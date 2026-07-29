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"எந்தவித ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்படவில்லை" - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு பின் செந்தில் பாலாஜி பேட்டி

எனக்கு மடியில் கனமில்லை, வழியில் பயமில்லை. எந்த வழக்காக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சோதனையாக இருந்தாலும் தைரியமாக எதிர்கொள்வேன் என செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

செந்தில் பாலாஜி பேட்டி
செந்தில் பாலாஜி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 4:59 PM IST

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சென்னை: நான் தங்கியிருந்த அறையில் சோதனை செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், எந்தவித ஆவணங்களும் கைப்பற்றவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்த போது, மதுபான டெண்டர்கள் ஒதுக்கியதில் ரூ.1,000 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. ஏற்கனவே, மின்சாரத்துறையில் டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி முறைகேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் அவர் மீது நிலுவையில் உள்ளன.

இந்நிலையில், டாஸ்மாக் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் விசாரணையை தற்போது தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை, கரூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் செந்தில் பாலாஜியின் இல்லம், அவரது உதவியாளர் இல்லம் மற்றும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய இடங்கள் என மொத்தம் 41 இடங்களில் இன்று காலை முதல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் இறங்கினர். இதில் சென்னையில் மட்டும் 14 இடங்களில் சோதனை நடந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சென்னை வரும் போதெல்லாம் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்குவது வழக்கம் எனக் கூறப்படுகிறது. தற்போது அந்த ஹோட்டலின் 602-ஆம் எண் அறையில் அவர் தங்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில், காலை 9 மணியளவில் பிரிண்டர் உள்ளிட்ட உபகரணங்களுடன் ஹோட்டல் அறைக்கு சென்ற கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் 10 அதிகாரிகள் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், செந்தில் பாலாஜியிடம் டாஸ்மாக் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் டாஸ்மாக் டெண்டர்கள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பல்வேறு திட்டங்கள் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் கொண்டு வந்திருந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜியிடம் துருவித் துருவி கேள்வி எழுப்பப்பட்டதாகவும், முக்கிய ஆவணங்களையும் அதிகாரிகள் கேட்டு பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

சுமார் 3½ மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணையை முடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பின்னர் திரும்பிச் சென்றனர்.

இதற்கிடையே, தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியது தொடர்பான வழக்கில் கடந்த 4 நாள்களாக தொடர்ந்து காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார் செந்தில் பாலாஜி. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் விசாரணையால் அவரால் இன்று காலை 10.30 மணியளவில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக முடியவில்லை. விசாரணை முடிந்த பின், திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்று மதியம் ஆஜராகி அவர் கையெழுத்திட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செந்தில் பாலாஜி, “ஏற்கனவே எனக்கு துளியும் சம்பந்தமில்லாத புகாரில் எனது பெயரை இணைத்து உள்ளார்கள். இதனால், அந்த வழக்கில் முன் ஜாமின் பெற்று, காலை மற்றும் மாலை இரண்டு வேளையும் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறேன்.

இன்று காலை நான் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு வந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், அறையை சோதனை செய்ய வேண்டும் என்றார்கள். தாராளமாக சோதனை செய்யுங்கள் என முழு ஒத்துழைப்பு அளித்தேன். சோதனையின் முடிவில் எந்த ஒரு ஆவணங்களும் எடுத்துச் செல்லவில்லை என்று எழுத்துப்பூர்வமாக எனக்கு நகல் கொடுத்துள்ளனர்” என்றார்.

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மேலும் பேசிய அவர், “இதுவரை எங்கெங்கு சோதனை நடக்கிறது என்ற முழு விவரம் எனக்கு தெரியவில்லை. ஏற்கனவே டாஸ்மாக் சம்பந்தமான வழக்கில் அமலாக்கத்துறை சோதனை மேற்கொண்டு, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போதே, தமிழ்நாடு அரசு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மூலம் வழக்குப் பதிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்கள். சட்ட ஆலோசகர்களுடன் கலந்து பேசி, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும்.

அதே போல, சோதனை எனக்கு மட்டும் நடக்கவில்லை. முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருந்த கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு உள்ளிட்டோரிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை நடத்தியுள்ளது. புகார் பெறுவதில் இந்த அரசு முனைப்பாக உள்ளது. எனக்கு மடியில் கனமில்லை, வழியில் பயமில்லை. எனவே, எந்த வழக்காக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சோதனையாக இருந்தாலும் தைரியமாக எதிர்கொள்வோம்” என்றார்.

TAGGED:

டாஸ்மாக் முறைகேடு
செந்தில் பாலாஜி
SENTHIL BALAJI RAID
ANTI CORRUPTION DEPT RAID
SENTHIL BALAJI

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