தேவருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க எடப்பாடி பழனிசாமி பரிந்துரைத்துள்ளார்... திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேட்டி!

தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை முன்னிட்டு தேவர் தங்க கவசத்தை அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வங்கியில் இருந்து எடுத்து தேவர் நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்தி மீனாளிடம் ஒப்படைத்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
மதுரை: முத்துராமலிங்க தேவரின் தியாகத்தை போற்றி அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கும்படி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசிடம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொனில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கதேவர் சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு 3.7 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 13 கிலோ எடையுள்ள தங்க கவசத்தை அளித்திருந்தார். அந்த தங்க கவசம் மதுரை அண்ணா நகரில் உள்ள பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கி பெட்டகத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதிமுகவின் பொருளாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருந்த வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜை விழாவின் போது அவரும், தேவர் நினைவிட அறங்காவலர் காந்திமீனாளும் வங்கிக்கு நேரில் வந்து கையெழுத்திட்டு கவசத்தை பெற்று, குருபூஜை முடிந்த பின்னர் அதனை மீண்டும் வங்கியில் ஒப்படைப்பது வழக்கம். ஆனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவில் இருந்தும், பொருளாளர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்ட காரணத்தால் வங்கியில் உள்ள தங்க கவசத்தை தேவர் நினைவாலய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இணைந்து வங்கியில் இருந்து எடுக்க அனுமதி அளித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவு பிறப்பித்தது.

ஒப்படைக்கப்பட்ட தேவர் தங்க கவசம்
ஒப்படைக்கப்பட்ட தேவர் தங்க கவசம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர் அதிமுகவின் பொருளாளராக உள்ள திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வங்கியில் இருந்து தங்க கவசத்தை பெற்று தேவர் நினைவிட பொறுப்பாளரிடம் வழங்கினர். இந்தாண்டு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118-வது ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டும், 63-வது குருபூஜையை முன்னிட்டும் இன்று தேவர் தங்க கவசத்தை அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தேவர் நினைவிட அறங்காவலர் காந்திமீனாள் ஆகியோர் மதுரை அண்ணா நகர் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் கையொப்பமிட்டு, வங்கி லாக்கரில் இருந்து எடுத்தனர். பின்னர் அந்த தங்க கவசம் தேவர் நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்தி மீனாளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அதனை அடுத்து தங்க கவசத்தை துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புடன் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின்போது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு, ஆர்.பி.உதயகுமார், நத்தம் விஸ்வநாதன் மற்றும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இருந்தனர்.

அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “சுதந்திரப் போராட்ட வீரர், எம்எல்ஏ, எம்பி ஆக ஒரே நேரத்தில் வெற்றி பெற்ற ஒரே தலைவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர். அதிமுக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, தேவர் நினைவிடத்திற்கு வழங்கிய 13.5 கிலோ தங்க கவசத்தை முன்னாள் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் பசும்பொன் தேவர் நினைவிட பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. முத்துராமலிங்க தேவரின் தியாகத்தை போற்றி பாரத ரத்னா விருதுக்காக மத்திய அரசுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரிந்துரைத்துள்ளார்” என தெரிவித்தார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கதேவர்
முத்துராமலிங்கதேவர் தங்க கவசம்
தேவர் தங்க கவசம்
PASUMPON MUTHURAMALINGADEVAR
GOLDEN ARMOUR FOR THEVAR

