந்தப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் படிப்பதற்கு ஊக்குவித்தனர்.
நாங்கள் படிக்கும் போது காலத்தில் மொபைல் போன் கிடையாது. இன்றைய தலைமுறையினருக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது இந்த மொபைல் போன் தான். மாணவர்கள் மொபைல் போன் பயன்பாட்டைக் குறைக்க வேண்டும். மொபைல் போன் பயன்பாட்டால் கல்வியில் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் குறைகிறது. அதிக நேரம் மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதால், மாணவர்களுக்கு ஞாபகத் திறன் குறைகிறது.
விடாமுயற்சியும், கடின உழைப்பும் இருந்தால் அதை மூலதனமாக வைத்து வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நாம் தொட நினைக்கும் எல்லையை அடைய கடினமாக உழைக்க வேண்டும்” என்று மாணவிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.