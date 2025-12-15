ETV Bharat / state

மாணவிகள் மது அருந்துவது வேதனையாக உள்ளது - முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

அதிமுகவில் இருந்து செல்பவர்களால் கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: மாணவிகள் மது அருந்துவது போன்ற வீடியோக்கள் வருவது மனதிற்கு மிகவும் வேதனையாக உள்ளது என்று முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார்.

புதுக்கோட்டையில் இன்று அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், ''காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்ட விவசாயிகளின் கனவாக உள்ளது. 7,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த திட்டத்திற்கு, கடந்த ஆட்சியில் முதல் பட்ஜெட்டிலேயே 700 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார்.

ஆனால், அதன் பிறகு வந்த திமுக அரசு நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகும் ஒரு நிதியை கூட ஒதுக்கவில்லை. தமிழக அரசின் மெத்தன போக்கை கண்டித்து, விவசாய அமைப்புகளை ஒண்றிணைத்து, புதுக்கோட்டையில் அதிமுக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தவுள்ளது. காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்ட பணிகளை விரைவு படுத்த வேண்டும் என்றும் உடனடியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தப்படும்.

அதே போல, மின்சாரத் துறையில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் அதிக அளவு பழுதடைந்து வருகின்றன. ஆனால் ட்ரான்ஸ்பார்மரை மாற்றுவதற்கு, புதிய டிரான்ஸ்பார்மர்கள் வாங்கப்படாததால் மாற்ற முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல, விவசாயிகளும் பெரிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஏழை, எளிய மக்கள் தான் வருகின்றனர். எனவே அவர்களுக்கு சிகிச்சை முறையாக, உடனடியாக அளிக்க வேண்டும். அதே போன்று காப்பீட்டு திட்டத்தில் பயனடைய உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும். அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது முதல் கடமையாக இருந்தது. அதன் பிறகு காப்பீடு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு நிதி வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் முதலில் காப்பீடு ஒப்புதல், பிறகுதான் சிகிச்சை என்ற நிலை உள்ளது, அது மாற வேண்டும்.

மருத்துவ காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு விட்டதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் கூறுவது ஏற்புடையது அல்ல. மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலமாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு, நிரந்தர பணியாளர்கள், மருத்துவர்களை நியமனம் செய்வதை தான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால், இந்த அரசு ஏஜென்சி மூலமாக தற்காலிக பணியாளர்களை நியமனம் செய்வதை ஊக்குவித்து, அதன் மூலமாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு விட்டது என்று கூறுவது ஏற்புடையது அல்ல.

இதையும் படிங்க: அண்ணா பல்கலை. மாணவி வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற ஞானசேகரன் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து

சமூக வலைதளங்களில் மாணவிகள் மது அருந்துவது போன்ற வீடியோக்கள் வருவது மனதிற்கு மிகவும் வேதனையாக உள்ளது. தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு தான் வருகிறது. இதை தடுப்பதற்கு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது? இந்த சமூகம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது? என்பதை தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். திமுக அரசு மீது மக்கள் மிகப் பெரிய அதிருப்தியில் உள்ளனர், அது அதிமுகவிற்கு சாதகம். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சி அமைப்பது உறுதி.'' என்றார்.

அதிமுகவிலிருந்து பலர் தவெகவிற்கு வருவார்கள் என செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, ''அதிமுக என்பது மிகப் பெரிய ஆலமரம். ஆலமரத்திற்கு பல்வேறு பறவைகள் வரும் பிறகு போய்விடும். அதிமுக என்கிற ஆலமரம் எங்கேயும் போய்விடாது, அங்கேயே தான் இருக்கும். அது போன்று தான் அதிமுக ஆலமரத்தில் இருந்து சிலர் பறந்து போய் இருக்கலாம், அதற்காக அதிமுக துவண்டு விடாது. அனைத்தையும் கடந்து வந்து வெற்றி பெற்ற இயக்கம் தான் அதிமுக. ஒவ்வொரு கட்சியும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று தான் கூறுவார்கள். கள நிலவரப்படி அதிமுக தான் வெற்றி பெறும்'' என கூறினார்.

தேர்தல் நேரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுமா என்பது குறித்து பேசிய அவர், '' தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை காரணம் காட்டி, ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்யக் கூடாது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்பது வேறு, ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்துவது என்பது வேறு. ஜல்லிக்கட்டு என்பது நமது பாரம்பரிய விழா. தேர்தலை காரணம் அதை நிறுத்தி விடக்கூடாது.'' என்றார்.

TAGGED:

STUDENTS CONSUMING ALCOHOL
TAMIL NADU ALCOHOL
விஜயபாஸ்கர்
மாணவிகள் மது
GIRLS DRINK ALCOHOL IN SCHOOL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.